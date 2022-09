Las críticas condiciones que vive Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona el pasado domingo no le es indiferente al artista urbano Rauw Alejandro, quien ayer llegó hasta diversas comunidades de Guayama, Salinas y Cabo Rojo para entregar 40 generadores eléctricos junto a su equipo de trabajo Duars Entertainment. Así lo dio a conocer el intérprete de “Todo de ti”, quien afirmó que otros 55 en el área suroeste, incluyendo a los pueblos de Lajas, Ponce y Yauco.

“Estamos esperando que lleguen más generadores a sus respectivas tiendas para seguir llevando a cada sector durante las próximas semanas. Fuerza familia”, mencionó en una de sus historias en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, hizo un llamado a que si alguna persona conoce de una familia que haya perdido su techo, que también están instalando toldos, y que si conocen de casos extremos y de emergencia, se comuniquen por mensaje directo en Instagram a la cuenta de @duarsentertainment.

El cantante, quien tuvo la tercera posición de los más nominados -con 8- a los premios Latin Grammy, a celebrarse el próximo 17 de noviembre, fue captado mientras echaba gasolina a tanques de gasolina y a autos durante la emergencia actual.

Rauw Alejandro se dispone a estrenar su próximo sencillo “Punto 40″, en colaboración con el cantante de la vieja escuela Baby Rasta, mañana sábado, 24 de septiembre, desde las 12 de la medianoche. Este explicó que consideró cambiar la fecha por la situación actual que vive su tierra. Sin embargo, publicó el siguiente mensaje:

“Quise cambiar la fecha de mi próximo sencillo, por la situación de mi país, pero no daba el tiempo para poder bajar el tema de algunas de las plataformas. Aunque mi cabeza y mi corazón está en Puerto Rico, continúo adelante con la salida de este sencillo. No teniendo el ánimo y la alegría al 100% estos días he pensado que en momentos difíciles la música siempre me ha ayudado a sobrellevarlos, y fue una de las razones por las que quise hacer música. Siempre que hago música, la mayor inspiración es mi cultura y mi gente. Espero que siempre pueda alegrarlos en sus peores y en sus mejores días. A todos mis fans gracias por la espera. En especial (a) Puerto Rico, gracias por tanto. Estoy aquí y vamos pa’ encima”, reza el mensaje publicado hace un día.

El tema “Punto 40″ marca otro junte entre la nueva generación de la música urbana junto a la vieja escuela del reguetón, como lo es Baby Rasta, con quien grabó bajo el mismo nombre un tema en compañía del cantante Gringo, bajo el sello de The Noise y con DJ Playero, en la década del 2000. Este dúo pasó a llamarse “Los Lobos”.

Ya se aproxima el estreno para que los fanáticos de ambos puedan ver el esperado estreno de este tema.

En ruta a los Latin Grammy, el cantante puertorriqueño logró quedar nominado en la categoría Grabación del año por “Te Felicito”, al lado de Shakira, y en Álbum del año compite consigo mismo en tres casillas que incluyen su participación en “Un Verano sin tí” con Bad Bunny, su colaboración en el álbum digital “Motomami”, de Rosalía y por su participación en el álbum “Dharma” del colombiano Sebastián Yatra. Tambien compite en Mejor Interpretación reggaetón y Mejor Canción Urbana por el sencillo “Desesperados”, además de hacerlo en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por “Trap Cake Vol.2″.