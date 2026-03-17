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Rawayana incluye a Puerto Rico en su gira

Conoce los detalles de la pre venta y venta general de boletos

17 de marzo de 2026 - 9:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El espectáculo de Rawayana será en noviembre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La banda ganadora del Grammy y del Latin Grammy Rawayana anunció hoy las fases por Norteamérica y Europa de su “¿Dónde es el After? World Tour", sumando una extensa serie de conciertos por todo Estados Unidos y Canadá este otoño, junto con ocho nuevas fechas reveladas para Europa en septiembre.

Los nuevos shows anunciados expanden la gira mundial siguiendo la fase previamente anunciada por América Latina y España, e incluyen paradas recién agregadas en Puerto Rico y la República Dominicana.

El próximo 28 de noviembre, Rawayana llega al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en una noche que promete convertirse en una de las presentaciones más memorables del año. El espectáculo contará con la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Banco Popular, quienes podrán comprar con su tarjeta de crédito o débito Visa de Popular desde este martes 17 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el jueves 19 de marzo a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com. Para acceder a la preventa, deberán ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta Visa de Popular.

La venta general comenzará el jueves, 19 de marzo a las 10:00 a.m. también a través de Ticketera.

Rawayana llevará al “Choliseo” su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde Es El After?, un ambicioso proyecto de 23 canciones que propone un viaje sensorial que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido. El disco consolida el característico sonido de la agrupación, fusionando reggae, funk, pop latino y ritmos caribeños con una narrativa fresca y contemporánea.

El LP incluye los éxitos virales Inglés en Miami, junto a Manuel Turizo, y Domingo Familiar con Jowell & Randy, además de los sencillos La Noche Que No Había Uber, con el que la banda debutó en Gallery Sessions, y Reyimiller, que también marcó su primera aparición en COLORS, una de las plataformas musicales más reconocidas a nivel mundial. La producción debutó en la posición #2 del chart Top Albums Debut Global de Spotify y en el #1 del Top Album Debuts USA de Spotify, mientras que el éxito “Inglés en Miami” alcanzó el #8 del Top Songs Debut USA de la misma plataforma en su primera semana.

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RawayanaColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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