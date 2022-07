Farruko llegó al salón de prensa de Premios Juventud acompañado de DJ Adoni (con quien tiene el tema “El incomprendido”) y el novel exponente urbano Dylan.

Allí el bayamonés expresó: ”Agradecido de verdad con los premios por el espacio, por reconocer nuestro trabajo. Para mí más que el premio, lo más que yo valoro es que me dé la oportunidad de poder expresar mi música para hablarle al público y a la gente”.El artista había confesado en sus redes sociales que había dudado recibir el premio por el éxito “Pepas” (Track viral del año).

”Cómo todos saben aquí nadie es perfecto. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No es un rumor y está claro que estoy buscando de Dios. No por eso quiere decir que yo sea el modelo de cristiano que están acostumbrados a ver. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros y nos ama. Yo estoy sirviendo de puente a través de mi música y a través de mi plataforma exponiendo lo que es la verdad de nuestro Creador”, manifestó.

”Cuando hice ‘Pepas’ no es que la hice necesariamente porque yo me meto pepas o quiero que la gente se me pepas. Yo siempre he escrito sobre lo que yo veo a mi alrededor y, lastimosamente, cuando yo estaba antes de tomar esta decisión en mi vida, yo era un tipo que rumbeaba y jangueaba en mi vida. Es la realidad que se vive las discotecas, no podemos taparla, y simplemente hice un espejo de lo que yo vi, pero a la misma vez, caí en cuenta y dije ‘soy papá, voy para 31 (años), y llevo desde los 15 años cantando. Ya llega el momento en que, bueno, uno madura y empieza a ver la vida desde otro punto de vista. No puedo meterme en un personaje que no soy ahora mismo”.

Durante la grala de Premios Juventud, Farruko participó junto a El Alfa en el estreno del nuevo tema de DJ Adoni, titulado “La opinión es tuya”.