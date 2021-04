La felicidad que invade al productor de música urbana y manejador Rafael “Raphy” Pina y a la cantante Natti Natasha no se la despinta nadie. Incluso, no ha sido opacada por el hecho de que la criatura que esperan no pueda nacer en República Dominicana, como hubiese sido el sueño y deseo de ambos.

Así que, luego de que las autoridades determinaran que Pina no fuera autorizado a viajar al país natal de la vocalista y de se fenecido padre, han continuado compartiendo con sus fanáticos el memorable proceso que viven del embarazo y todo lo relacionado a la llegada de su bebé.

En un paseo por bote, Pina se conectó en vivo para comunicarle a sus seguidores lo felices que se sienten, además de “tranquilos, esperando que sea el momento”. La vocalista urbana se encuentra en sus 36 semanas de gestación.

La pareja asegura que el segundo nombre de su bebé ya lo tienen y adelantaron que comienza con la letra “I”. Más adelante, en sus respectivas cuentas de Instagram, ofrecieron lo que llamaron “una primera ronda” de opciones de nombres para que sus fans seleccionen entre: Raiina Isabelle Pina Gutiérrez, Raihna Isabelle Pina Gutiérrez o Lana Isabelle Pina Gutiérrez.

El pasado 21 de abril, el juez federal Francisco A. Besosa denegó la moción de permiso para viajar sometida por la representación legal del productor para asistir al nacimiento de su hija en la República Dominicana.

El magistrado Besosa emitió en su orden la palabra “denegado” al no otogar el permiso para que Pina, quien enfrenta cargos federales por posesión de dos armas de fuego por una persona convicta por un periodo de un año o más, presenciara el nacimiento de su hija.

La fiscalía argumentó que Pina no posee el derecho de salir del país o violar las condiciones de residencia establecidas por la corte porque aguarda el inicio de un juicio. Añadió, además, que la decisión de la pareja de que el nacimiento de su hija sea en la República Dominicana no es una razón válida para alterar las condiciones de la libertad bajo fianza.