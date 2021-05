Los recientes asesinatos de Keishla Rodríguez y de Andrea Ruiz Costas ha conmocionado a toda la sociedad puertorriqueña. Muertes que han causado mucha tristeza, desasosiego y coraje en el pueblo, entre la clase artística del país, atletas y otras figuras públicas, quienes han publicado contundentes mensajes que llaman a la concienciación sobre esta situación de violencia contra las mujeres que vive el país.

Rodríguez Ortiz, de 27 años, fue reportada desaparecida por su familia el pasado 29 de abril y apareció sin vida en la laguna San José luego de tres días de búsqueda por la Policía. Según la Fiscalía federal, el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, quien tenía una relación con la víctima, es el responsable del asesinato y actuó con otra persona que coopera con las autoridades.

Por otra parte un día antes de la desaparición de Keishla Rodríguez fue encontrado el cuerpo sin vida y medio calcinado de Andrea Cristina Ruiz Costas, por cuyo asesinato le fueron radicado cargos a su expareja Miguel Ángel Ocasio Santiago, quien confesó el crimen. Ruiz Costas había solicitado en dos ocasiones una orden de protección contra Ocasio Santiago, la cual le fue denegada por una jueza de Caguas.

PUBLICIDAD

Una de las figuras del entretenimiento que reaccionó hoy fue el cantante Ricky Martin, quien publicó en sus redes sociales un mensaje bajo los hashtag #niunamenos #niunamas #lasqueremosvivas #educaciónconperspectivadegenero.

“Lo que se ha vivido en la isla en los pasados días con el asesinato de dos mujeres, Andrea y Keishla, entre otra veintena fallecida este año también por violencia de género, es un estado de terror. Se percibe el miedo, la frustración, el dolor, la indignación… y es producto del terror que nos causa saber que otra mujer muere víctima de un feminicidio, un crimen que cada día parece normalizarse más sin que se den acciones igualmente dramáticas para atajarlas”, comienza diciendo parte de su escrito.

“Ninguna mujer debería pasar por el temor de su seguridad, y de ocurrir, tener todas las herramientas a su favor para denunciar cualquier acto que atente contra su vida por mínimo que sea. Y quien sepa que una mujer está en peligro, sea a nivel físico o emocional, también tiene que tomar acción. Tenemos que actuar para ser parte de la solución, y eso va desde lo que enseñamos en la casa y en la escuela. Las entidades gubernamentales y judiciales tienen que hacer su parte, pero nosotros también. Lo único que ellas quieren es vivir seguras, en paz y en amor. Yo quiero ayudar, ayúdame tú también a ayudarlas, ¡Ayudémoslas juntos!”, escribió el intérprete de “Tiburones”.

Mientras que el cantante urbano Anuel AA, publicó como parte de sus historias sobre un fondo negro: “Waow que en paz descanse Keishla Rodríguez. Mi más sentido pésame a toda su familia y seres queridos!!!!!!!!!!!!!”, escribió junto al emoji de un corazón roto.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el cantante Tommy Torres también se unió al llamado y publicó en su cuenta de Facebook e Instagram, junto a la foto de la manifestación de ayer en el puente Teodoro Moscoso, lo siguiente: “Ganas de estar allá con mi hermana, alzando la voz por la justicia y la igualdad. El futuro está en nuestras acciones y posturas de hoy”.

Ayer decenas de personas se manifestaron en el puente Teodoro Moscoso luego de que la Policía encontró el sábado, en la laguna San José, el cuerpo de Keishla Rodríguez Ortiz, la joven de 27 años que permanecía desaparecida. Mientras, el viernes el cuerpo de Andrea Ruiz Costas fue localizado parcialmente quemado en Cayey.

Otras figuras locales se expresan

En esa manifestación de ayer tras los recientes casos de violencia de género, se encontraba la actriz Eyra Aguero Joubert, quien publicó varios videos acompañados del mensaje:“¡SOMOS EL GRITO DE LAS QUE YA NO ESTÁN! 🥺💜✊🏾#ESTAMOSHARTAS #NIUNAMENOS

Por otro lado, la actriz Suzette Bacó expuso su sentir con una contundente imagen y comenzó diciendo: “El grito que suelta, la rabia que mueve, la frustración que levanta, la unión que triunfa...y entonces y solo entonces llegará la paz. Hay que rediseñarlo TODO, porque lo que hay, no funciona como está. Desde la crianza machista, la falta de protección y de herramientas para ayudarlas a salir cuando desean salir del círculo de violencia, la perspectiva de género en la educación, una prensa más compasiva y menos invasiva ante el dolor, un estado de emergencia que no sea solo un título y traiga soluciones, el fortalecimiento del amor propio de tal manera que sea un sólido escudo de protección, un sistema gubernamental y jurídico que ofrezca seguridad, protección y apoyo, una sociedad que deje de juzgar y señalar (porque NADIE merece morir violentamente)”, reza parte de su comunicación.

PUBLICIDAD

De otro modo, la también actriz Sara Jarque utilizó sus redes sociales para llevar su mensaje e informar acerca del maltrato.

“El deber es educar con perspectiva de género. Punto. Pero, si ya estás en una relación abusiva y quieres entender qué pasa con tu cerebro y qué es el ciclo, te recomiendo “The Verbally Abusive Relationship” de Patricia Evans. El maltrato machista empieza siempre siendo emocional”, expresó.

Por otro lado, la actriz y maestra de drama Norwill Fragoso publicó una foto suya con una camiseta en la que tiene la imagen de unas mujeres con el mensaje “Vivas nos queremos”. Junto a la foto, indicó: “Quiero poder caminar en la calle sin miedo, quiero que mis hermanas mujeres sigan VIVAS, VIVAS NOS QUEREMOS”.

Las cantantes que componen el dúo Klaro de Luna, compuesto por Eunís y Ziré, también dejaron saber su sentir y compartieron una foto en la que incluía a una de ellas con una pancarta desde la manifestación en el puente Teodoro Moscoso.

“BASTA YA de tanta prepotencia. BASTA YA de que se crean que nuestras vidas les pertenecen como para que nos arrebaten de ella. El manejo de las emociones y el respeto por la vida son valores que se practican y se fortalecen con los años, son tareas de por vida.... y mientras seguimos educándonos como comunidad... SEGUIMOS EN LUCHA. NOS QUEREMOS VIVAS💜”, compatieron con sus seguidores.

La presentadora y ex Nuestra Belleza Latina, la puertorriqueña Aleyda Ortiz, quien recientemente resultó ganadora del premio “al favorito del público” en el “reality” “Mira quién baila All Stars” y precisamente representó durante la competencia al Hogar Ruth, para mujeres víctimas de maltrato en Puerto Rico, publicó el siguiente mensaje:

PUBLICIDAD

“He pensado tanto mis palabras...porque tengo coraje ante esta situación tan desesperante. Y hasta vergüenza me da que en #PuertoRico todavía estemos viviendo esto. Para los que no estén enterados en mi país #puertorico hay un problema de asesinato a mujeres por su condición de ser mujeres. #feminicidio Muchas mujeres temen todos los días si van a llegar a sus casas seguras. Y el miedo es tan grande porque siempre somos juzgadas o no nos toman en serio cuando tratamos de denunciar las cosas. El reclamo mayor es a nuestro sistema de justicia. 😡 Cuantas veces tiene que ir una mujer a la policía para que le crean? Cuantas pruebas? Protocolos? ....#niunamas #niunamenos 💔Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas. 😪😢🙏Cuánto quisiera estar con mis mujeres en este momento. Y la gente rápidito juzgan y empiezan a decir " quién te manda sino vistes las señales” o “él siempre fue así, se le veía “.Y yo respondo: “Con la boca es un mamey”. Estar ahí es más difícil de lo que parece y no todos te dan señales. Para poder cambiar esta situación va a tomar tiempo por que es un problema cultural. Pero hay que empezar ya!”, dijo.

Otra de las figuras que manifestó su frustración fue la presentadora y modelo Natalia Rivera junto a una imagen solo con el color violeta.

“Que rabia y que tristeza mano. Esto tiene que acabar YA. Dejen de ser tan selectivos a la hora de indignarse y denunciar cualquier tipo de abuso, maltrato físico y emocional! Porque mientras sigan INSTALANDO la conducta machista con burlas, señalamientos, humillaciones y la mentalidad retorcida de a quién hay que respetar y quién no lo merece...esto va SEGUIR PASANDO! Hay que ir directo a la raíz y dejar de hacerse el ciego y de minimizar lo que esta pasando. Dejen de estar señalando sin saber y llevando la doble vara/doble moral a la VIDA de una persona! Son seres humanos carajo! Son mujeres coño! Dejen de justificar conductas MISÓGINAS y ERRÁTICAS. NADIE merece MALTRATO de NINGÚN TIPO Y NADIE MERECE QUE LE ARREBATEN LA VIDA. NADIE! Que maldita mala costumbre la de INDIGNARSE cuando se llega a la TRAGEDIA. BASTA YA!”, denunció.