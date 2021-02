El exponente urbano Randy del dúo Jowell y Randy aseguró que la “esquina del romance” que hoy, 14 de febrero aborda con el lanzamiento del sencillo “Amor a ciegas” es el comienzo de su futuro.

El artista urbano concretó hoy el sueño que gestó hace 15 años en su cabeza cuando coqueteó por primera vez con la idea de grabar un tema romántico en una melodía completa de piano. Randy, conocido también como “Nota loca” postergó el sueño y se dedicó de lleno al perreo puro y de discoteca que promueve con su colega Jowell.

Según narró a El Nuevo Día la idea de grabar temas inspirados en el amor de alguna manera siempre se colaba en su lista de deseos, pero no fue hasta finales del año pasado que se propuso mostrarle a sus seguidores el otro lado de Randy.

“Este tema es perfecto para lo que yo quiero proyectar. Hay gente que no conoce este lado mío. Siempre he querido llevar el romance y el perreo simultáneamente, pero no se había dado porque no actuaba. Ahora voy hacer el disco romántico. Se acabó el juego. Ahora es mi tiempo para esto. Necesitaba enfoque y ahora me siento listo y preparado para dar el brinco. Amo la salsa, el merengue y el reggae. Soy fan de Cultura Profética, de Willy y ese grupo ha sido mi inspiración. Amo toda la música”, mencionó el artista urbano.

El nuevo sencillo fue escrito por el compositor Wise a quien Randy le suplicó que le diera el tema. La canción se grabó hace más de un año y ante la cercanía del día de San Valentine, el artista urbano se dio a la tarea de filmar el video para el estreno del proyecto.

“La letra es bien íntima. La letra lo mismo aplica para una pareja, a los hijos y a Dios. Cuando grabé la canción tuve que parar porque empecé a llorar por la letra tan limpia y sentimental. Me tocó mucho el tema. Es un sencillo que estoy seguro la gente le me a gustar”, indicó el artista urbano que hace tres años se mudó al estado de Florida.

El artista urbano aclaró que el lanzamiento del tema y su meta de presentar antes de verano su primera producción romántica no significa que sale del dúo de Jowell y Randy. El artista continuará con su compañero a la par con su proyecto en solitario.

“Voy a trabajar un poco más para mí sin dejar el dúo. El dúo está activo. Voy a tener los discos de Jowell y Randy y los míos de romance. Quiero trabajar para lo mío, para mis proyectos y mis ingresos”, sostuvo el reguetonero.

Randy se ha propuesto culminar el primer disco de temas románticos antes de verano. Adelantó que tiene casi todas los temas seleccionados por lo que espera poder comenzar la grabación de los videos en las próximas semanas.

Sobre el amor, afirmó que se encuentra soltero y que por lo pronto permanecerá así.