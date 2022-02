La cantautora puertorriqueña RaiNao lanzó hoy viernes su nueva propuesta musical que resalta y combina su voz con instrumentos de cuerda y saxofón, entre otros ritmos de la música urbana.

El EP se compone de 8 canciones bajo la producción general de Wiso Rivera y Giova Ortíz y, la distribución musical de Sonar LLC., la división de artistas independientes bajo el sello Rimas, e incluye dos de los éxitos musicales de RaiNao como “LUV” con 91 mil reproducciones y “Gata loca” la historia de la felina que nació en una noche de fiesta. Ahora, la intérprete también incorpora una colaboración con Villano Antillano, la rapera puertorriqueña transgénero y no-binarie con su canción llamada “Un amarre”.

“Estoy bien feliz de poder compartir por fin un proyecto que lleva ya un tiempo cocinándose y que representa una etapa de mi proceso creativo que nunca había sido igual, estoy infinitamente agradecida con mi equipo de trabajo y todas las personas que se sumaron al proyecto con sus visiones dándole un color nuevo a la música, son mentes privilegiadas con corazones reales y esa es la verdadera combinación”, expresó la cantante.

El álbum aglomera ritmos variados en temática, color y vocalizaciones peculiares como una grabación de su sobrinos en la canción “Sukhoi” y temas que inspiran felicidad y libertad como la pieza musical que RaiNao escribió sobre su amor por una pisciana. “Lo más que me disfruté del proceso fue poder crear desde mis ideas y criterio sin limitaciones y poder compartirlas con el mundo y estoy agradecida con Sonar LLC., por apoyarme a desarrollar mi carrera como artista independiente, son fuente de motivación y han sido un poder adicional a mi proyecto. Como dice “Track3″ – primera canción del álbum – " Yo no compruebo, yo creo”, porque ‘There’s no right time. There is RaiNao’”, añadió la exponente.

La artista se encuentra trabajando en otros proyectos que espera lanzar durante el mes de marzo y está desarrollando nuevas propuestas para tocar fuera de Puerto Rico junto a su banda en diferentes eventos y festivales.