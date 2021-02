El domingo, 7 de febrero, se llevará a cabo el Super Bowl número 55 en el estadio Raymond James de Tampa, a partir de las 7:00 p.m entre los actuales campeones, los Chiefs de Kansas City, y los Buccaneers de Tampa Bay. En Puerto Rico podrá verse por la señal de CBS. Uno de los momentos más esperados del juego, por aquellas personas que no son fanáticos del deporte del fútbol americano, es el entretiempo. Este es el momento donde tradicionalmente se han presentado los artistas y músicos más importantes del mercado estadounidense y que la mayoría de las veces, supera en audiencia al propio partido final de la NFL.

Este año, el espectáculo estará a cargo de un artista canadiense que, aunque ha tenido muchos éxitos entre los primeros lugares de las listas de las canciones más escuchadas, es muy poco lo que se sabe de él. De nombre de pila Abel Makkonen Tesfaye, el cantante The Weeknd nació en Toronto, Canadá, un 16 de febrero hace 30 años. El artista fue el único hijo Makkonen y Samra Tesfaye, de ascendencia etíope. Cuando era pequeño, su padre abandonó su hogar, por lo que fue criado solamente por su madre, quien laboró en múltiples trabajos para poder echar a su familia para adelante. En ocasiones, mientras su madre tomaba clases nocturnas, era cuidado por su abuela, razón por la cual aprendió el idioma amhárico, hablado en el norte y el centro de Etiopía.

Según información recopilada por la enciclopedia Brittanica, cuando estaba en undécimo grado de escuela superior, dejó la escuela y se fue de su casa, dedicándose a fiestar desenfrenadamente. Tesfaye finalmente consiguió un trabajo en la tienda American Apparel y, al mismo tiempo, comenzó a escribir canciones sobre el uso de drogas y el sexo casual, entre otros. En una de las fiestas se cruzó con el músico y productor Jeremy Rose y empezaron a trabajar juntos. Su colaboración produjo tres canciones atmosféricas: “The Morning”, “Loft Music” y “What You Need”, con letras en parte cantadas y en parte rapeadas por el artista.

Las canciones, acreditadas a The Weeknd, se cargaron como archivos de audio en YouTube a fines de 2010, que más adelante fueron incluidas en un blog de canciones del rapero Drake, creciendo su popularidad exponencialmente. Con Drake como padrino, el músico tuvo un mayor acceso a estudios de grabación y, en marzo de 2011, lanzó el mixtape de nueve canciones “House of Balloons”, que le permitió salir de gira por diferentes clubes nocturnos y festivales en Canadá. Además de eso, lanzó dos mixtapes adicionales: “Thursday” y “Echoes of silence”, lo que luego se conocería como “Balloons Trilogy”.

A partir de ahí, se le abrieron las puertas en varios importantes festivales a nivel internacional como Coachella (Estados Unidos), Primavera Sound (España) o Wireless Festival (Reino Unido). A finales de 2012, se asoció a Republic Records y creó su marca XO y lanzó el recopilatorio “Trilogy”, compuesta por versiones remasterizadas de las canciones de los tres mixtapes. El álbum fue platino en Estados Unidos y doble platino en Canadá.

El 2014 resultó ser un año importante en la carrera del canadiense gracias a su álbum “Kiss Land”, que le permitió colaborar con cantantes de la talla de Drake y Justin Timberlake, además de abrir los conciertos de la gira “Drunk in Love” de Beyoncé.

Posteriormente, The Weeknd le pidió ayuda a su compañía discográfica para crear canciones. El resultado fue una relación profesional con el exitoso productor sueco y creador de superéxitos pop Max Martin y un dueto con la estrella del pop Ariana Grande, “Love Me Harder”. La canción, lanzada en 2014, se posicionó entre los primeros 10 sencillos en las listas de Billboard.

Los siguientes tres sencillos de éxito de The Weeknd, “Earned It”, “The Hills” y “Can’t Feel My Face”, aparecieron en el álbum “Beauty Behind the Madness” (2015). Gracias a este disco ganó dos premios Grammy, siendo uno a la Mejor Interpretación de R&B por “Earned It”, y Mejor Álbum Urbano Contemporáneo por el disco “Beauty Behind the Madness”. De hecho, al 1 de diciembre de 2015, “Beauty Behind The Madness” se convirtió en el álbum con más reproducciones en ‘streaming’ del 2015 con más de 60 millones. Además de ser colocado en el número cinco en la lista de los 50 mejores álbumes de “Rolling” Stone de 2015.

Para añadirle a sus logros, la canción “Earned It”, que se incluyó en la banda sonora de la película “Fifty Shades of Grey” (2015), fue nominada a un Oscar en 2016 en la categoría de Mejor Canción y estuvo 45 semanas consecutivas entre las primeras 10 canciones de la lista Hot 100 de Billboard, imponiendo de un récord Guinness por esta razón.

El canadiense aprovechó su constante presencia en la radio para lanzar su disco “Starboy” en noviembre de 2016 y que contó con colaboraciones con Kendrick Lamar y Daft Punk. Fue un éxito comercial y ganó un Grammy al Mejor Álbum Urbano Contemporáneo.

El primer sencillo en promoción fue “Starboy”, con el que cuenta con la colaboración de Daft Punk, y que recibió la certificación de platino y fue número uno en Estados Unidos, así como en varios otros países. Una segunda colaboración con Daft Punk, titulada “I Feel It Coming”, fue lanzada una semana después del lanzamiento del álbum, junto con las canciones en solitario “Party Monster” y “False Alarm”.

Su siguiente álbum, en 2018, de nombre “My Dear Melancholy”, recordó los sonidos atmosféricos y temperamentales de sus inicios musicales. Solamente contó con ocho canciones, las cuales no tuvieron los éxitos de canciones pasadas, aunque el tema “Call Out My Name” logró colocarse en la posición número seis en la semana del 6 de junio en la lista de los Billboard Hot 100.

Ese mismo año su voz se escucharía en la banda sonora de otro éxito de Hollywood. En esta ocasión, la canción “Pray for Me”, que comparte con Kendrick Lamar, apareció en la película “Black Panther”, protagonizada por el fenecido Chadwick Boseman. Gracias al impulso que le dio la película, la canción se posicionó como número dos en la lista más importante de Billboard en marzo de 2018.

El 18 de abril de 2019, The Weeknd lanzó el sencillo “Power Is Power” junto a SZA y Travis Scott, una canción inspirada en el programa de televisión de HBO “Game of Thrones”, del que el cantante es fanático. Dejando ver otra faceta artística, el 30 de agosto de 2019, durante el Festival de Cine de Telluride, The Weeknd hizo su debut cinematográfico en la película de Netflix “Uncut Gems”, junto a a Adam Sandler personificándose a sí mismo.

El 24 de noviembre de 2019, “Blinding Lights”, el esperado single principal de su cuarto álbum, se anunció a través de un comercial de Mercedes-Benz en la televisión alemana. Al día siguiente, aparecieron imágenes de su vídeo musical filmado en Fremont Street, Las Vegas. En el vídeo, el cantante aparece en las escenas iniciales vestido con camisa, corbata y pantalones negros, con una chaqueta roja por encima, junto con una imagen de su cara con la nariz y boca sangrando.

Este es el inicio de una serie de vídeos de otras canciones de su álbum “After Hours” (2020), lanzado el 19 de marzo de 2020, que siguen con la misma narrativa, como “Heartless”, “In Your Eyes” y “After Hours”, donde se verá al canadiense con la misma ropa y recibiendo unos cambios drásticos en su cara, hasta llegar al vídeo más reciente del sencillo “Save Your Tears”, donde se aprecia a The Weeknd con cambios drásticos en su rostro gracias a unas prótesis.

“After Hours” estuvo dos semanas consecutivas en el número uno en la lista Hot 100 Songwriters (abril de 2020), debido a cinco sencillos que entraron en el Billboard Hot 100. A pesar de la gran repercusión que tuvieron las canciones de este álbum, a finales del año 2020 se creó gran controversia luego de que The Weeknd no tuviera ni una sola nominación para los premios Grammy, que se entregarán el 24 de marzo de 2021.

Este talentoso cantante, compositor y productor musical tendrá el próximo 7 de febrero una oportunidad de oro para demostrarle a todos aquellos que pusieron en duda su selección para amenizar el espectáculo del entretiempo de Super Bowl. Va a tener que hacer una labor excelente, ya que seguir un acto como el que protagonizaron el año pasado Jennifer López y Shakira no será tarea fácil.

El ganador de tres premios Grammy reveló esta semana que atenuará su actuación para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl para que sea un show apto para toda la familia y “respetuoso con los espectadores”.

“De todas formas incorporaré algo de la línea argumental. Es una historia muy cohesiva que he contado a lo largo de esta era y de este año”, dijo The Weeknd. “La historia continuará, pero definitivamente la mantendré PG (para público general) por las familias”.