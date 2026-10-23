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Rosalía envía un mensaje en defensa del español: “Ningún good afternoon, ni ningún hello”

La artista española recibió varios galardones en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

23 de octubre de 2026 - 9:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rosalía. (Telemundo)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La cantautora Rosalía recibió varios galardones en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, por lo que aprovechó el momento para compartir mensajes de solidaridad con la comunidad latinoamericana.

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“Gracias a Dios, mi familia, mi equipo y mis fans. Esto significa mucho para mí”, expresó la española al subir al escenario para recibir el premio a Top Latin Pop Álbum del Año.

“No sé si Lux es un álbum de pop, yo creo que sí, ojalá. Y estoy muy feliz de estar aquí”, sostuvo.

Durante su intervención, la artista también destacó el orgullo que siente por crear música en español, un aspecto que, según expresó, hace aún más especial su presencia en la premiación.

“Vengo de Barcelona y con mucho orgullo, hago música en español y lo digo con mucho orgullo. Y por eso es tan especial para mí estar aquí”, dijo.

En otro momento de su discurso, Rosalía reiteró su respaldo a la música latina con un mensaje que provocó la reacción del público presente.

“Más que nunca hoy... Que viva la música latina, la gente latinoamericana y la música en español. Ningún good afternoon, ni ningún hello”, finalizó.

Más temprano, Rosalía recibió el Premio Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a su carrera, marcada por la “innovación musical, visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”.

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RosalíaPremios Billboard a la Música LatinaEspañol
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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