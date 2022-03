Más allá de transmitir con sus canciones este próximo viernes 25 y sábado 26 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en esta ocasión la cantautora Kany García utilizará la música para estrechar manos y crear puentes entre Puerto Rico y España para introducir a su colega cantante Rozalén.

Son muchas las similitudes que unen a las cantantes puertorriqueña y española, -que en un inicio establecieron contacto a través de las redes sociales- pues además de ser cantautoras y de tener un modo peculiar de transmitir sus letras, gozan de amigos en común, se identifican con las causas sociales, sus respectivos padres fueron sacerdotes por 10 años, y ambas tienen raíces en la ciudad de Murcia, en España.

“Rozalén en España es inmensa, y si yo lograra que esa misma inmensidad se repercute acá, soy la mujer más feliz del mundo, porque es una mujer que tiene muchas cosas que contar, mucho que decir, una tipa comprometida. Creo que vivimos también tiempos donde la música es maravillosa para entretener y para bailar y para gozar, pero también para hablar de tantas cosas que están pasando y que a veces no hay canciones que les acompañen y Rozalén es maravillosa en ese tipo de cosas. Por eso a mí no me cabe duda de que en Puerto Rico va a crear raíces de mucha gente, que va a sentirse que es eco de sus palabras”, indicó a El Nuevo Día la cantante boricua.

En lo que representa su primera visita a la isla, Rozalén manifestó que Puerto Rico le interesa desde que tiene conciencia, y que está experimentando emociones que les resultan nuevas, aun cuando ya tiene 10 años de trayectoria musical.

“Es un país nuevo, porque es un país del Caribe, de Latinoamérica, esta parte del charco que tanto nos inspira y con la que tantísimas cosas tenemos en común. Me sienta muy bien venir para acá porque me pone como los pies en la tierra. No sé explicarlo, como que me conecta con algo que me hace ver las cosas como esenciales de la vida, como empezar de cero. Quiero llegar a muchos rincones y, encima, pues mira qué cosa tan bonita que yo venga porque una compañera me agarra de la mano y me ha dicho ‘ven’. Toda la historia siempre ha sido intentar que compitamos entre nosotras, pero creo que las cosas están cambiando y se nota en eso que estamos ya acostumbradas a decir abiertamente ‘cómo te admiro compañera’ y ‘quiero vivir cosas contigo’. Entonces estoy súper agradecida de la generosidad”, dijo la artista, quien uno de sus cantantes favoritos es René Pérez, conocido también como Residente.

Contrario a otros artistas invitados que se presentarán sobre el escenario junto a Kany García, que no fueron revelados, la intérprete de “Hoy ya me voy” decidió adelantar la sorpresa de Rozalén con la intención de que el público boricua se dé a la tarea de familiarizarse con su música antes del concierto. Asimismo, tendrá al cantante español Muerdo a cargo de abrirle el concierto.

“Tengo la intención de que la gente la conozca en su totalidad y conozcan más su música. A mí no me cabe duda de que el público o la familia que yo he creado por medio de los años como bastante orgánico, que se enamoren de Rozalén o de lo que es su propuesta. Cuando eso pasa, para mí como artista es como una responsabilidad mayor el que podamos extender esto. Creo que la gente lo puede saber desde ahora y saborearse el hecho de que tienen la posibilidad de ir escuchando su música previo al concierto y de calentar motores no hacia mis canciones, sino a las canciones de alguien a quien admiro como es ella”, añadió a la vez que destacó la posibilidad de grabar un tema juntas próximamente.

La artista española, que ganó un premio Goya el pasado año por la canción original “Que no que no”, llegó el pasado miércoles a suelo boricua y recibió la sorpresa de parte de Kany, de sobrevolarla en helicótero por la zona norte de Puerto Rico. Ha sido a través de varios artistas, según explicó, que conoce también las implicaciones sociales y políticas puertorriqueñas.

“Yo siento que conozco bastante de este país a través de la música, de la gente que admiro. La música, el arte y la cultura es un medio súper amable para explicar de dónde es uno, cuál es su raíz y qué quiere de la vida y de la sociedad”, dijo la intérprete de “La puerta violeta”, quien además es psicóloga y fue titiritera.

“En el caso de Rozalén ha sido tan lindo, de cómo en mi círculo inmediato de familiares y amigos que comparten todos su música, cuando les dije que venía todos tenían una emoción tan grande. No me cabe la menor duda de que esto se va a transferir directamente a lo que es un público de 16 mil personas viernes y sábado, que se van a enamorar de una como nos ha pasado a todos nosotros en casa”, agregó la artista que ofrecerá un espectáculo variado, con canciones que han sido éxitos desde inicios de su carrera cuando lanzó su primer disco en 2007 hasta las más recientes.

Rozalén, quien ha recibido dos nominaciones a los Latin Grammy en 2018, adelantó que este año trabajará en su quinto nuevo disco muy personal con canciones que han marcado su vida para celebrar una década de trabajo en la música.

“Queremos celebrar esos 10 años que me parecen de locura. Quiero hacer una cosa muy especial para celebrar estos 10 años, que sé que va a tener que ver mucho con las canciones de raíz, con las canciones que yo cantaba de niña, con mi familia. Va a ser algo muy, muy especial. Y por supuesto, ya estoy componiendo también cositas nuevas, porque el año pasado no escribí nada, porque tenía que colocar mi vida. Este año por suerte se me ha abierto ya el tarrito”, concluyó.