Ivy Queen. Es el primer nombre que llega a la mente cuando se habla sobre las mujeres en el género urbano en Puerto Rico. Y no es para menos, la diva del reguetón despuntó en el 1996 en un ambiente rodeado de hombres que dominaban este tipo de música, los escenarios, las letras y las tendencias.

En el 2022, tras un crecimiento exponencial de este género, mujeres con distintos tiempos de popularidad e internacionalidades como Karol G, Natti Natasha, Anitta y Becky G se posicionan en la cima con exitosas trayectorias. A ellas, se suman talentos nuevos como Young Miko y Candy Lover.

“Es un orgullo ser parte del crecimiento que estamos presenciando ahora mismo. Gracias a Dios son muchas más las nenas que estamos en el spotlight, aunque siempre hubo mujeres dándole”, compartió María Victoria Ramírez, cuyo nombre artístico es Young Miko, en entrevista con El Nuevo Día.

Ivy Queen sirvió de inspiración para la boricua, pero también lo fueron Naiee, Keyshita y Yo Soy Jenn, quienes se han desarrollado a través de la plataforma Free Style Mania. “Llevan años batallando en esta, me enorgullece ser parte de la misma clase de ellas”, mencionó la autora del disco Trap Kitty.

Además de la plataforma mencionada, que expone a los cantantes, podrían existir muchas razones del por qué el género urbano interpretado por mujeres está en evolución, pero para la reguetonera, de 24 años, hay simplemente una. “Siento que el público que hoy día nos consume es mucho más receptivo y aceptador al hecho de que las mujeres podemos ser parte de un género urbano, es algo esencial en este crecimiento”, destacó.

“La gente quiere cosas nuevas, se siente cuando piso un estudio, me trepo en una tarima, cuándo colaboro con otras artistas mujeres y ver que no hay solo varones, se siente hermoso en realidad y me alegra mucho ser parte de”, añadió Young Miko, quien entre 2017 y 2018, cuando llegó a la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, comenzó a imaginarse su carrera como artista.

Por su parte, la cantante Candy Lover, inspirada por mujeres en el género como Karol G y Becky G y por otras artistas que interpretan distintos estilos como Cristina Aguilera y Carrie Underwood, anhela estar en la cúspide, distinguiéndose por la versatilidad de su música. “Las mujeres están creciendo ahora muchísimo en el género, yo espero algún día estar ahí también y decir ‘la Candy llegó’”, relató a este medio entre risas.

Escenarios para todos

Aunque la música urbana femenina es cada vez más popular y más aceptada por las nuevas generaciones, Candy considera que podría enfrentar vicisitudes en comparación con los hombres.

“Es bien difícil para las mujeres; en los hombres se enfocan en la música como tal, pero en nosotras es cómo uno se ve, cómo uno baila, que tienes puesto (…) se espera más de nosotras, pero se sigue dando”, expresó la también maquilladora profesional, de 28 años, quien se lanzó a la fama a través de sus en vivos en Facebook mientras realizaba tutoriales.

Para Young Miko, “tal vez se puede describir como algo no superfácil, pero desde un inicio por lo menos con las personas que he tenido la oportunidad de colaborar han sido superaceptadoras, motivadas por trabajar conmigo, me han abierto muchas puertas, me han permitido espacios en el cual me siento cómoda siendo yo misma”.

La voz de “Riri” y “105 Freestyle” ha colaborado con artistas masculinos como Lunay, Lyanno, Cásper Mágico, Yovngchimi, Luar y Chris Jedy”.

Candy Lover, por su parte, reconoce que está comenzando a dar sus pasos en la música popular. Sin embargo, entre este año y el próximo espera tener grandes colaboraciones.

“Yo pienso que yo le voy a dar algo diferente al género, no tengo ese ‘flow’ que tienen los demás, pero tengo lo mío”, aseveró.

Empoderamiento y liberación

Young Miko amplía su reportorio de música urbana con ‘Aprovéchame BB’ junto a Vf7 y ‘Vendetta’ con Villano Antillano.

La boricua, natural de Añasco, transmite en sus canciones mensajes sobre la liberación sexual femenina y el empoderamiento de las mujeres en las diversas facetas de la vida.

“Yo no me voy a negar a mí y yo siempre voy a ser bien honesta y fiel a mis modales, a mis creencias, a quien yo soy como persona, qué me gusta y qué no”, argumentó.

Sobre sus letras inspiradas en el poderío de la mujer, mencionó que dentro de la exigencia personal de expresar quien es, espera ayudar a las demás a compartir sus sentimientos sin miedo. “Tal vez hayan personas que no les guste, pero también va a ver otras que se van a identificar contigo, no estamos solas”.

Mientras, Candy Lover, puertorriqueña, pero radicada en California desde sus 11 años, reveló que se siente cómoda expresando sus sentimientos en las canciones, que algunas las interpreta “para vacilar, janguear, bailar, simplemente para gozársela”.

“Me siento superbién, tienes que encontrar una línea entre lo sensual, pero que no esté vulgar, y esa es la línea que pienso que yo tengo”, dijo la artista independiente.

Lagunas en el género

Pese a que ambas artistas reconocen el progreso de las mujeres en el reguetón, consideran que existen detalles a mejorar para que se siga expandiendo.

“Hace falta más realismo, como mujer a mí me gusta seguir y ver cosas con las que me puedo identificar (…) nosotros no somos un objeto, yo pienso que eso es lo que hace falta en este género. Yo sé que hay público que le gustaría bailar reguetón sin tener palabras tan malas contra la mujer”, compartió la intérprete de “Sígueme bailando” y “La Jefa”.

Por su parte, Young Miko solo apuesta por “educación para que se siga desarrollando. Todavía falta mucho, pero pienso que estamos abriendo esos espacios y vamos en el mejor camino”.