No es un secreto la admiración que el cantante René Pérez siente hacia el cantautor panameño Rubén Blades, quien en la edición número 22 de los Latin Grammy recibió el premio especial Persona del Año 2021 por sus diversas contribuciones sociales y culturales.

En esta entrega, en directo desde el MGM Grand Arena en Las Vegas, luego de que Blades hizo su presentación junto a su orquesta, fue de manos de Pérez, quien recibió el Grammy por su lucha por la justicia social y por promover cambios positivos y significativos en las comunidades latinas y más allá a través de su música.

El cantante, también conocido como Residente comenzó diciendo el honor que significaba para él entregarle el referido premio. “Yo soy vieja escuela, no voy a leer el pronter”, dijo mientras sacaba un papel del bolsillo para leerlo y se acercaba al artista homenajeado, para dedicarle unas palabras a quien considera como su mentor. Antes de comenzar confesó: “me pongo nervioso”.

“Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gottan City serán más grande que ese mundo que creaste, Hispania. Porque tus historias son de gente que existe, de gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangra si le disparan, porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque las historias de Super man vendan más que las de Ramiro. Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes”, leyó mientras pausó al no poder sujetar el papel, pues su manos temblorosas impedían que continuara la lectura.

Le pidió ayuda a Blades, mientras se escuchaban los ensordecedores aplausos del público, por lo que respondió: “es que este es mi maestro, para mí esto es demasiado grande”.

Pérez continuó: “Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adán García y soy de los que creo que Sebastián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias. Me tocaste el alma con tus ‘Cuentas del Alma’ porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola. Me criaste con tu música, me educaste con tus letras. Me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde y ahí estabas tú. Me diste lo que más necesitaba, una guía, una dirección. Eres mi mentor y maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén”, concluyó a la vez que se confundieron en un emotivo abrazo.

Aún con ojos aguados y emocionado, Blades se mantuvo estoico para así pronunciar sus palabras de agradecimiento.

“Muchas gracias por este honor que recibo a nombre de Panamá y de toda su clase artística. A nombre de la orquesta, el éxito nunca es de una sola persona. Son muchos ingredientes, muchas combinaciones y ellos son parte de eso, la banda al igual que todo el equipo que me ayuda y que me han ayudado durante tanto tiempo a hacer este trabajo. A todos muchas gracias”, manifestó el emblemático artista que ha inspirado a varias generaciones con la impactante e inteligente letra de sus canciones.

Ayer se celebró el concierto benéfico en el que decenas de estrellas cantaron versiones de los clásicos de Blades para homenajearlo como Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación, entre ellos: Christina Aguilera, Carlos Vives, Marc Anthony, Ángela Aguilar, Diego Torres Oscar D’León, Farruko, Eduardo Cabra, María Becerra, Lasso, Yotuel, Rafa Pabón y Milly Quezada.