La exponente puertorriqueña RaiNao sostiene que las tiraeras en el género urbano siempre tienen espacio, pero cuando se trata entre féminas se vive un momento de unión colectiva donde no hay cabida para la batalla lirical.

Cada vez son más las artistas boricuas que unen fuerzas en el género urbano a través de distintas colaboraciones para demostrar que tienen un espacio que solo ellas pueden ocupar en un sector musical que ha sido dominado por los hombres.

El Nuevo Día le preguntó a RaiNao, joven que despunta con fuerza en el género urbano como una de las cantantes femeninas puertorriqueñas que promete realizar proyectos con mayor visibilidad en la escena musical, ¿qué piensa de las tiraeras entre mujeres en el género urbano?

“Las tiraeras siempre se dan. Las mujeres ahora mismo nos estamos apoyando demasiado como para tirarnos, pero siempre es una oportunidad que se ha dado. Hay unas que se dan porque tienen que pasar y hay otras personas que lo hacen para llamar la atención y mantenerse relevantes”, afirmó la cantante que estudió en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini y toca el saxofón, instrumento que incorpora en sus presentaciones en vivo.

Sobre los trabajos que realizan las mujeres en un género hasta ahora dominado con hombres, RaiNao aseguró que hay más chicas trabajando de lo que la gente piensa.

“Lo que pasa es que no todas tenemos visibilidad y hay otras que sí estamos ante los ojos de la gente que es Villana, Miko y esta servidora. Siento que lo que estamos haciendo se presta para que otras nenas se atrevan a hacerlo y se motiven. Igual pienso que hay mucho camino por recorrer, todavía hay mucho machismo y muchas mentes cerradas planteando que al ser mujeres nuestra perspectiva no puede estar presente en el género urbano porque no cuadra. Falta mucho por hacer y pienso que hemos sido consistentes y estamos haciendo las cosas bien”, sentenció la artista que comenzó hace dos años su carrera como solista.

Young Miko y Villano Antillano (Suministrada)

Fue en la pandemia que RaiNao se atrevió a lanzarse de lleno con su proyecto en solitario. Fue una de las invitadas del concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y participó en el espectáculo de aniversario del Coca-Cola Music Hall en el Distrito T Mobile.

De estos dos años comentó que han sido de mucho trabajo como artista independiente y a la vez de aprendizaje continuo.

RaiNao ha lanzado recientemente los temas “Limbo”, una fusión de ‘dancehall’, afrobeat, música electrónica y bomba puertorriqueña’y “Mata Hari”.

“Limbo es un tema que no es para bailarlo, es para sentirlo. Musicalmente queremos explorar muchos ritmos”, precisó.

Con “Limbo” estrenó un video musical donde RaiNao trae una propuesta visual que muestra el limbo como espacios etéreos y la vez acogedor. El video fue or Nasha Santiago, de la casa productora “La Deseada” y dirigido por Juanky Álvarez en colaboración con otrxs artistas puertorriqueñxs.

La canción “Mata Hari”, por otra parte, es un funk brasilero con influencias de música electrónica como el house, con una propuesta sonora producida por los puertorriqueños, Wiso Rivera, Giova y Mauro. La letra habla sobre una mujer libre que se encuentra disfrutando de una noche bajo los efectos de la “droga del amor”, y la repercusión que luego ésta tiene en la manera de sentir y ver el mundo. Esta mujer se manifiesta a traves del baile y utiliza su lenguaje corporal para seducir a los demás, hasta casi moror por ella. “Una Mata Hari ese cuerpo es letal” es un fragmento de la canción donde hace referencia a la figura femenia histórica, cuyo nombre significa ojo de sol, y a quién se le atribuye la invensión del baile erótico o strip tease.

La canción estrena con una serie de visuales donde RaiNao hace una coreografía utilizando chacos (nunchaku), arma asiática, tradicional de las artes marciales. La artista, quien lleva practicando de este arte, sintió que era la manera idónea de representar el empoderamiento y fortaleza femenina a través del movimiento y la expresión del cuerpo, lo mismo que manifestó la espía Mata Hari de la vida real, en el siglo pasado mediante el baile erótico.