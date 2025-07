¿Quién es el actor al que señalan como el nuevo romance de Jennifer López?

A un año de su escandaloso divorcio de Ben Affleck, el corazón de Jennifer López parece tener nuevo dueño: según trascendió, la “Diva del Bronx” posó sus ojos en Brett Goldstein, el actor y guionista de Ted Lasso con quien comparte cartel en “Office Romance”, el filme que marca su gran regreso a las comedias románticas y que se encuentra en etapa de rodaje.

Lejos de producirle indiferencia, el nuevo estado sentimental de la actriz y cantante hizo reaccionar a su ex, quien sorprendió al disparar una dura advertencia a su sucesor.

La primera vez que el nombre de la actriz apareció en la prensa junto al del comediante, productor, guionista y director fue en septiembre del año pasado, cuando se anunció el regreso de López a Netflix con un nuevo proyecto luego de Atlas.

Jennifer Lopez, de la película "Atlas"

“Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizarán la comedia romántica Office Romance”, confirmó The Hollywood Reporter.

En abril de este año, se publicaron las primeras imágenes del rodaje. Las postales muestran a López en el set, ubicado en Hoboken, Nueva Jersey, junto a Goldstein. La cantante llevaba un elegante look total white de traje y tapado, unos lentes de sol y un enorme collar dorado. En la película, López interpreta a Jackie, la presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, una empresa que cuenta con una rígida política contra las relaciones sentimentales entre sus empleados. Esa regla se pone a prueba cuando un nuevo abogado sexy comienza a trabajar para ella.

Cuando se confirmó que Goldstein iba a trabajar con JLo, muchos de sus fanáticos celebraron la noticia.

Jennifer Lopez

También recordaron, según publicó PageSix, que hacía tiempo que la estrella de Ted Lasso tenía en su cabeza a “Jenny from the Block”: contaron, a través de las redes sociales, que el humorista había manifestado su amor por López varias veces en su podcast, Films to Be Buried With.

“Nunca olviden que Brett Goldstein ama a JLo”, aseguró un usuario de X. “Dijo que ella era su enamorada y ahora protagonizan una comedia romántica juntos. Vos vas, manifestando rey”, completó. Otro seguidor recordó el día que Goldstein habló de la aparición de la actriz en The Hustlers, en un episodio que se emitió en julio de 2018. “Maldito infierno. ¡50!”, exclamó por aquel entonces sobre la edad de López en ese momento. “Tiene 50 años. La amo”.

“Creo que ella es una de sus favoritas; Creo que ha mencionado más de una vez (en su podcast) que piensa que ella es la mujer más hermosa del mundo. ¡Debe estar extasiado!”, fue el texto que escribió otro admirador de Goldstein en la red social Reddit.

Brett Goldstein nació hace 44 años en Londres. Su carrera como actor comenzó sobre un escenario, de la mano del stand up, y siguió en la televisión británica con algunos papeles destacados en comedias como Drifters y Derek. Luego de alzarse con un galardón en los premios del Cine Independiente Británico por su trabajo en el film Adult Life Skills (2016), lanzó el podcast Films to Be Buried With.

Su gran oportunidad -y el salto a la fama- llegó a la vida de Goldstein en el 2020 a través de un llamado de Bill Lawrence. El productor televisivo le ofreció ser guionista en Ted Lasso, el programa de Apple TV+ protagonizado por Jason Sudeikis que pronto se convirtió en un suceso. Además de escribir, Goldstein se puso en la piel del futbolista Roy Kent, personaje que le valió dos premios Emmy. Además de su rol más conocido, Goldstein firmó un acuerdo con Warner Bros y debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel como Hércules en Thor: Love and Thunder.

La reacción de Ben Affleck

Mientras los fans de Goldstein están encantados con los rumores, del lado de JLo no sucede lo mismo. Por lo menos en lo que respecta a Ben Affleck quien, según publicó el portal RadarOnline, no recomienda relacionarse con su ex.

“Está claramente deslumbrado por los encantos de ella como para darse cuenta de lo que le espera”, aseguró el medio que dijo el protagonista de Aguas Profundas. “Jennifer puede ser muy dura con los hombres”, sumó.