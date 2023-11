La cantante canadiense Céline Dion, quien reveló a finales del año pasado que sus planes se verían afectados debido a un grave trastorno neurológico que ha estado enfrentando durante años, sigue firme en su batalla contra el síndrome de la persona rígida.

Sin embargo, para alegría de sus miles de seguidores, la intérprete de famosas canciones como “It’s all coming back to me now” y “My heart will go on” reapareció esta semana en público.

La canadiense decidió asistir a un partido de hockey en la ciudad de Las Vegas el 30 de octubre. En dicha ocasión, se enfrentaban los Vegas Golden Knights contra los Montreal Canadiens. Aunque algunos medios americanos se hicieron eco de la noticia y anunciaron que Dion había sido vista en el evento deportivo, fue Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicación de la selección canadiense, quien confirmó la presencia de la artista en el partido a través de un post en redes sociales, según informó el diario español La Vanguardia.

PUBLICIDAD

Recordemos que la enfermedad rara neurológica que padece Dion, que causa espasmos musculares, rigidez y puede afectar también las cuerdas vocales y la capacidad de caminar, ha llevado a la artista a reorganizar sus compromisos.

Dion compartió en un emotivo video en diciembre de 2022 su diagnóstico y su determinación de enfrentar esta enfermedad poco común. A través de una entrevista con ¡HOLA! Canadá, su hermana Claudette confirmó que Céline está luchando con todas sus fuerzas y comprometiéndose a superar los desafíos que le presenta esta condición. “Está haciendo todo lo que puede”, señaló.

Y continuó: “Es una enfermedad de la que sabemos muy poco, con espasmos imposibles de controlar. ¿Vieron como quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos”.

“Hay poco que podamos hacer para apoyarla, estamos en la espera de un milagro y cruzamos los dedos para que los investigadores encuentren remedio para esta terrible enfermedad”, concluyó Claudette.