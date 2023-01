Así como suele hacer cada vez que cumple años en el mes de agosto, para celebrar con sus amistades y seres queridos, el rapero puertorriqueño PJ Sin Suela se fue de chinchorreo, pero esta vez, para dirigirse a una nueva aventura sobre ruedas, se valió de la compañía de los cantantes Young Miko, Moffa, J-King y Maximan, Ñejo, Dálmata, Maffio, Batajohn y Brray, a quienes montó en la guagua para crear una fusión musical que incluye desde plena, electrónica y reggaetón, hasta dembow.

De ese junte nacieron nueve temas que forman su segundo álbum, llamado “Chinchorreo Vol. 1″ grabado de manera independiente y producido por David B., con un concepto audiovisual, pues cada una de estas canciones tienen su propio video. A excepción de Ñejo y Dálmata, cuyo video musical fue grabado en Colombia, con “el resto del corillo de cantantes” logró visitar diversos pueblos de la isla para en un solo día grabar los videos.

“Es un proyecto bien lindo, inspirado en mi cumpleaños, porque es que a mí me gusta chinchorrear un montón y siempre en mi cumpleaños saco una guagua, desde ‘party truck’ hasta una escolar y nos vamos por ahí. Este año pasado, cuando hice mi cumpleaños ya había empezado varias canciones que sentía que funcionaban con el proyecto, pa’ partysear, que si perreo... Decidí llevar unas cámaras con las que también grabamos conversaciones y mis panas eran los Dj, y hablamos de lo que se está escuchando y ahí es que empiezo a llamar para hacer las colaboraciones”, mencionó el artista natural de Ponce, quien tuvo la iniciativa para también impulsar a la gente a visitar el centro de la isla, el sur y para el oeste, y que de esa manera apoyen a los negocios locales.

La respuesta por parte de sus panas es que se escucha la nueva y la vieja escuela, por eso explica que su disco tiene un poquito de todo, fuera de lo que usualmente está acostumbrado a hacer. “Esto todo es energía arriba, perreo y dembow. Hicimos una plena, pero que es electrónica, que habla de Puerto Rico porque es un tema de conversación que se estaba teniendo entre los panas mismos y sí, un poco de todo”, añadió en referencia al tema “Ven a la plena”, el cual grabó junto al talento Batajohn, cuya instrumentación con los panderos se grabó en vivo.

Ya ha ido lanzando algunos de sus sencillos, comenzando con “Suciería Puertorriqueña”, que estrenó en plena navidad inspirado en Simeón el Bárbaro, un trovador de música porno quien falleció en la década de 1990, seguido por “Quien Quiere un Shot” junto a Brray, además de “Navidad en PR”, con Ñejo y Dálmata.

PJ Sin Suela señaló que este álbum lo lanza en un momento idóneo, luego de los estragos ocasionados por la pandemia, tiempo en que las personas tienen ganas de salir con la gente, abrazar e irse de fiesta.

“Se vio en la última pandemia que fue entre 1910 y 1920, que se vio la tendencia de la gente vestida como ‘The Great Gatsby’, que la gente quería salir y estar acicalada. Y tú lo ves ahora mismo con los chamaquitos que se visten, como que todo el mundo llama la atención, todo el mundo parece artista y yo creo que es parte de salir, de haber estado encerrados y querer como que expresarte y expresar tu arte, ser tú, abrazar a la gente, ‘partysear’ y por eso este disco es de unirse, de escucharlo con la bocina lo más duro posible y bailarlo”, expresó el artista a El Nuevo Día, que además de ofrecer el disco digital a través de las diversas plataformas, vende el disco físico a través de su página web www.pjsinsuela.com.

Asimismo, señala que ha contemplado otras opciones para futuras grabaciones, por lo que no descarta negociar con alguna disquera si surge una oportunidad que le convenga.

“En verdad soy bien independiente porque me gusta un montón lo que es el negocio de la música, hacer todo. Este es un disco que es complicado porque grabamos un vídeo para todas las canciones y yo trato de darle todo el cariño posible, pero nunca me cierro a opciones. Cuando llegue un negocio indicado y lindo para mí, le damos, pero este es 100% independiente, así que cómpralo, pásalo, porque todo lo que ves ahí es pagado por este servidor que está aquí”, recalcó.

Explosivo junte con Young Miko

En compañía con el estreno del álbum, el miércoles lanzó el tema “Déjanos Pasar”, que grabó junto a la cantante urbana puertorriqueña, Young Miko, con quien tiene una amistad que surgió de una presentación en tarima.

“Yo hice un festival en Mayagüez que se llamó ‘El Efecto Secundario Fest’ hace como casi un año y Young Miko tocó ahí. Obviamente, ella ha crecido una barbaridad en lo que han sido todos estos meses y nos llevamos súper bien. Ella es tremenda persona, conectamos como amigos y el tema salió todo en un solo día de estudio. El instrumental se hizo y la canción, y salió con el mismo disco y se ha movido. Está ‘trending’ en YouTube y la gente está loca con el tema. Es uno bien distinto porque está inspirado en el hip hop del 2000, de Missy Elliott y Ludacris, que era música para bailar, pero tiene un sazón específico, que uno lo escucha y me recuerda a tímbala y a ese flow que a los dos nos gusta”, manifestó el vocalista de 33 años.

En la San’Se

Este próximo sábado, 21 de enero a las 5:30 p.m., será uno de los artistas que se presente en la tarima que ubica en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña como parte de la celebración de la edición 53 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan.

“Es la primera vez que voy a tocar temas de este disco en vivo. Así que es como un ‘realease party’, después de eso vamos a tener un ‘listening party’ también en un sitio que todavía no voy a decir dónde es, porque si no, no voy a poder entrar, porque vamos con un grupo chévere, pero vamos a estar por la SanSe vacilando y quien quiera escucharlo en vivo que se tire para la Sanse”, indicó mientras contempla hacer alguna presentación en Mayagüez y Ponce, y, durante el año, planifica hacer una gira en Estados Unidos.

Mantiene sus dos pasiones

Aunque el estreno de “Chinchorreo Vol. 1″ lo va a tener por ahora sumergido en la promoción de este, el médico de profesión se mantiene activo en lo que también considera su otra pasión, por lo que siempre procura combinar su tiempo de la mejor manera posible para dedicarse a la salud.

“Con (el huracán) Fiona empecé a hacer clínicas gratis, en Ponce, Guayanilla, Santa Isabel y Salinas, y aquí mismo en el área metro también, porque fui a Toa Baja a hacer una clínica gratis con estudiantes de medicina, enfermeros y enfermeras, psicólogos y psicólogas, pues la salud mental en Puerto Rico es algo que sí hay que atender seriamente, porque hemos pasado por mucho, desde (el huracán) María no hemos parado, los terremotos, la pandemia...”, expresó.

Actualmente se encuentra trabajando con la organización sin fines de lucro, Direct Relieve para continuar con las clínicas de salud. “Queremos este año ver cómo podemos impactar y no esperar a que pase un desastre para atender las necesidades, sino desde ya empezar a visitar cualquier comunidad que se haya afectado por estos desastres naturales y empezar a atender pacientes que quizás no pueden llegar a un hospital, pues nosotros queremos ir a su comunidad y atender a la gente”, dijo el exponente, cuyo nombre es Pedro Juan Vázquez Bragan.