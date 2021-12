El desespero y la confusión imperaban la noche del viernes en la entrada para el concierto “P FKN R” de Bad Bunny en el estadio Hiram Bithorn, evento que se había anunciado para comenzar cerca de las 8:00 p.m., pero que casi tres horas después no solo no había iniciado, sino que cientos de espectadores continuaban en fila.

Tras algunos fanáticos llevar más de 12 horas en la espera a que empiece el evento musical que contará con dos funciones, muchos recurrieron a las redes sociales para señalar deficiencias en la coordinación de la actividad.

De hecho, el malestar generado por la tardanza del concierto llevó a espectadores a vender sus boletos y retirarse del establecimiento.

El Nuevo Día pudo constatar que cientos de personas seguían haciendo fila bajo carpas, mientras otras decenas se han visto saliendo de los predios del Hiram Bithorn, haciendo comentarios como: “Vendo las tres taquillas, me voy”.

De igual forma, el desespero ha llevado a varios a que, cuando ya están llegando al punto final, se enteran que hay forma de colarse y brincan las vallas.

PUBLICIDAD

Por otro lado, espectadores reportaron que personas se desmayaron tras esperar largas horas de y encontrarse aglomeradas con otras personas.

“Muchacha mareada. La sacaron de la fila varias personas cargándola sobre la valla. No aparece nadie de emergencias médicas. Llegó alguien de seguridad y no ha hecho nada”, escribió una internauta por su cuenta de Twitter.

Según Benjamín Torres Gotay, de El Nuevo Día, se informó que un portavoz de la organización del concierto expresó desde la tarima del estadio que “más de seis personas” se han desmayado y llamó a mantener distanciamiento físico.

Igualmente, una joven bajo el nombre de Andrea María indicó que el evento “ha sido la peor organización que yo he visto en mi vida”.

“No hay fila, no hay vallas, las carpas de “salud” están llenas de personas apiñadas. Y no hay ningún tipo de iluminación. Si se desmaya alguien o pasa algo, no hay manera de salir si estás en el medio”, indicó.

Asimismo, un joven aprovechó la misma plataforma social para expresar que “el gentío que hay para entrar es descomunal”.

/ Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar los fanáticos de Bad Bunny al estadio Hiram Bithorn, que abrió sus puertas a las 2 de la tarde. (David Villafane/Staff)

Se preparó un área tipo placita para que los asistentes puedan consumir alimentos, previo al concierto. (David Villafane/Staff)

Al tratarse de un evento de larga duración, un área en las afueras del Coliseo Roberto Clemente está ocupada por food trucks para la conveniencia de los fanáticos. (David Villafane/Staff)

El acceso al concierto será desde una de las salidas del Coliseo Roberto Clemente, donde ubica el Museo “P fkn R”. (David Villafane/Staff)

Los asistentes podrán ser parte de los diversos ambientes que forman parte del Museo “P fkn R”. (David Villafane/Staff)

10 de diciembre del 2021 estadio Hiram Bithorne ambiente previo al concietto de Bad Bunny recorrido por el museo y trayectoria del artista david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

El exponente urbano mostró el teni que formó parte de su línea creativa de la mano de Adidas Originals. (David Villafane/Staff)

Una de las recreaciones de lo que han sido de sus videos musicales es esta estampa, que formó parte del video YHLQMDLG. (David Villafane/Staff)

En exhibición presentan el Bugatti Chiron Sport 110, propiedad del artista, el cual está valorado en tres millones, y fue con el que se presentó en la gala de los Latin Grammy 2020 conduciendo por puente de Teodoro Moscoso. (David Villafane/Staff)

Siendo también un ícono de la moda, los fanáticos de Bad Bunny podrán apreciar la vestimenta utilizada por el artista y las portadas de importantes revistas para las que ha posado. (David Villafane/Staff)

Dentro de una vitrina habitan, sobre un montaje en cloques de cemento, las decenas de premios que Bad bunny ha recibido a lo largo de su corta, pero intensa y exitosa carrera. (David Villafane/Staff)

En abril de este año, el artista puertorriqueño se estrenó como luchador profesional en Wrestlemania 37. (David Villafane/Staff)

Arte urbano alusivo al "Conejo malo" se pudieron apreciar en las afueras del estadio Hiram Bithorn. (David Villafane/Staff)

El arte en diversas manifestaciones formó parte de la experiencia previa al concierto "P fkn R". (David Villafane/Staff)

“Se colgaron en la logística del evento para entrar”, dijo.

Este, que está bajo el nombre de “Stephortless” en Twitter, indicó por un video que se salió de la extensa fila tras solo existir un punto de verificación para acceder al estadio donde se llevará a cabo el concierto.

“Todo el mundo estaba amontonado para entrar. Si hay alguien que sufre ataque de pánico ahí, se muere de una”, expresó el internauta, con la esperanza de entrar más tarde al estadio.

PUBLICIDAD

Tras los problemas que aún siguen enfrentando los fanáticos del rapero, ya hay personas que están anunciando vender sus taquillas de la función que se llevará a cabo mañana.

“Dos taquillas disponibles para mañana (no en arena), Interesados al DM”, expresó el usuario bajo el nombre de “guillo”.

Tanto Primera Hora como El Nuevo Día han solicitado reacción de parte del equipo de producción de Bad Bunny, pero, hasta el momento, no han respondido a las peticiones.