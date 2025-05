Rony Campos revivirá la magia de los proms de los 80

“Voy para 20 años aquí en Magic y me encanta lo que hacemos por múltiples razones. Decir con la boca que algo te gusta, mucha gente lo toma como algo normal, pero esta es mi vida. Este evento de ‘Magic Senior Prom’ reúne exactamente las mismas cosas que yo viví en mi prom. Este próximo sábado, en el Coca-Cola Music Hall, habrá dos fenómenos a nivel musical: uno, la música de los 80, que reúne haber dado ‘play’ a una canción en un Walkman y haber utilizado un casete. Yo viví eso, y logramos recrear uno en tamaño gigante, para que cuando se vayan a tirar las fotos empecemos a transformarlo de un party normal a un party de experiencia ”, explicó Campos sobre este evento.

El espectáculo contará la participación de Fiel a la Vega , Vico C y el DJ Joaquín Opio. Este “party” busca ser un gran junte de clases graduadas, con una ambientación que transporta a los asistentes a sus años de escuela superior.

“Se van a crear atmósferas secuenciales de los ochenta y lo va subiendo hasta el día de hoy. Dentro de las atracciones que tenemos musicales, están Fiel a la Vega, al igual que Vico C. Hablando con Tito Auger, te puedo decir que esta es una plataforma que les devuelve a ellos los éxitos que ellos tocaron cuando hicieron, por ejemplo, Bellas Artes, y cosas así. Les encanta ese concepto porque se pueden lucir, llevar el repertorio completo”, sostuvo el locutor.

“La fórmula es que esto no es nuevo. La combinación de las películas y la combinación de las redes sociales hace que nosotros estemos en la boca y en la mente de mucha gente. Yo fui parte de esa generación. Luego, al tener un hijo de 25, uno de 22 y uno de 11, como que he tenido que integrarme en todas esas décadas. Creo que esos factores hacen que la música todavía esté vigente y que sea algo ‘nice’ para escuchar y ser para estar al día, aunque sea del pasado”, dijo Campos.

“Llevo 36 años haciendo esto. No sé hacer nada más. Cuando haces algo que dejó de ser trabajo o que nunca se materializó como un trabajo, miras todo esto como si fuera una especie de arte. Es disfrute. Yo abro el micrófono con una emoción, con un rayo de nerviosismo, incluso, en ocasiones, pero sin olvidar el 17 de diciembre de 1988, cuando abrí ese micrófono con 14 años, lo recuerdo. Sé que hacía frío en el estudio. Sé que no tenía abrigo. Sé que había dejado mi bulto de la escuela afuera. Sé muchas cosas del momento que no olvido y esta es mi vida. Mi vida gira en torno a un micrófono”, reflexionó.