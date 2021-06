Ya ha pasado más de una década desde que el astro puertorriqueño Ricky Martin salió del clóset revelando al mundo que era homosexual. Hasta ese momento, la ansiedad era parte de su vida y la pregunta sobre su sexualidad era un enorme bloque que pesaba.

Hoy, transcurrido el tiempo, el astro boricua asegura que se siente un hombre libre y sin secretos. Así lo dejó saber en una entrevista exclusiva con la revista People en el marco del Mes del Orgullo LGBTQ+.

El artista, que ocupa la portada de la publicación en inglés y que lanzará próximamente su nueva producción discográfica, “Play” (el 10 de junio sale el primer sencillo), toda vez que iniciará una gira con Enrique Iglesias, reveló detalles que precedieron su importante revelación.

Una de ellas fue acerca de la entrevista que le hizo la reconocida periodista Barbara Walters en el 2000, luego de su éxito “Livin la Vida Loca”. Durante ese encuentro, Walters lo sorprendió al preguntarle acerca de su sexualidad. “Podrías detener estos rumores”, le dijo la presentadora. “Se podría decir: ‘sí, soy gay o no, no lo soy”, abundó. Ricky Martin recordó que se quedó totalmente atónito ante la pregunta y finalmente respondió: “simplemente no tengo ganas”.

Esa entrevista todavía lo persigue. “Cuando soltó la pregunta, me sentí violentado porque no estaba listo para salir del clóset. Tenía mucho miedo”, recordó, toda vez que dijo que todavía tiene un pequeño trastorno postraumático de ese momento. Barbara Walters, ha dicho que se arrepiente de haberle hecho la pregunta, siendo este uno de los 30 grandes errores de su profesión.

“Mucha gente me dice, ¿qué hubieses hecho diferente? Y bueno, tal vez hubiera salido en esa entrevista. Hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble”. Pero el momento llegó una década después de la entrevista a través de una declaración que publicó en su página web.

Desde entonces, Ricky Martin -quien está casado desde el 2017 con el artista sirio-sueco Jwan Yosef y es papá de cuatro hijos- se ha convertido en una voz importante dentro de la comunidad LGBTQ+ tanto en Puerto Rico, como a nivel internacional.

“Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo escondes, es una situación de vida o muerte”, precisó el artista de 49 años.

Hasta que salió del clóset en 2010, confesó que la ansiedad era parte de su rutina diaria. A lo largo de los años 90 y 2000, recordó que salió con mujeres en público y, en ocasiones, con hombres en privado.

“Mucha gente ha dicho, ‘Ricky, estabas tratando de demostrar tu valía, por la fama y por ser un símbolo sexual’. Bueno, sí, podría serlo. No lo sé. Todo el mundo sabe que no es necesario ser gay para saber que el amor es complicado. O para saber lo confusa que puede ser la atracción “. Antes de salir, estaba confundido, dijo. “¿Soy gay? ¿Soy bisexual? ¿Estoy confundido? ¿Qué soy?”. Entonces, salía con mujeres, “muchas mujeres”. Una de ellas fue con la presentadora de televisión mexicana, Rebecca de Alba, con la que tuvo una relación que duró seis años.

“La sexualidad es una cosa complicada”, compartió en la entrevista. “No es blanco y negro. Está lleno de colores. Cuando salía con mujeres, estaba enamorado de las mujeres. Se sentía bien, se sentía hermoso. No se puede fingir química, la química estaba ahí con ellas. Yo no estaba engañando a nadie”, dijo Ricky Martin, quien se enfrentó a la pregunta públicamente a los 29 años en aquella entrevista con Walters.

El artista comentó que no tuvo referentes de la comunidad LGBTQ+ en ningún momento de su adolescencia, por lo que entiende es vital que personas como él y otras figuras públicas hablen abiertamente sobre su sexualidad para enviar el mensaje correcto y ofrecerle seguridad.

“Hay muchos, muchos niños por ahí que no tienen a nadie a quien admirar. Todo lo que tienen a su alrededor es gente que les dice: ‘Lo que estás sintiendo es malvado’”. “Pero no puedes obligar a nadie a que salga (del clóset). Si tienes un huevo y lo abres por fuera, solo sale la muerte. Pero si el huevo se abre por dentro, sale la vida”.