A solo días de presentar su primer concierto en Puerto Rico –motivo por el cual está sumamente emocionado- el rapero boricua PJ Sin Suela reveló uno de sus mayores secretos: la fórmula para lucir rizos naturales y saludables. De esta manera, a quienes les encanta el cabello del cantante y quieren tenerlo igual, podrán probar su método y ver si les funciona.

Antes de develar el proceso, el intérprete de éxitos como “Layback” y “Mambrú” confirmó que su pelo es parte fundamental en el estilo que ha desarrollado como artista. Aunque ha tenido varios cortes a lo largo de su carrera –que inició en el 2015- los mechones de pelo en forma de espiral siempre han estado presentes.

Ahora, en el 2022, es una de las veces que Pedro Juan Vázquez Bragan, nombre de pila del exponente, ha lucido más corta su melena. Aun así, el ponceño de 33 años no deja de seguir los mismos pasos con los que ha logrado que su cabello sea uno de los más mencionados en la industria musical.

El ritual de PJ Sin Suela para unos rizos atractivos

Lavar el cabello con un buen acondicionador especial para pelo rizo. Montarse en el carro con los cristales abajo y “dejar que el pelo se seque con el viento”. Aplicar un poco de aceite de coco.

Así de sencillo como su rutina de cuidado para el cabello, es la simplicidad con la que, quien ha colaborado con grandes estrellas de la música urbana como Bad Bunny, Ñejo y DJ Nelson, se desplaza por la vida. A pesar de que toma muy en cuenta elementos como la vestimenta para citas importantes como la que tendrá el próximo sábado en Vivo Beach Club con sus compatriotas, PJ Sin Suela, confesó que aún no sabe qué llevará puesto.

“Todavía estoy buscando y viendo qué quiero. Estoy todavía en esas. Sí tengo a alguien que nos está ayudando, se llama Patricia, con el ‘look’ de los músicos. Yo no quiero esconder a los músicos, yo no quiero que ellos estén de negro y ya, yo quiero que ellos también tengan su estilo, que sean parte del ‘show’, al igual que las bailarinas”, dijo en entrevista telefónica quien cita a Vico C, Outkast, Joaquín Sabina y Eminem como influencias.

De igual manera, quien también formó parte del tema “A Forgotten Spot” de Lin-Manuel Miranda, aseguró que está “listo, preparado y loco por que pase” el concierto que estará compuesto de un repertorio bastante variado. Durante la velada, el artista, que cuenta con más de 207 mil seguidores en Instagram, cantará temas de su primer disco, “Letra pa’ tu coco”; su segunda producción, “De vuelta a casa” y algunos de los artistas invitados.

En la conversación con este medio, el rapero manifestó que su única expectativa del espectáculo “es que todo el mundo se lo goce, y yo gozármelo también. Estamos súper cerca del ‘sold out’ y la gente está comprando (boletos) más que nunca. La energía en mis ‘shows’ siempre es espectacular y yo sé que esta vez no será la diferencia”, puntualizó.

Indignado por los asuntos de país

En el 2015, también, Vázquez Bragan se graduó de medicina de la Universidad Central del Caribe. Aunque sus intereses lo llevaron a cultivar una fructífera carrera musical, la emergencia sanitaria del COVID-19 hizo que el artista volviera a vestir su bata blanca para trabajar como médico en una sala de emergencias de Ponce.

Desde entonces, PJ Sin Suela, ha podido ver de cerca la necesidad de la gente. Es por lo anterior que el exponente expresó su indignación ante los acontecimientos más recientes con la energía eléctrica del país que la semana pasada dejó sin luz al Hospital Auxilio Mutuo.

“Esto es inaceptable. Cómo el hospital del país se puede ir sin luz por tanto tiempo. Para mí es inaceptable y algo demasiado serio como para cómo se está atendiendo la situación. Luma Energy se sentó a hablar con periodistas y no tenían ni traductor. No creo que el asunto se está tomando con la seriedad necesaria. Así que entiendo porque el pueblo está molesto, y tiene que estar molesto”, dijo con coraje.

Con el mismo tono, el profesional de la salud detalló los temas que le preocupan en su campo. Todos ellos, contó, tampoco han sido atendidos por el gobierno de Puerto Rico.

“Tenemos un éxodo de médicos. También tengo mucha preocupación por los planes médicos. Así que yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. La salud mental en Puerto Rico es otro asunto que también hay que atender con urgencia. Hace falta hablar de la salud mental y que todo el mundo se pueda expresar. A raíz de las distintas situaciones que nos han tocado vivir, la salud mental de la gente se está deteriorando”, expuso.

Vivo el amor

Sobre cómo va su relación con la influencer, Adriana Luna, el cantante dijo que “todo en orden”. El rapero se mostró agradecido de contar con la también veterinaria como soporte y compañera de vida.

“Nos apoyamos mutuamente. En verdad ella es súper inteligente y apasionada y me encanta verla haciendo las dos cosas que hace. Trabaja un montón como veterinaria y en verdad le importan un montón los animales. A ella le gusta mi música, me apoya y nos entendemos”.