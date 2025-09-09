Rosario Flores ofrecerá concierto en el Coca-Cola Music Hall

Tras cuatro años de ausencia, Rosario Flores, la reina de la fusión flamenca y el alma de la música española, regresa a Puerto Rico para una cita única.

El próximo 13 de noviembre, el Coca-Cola Music Hall recibirá la fuerza, el arte y la pasión de la artista que celebra tres décadas conquistando escenarios alrededor del mundo.

Con su inconfundible estilo, esa mezcla de flamenco, pop, rumba y pura energía gitana, Rosario ofrecerá un concierto lleno de emociones, recuerdos y fiesta. Sus himnos “¡Qué bonito!”, “Algo contigo” y “No dudaría”, se unirán al repertorio actual, para demostrar que su arte sigue vivo, fresco y poderoso.

“Puerto Rico siempre me ha hecho sentir como en casa. No saben la ilusión y el cariño con que preparo este encuentro con mi gente boricua. Vamos a cantar, a bailar y a celebrar juntos mis 30 años de música”, aseguró Rosario en declaraciones escritas.

El público puede esperar una noche explosiva, llena de esa entrega arrolladora que convierte cada concierto en una fiesta inolvidable. Su último concierto en Puerto Rico fue el 14 de noviembre de 2021.