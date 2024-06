Rozalén estrena nuevo álbum mientras añora regresar a Puerto Rico

“En este disco hice un poco lo que me dió la gana, en el sentido de que nos divertimos mucho en lo musical, al grabar ritmos de música latina, sinfónica, electrónica, folclore y hasta rap. Sin embargo, es cierto también que este disco es más emocional que los que había hecho anteriormente” , explicó María de los Ángeles Rozalén Ortuño, nombre de pila de la cantante. “En este álbum estoy hablando de emociones universales, de amores y de duelos. Que al final creo que todas las canciones hablan de eso, pero necesitaba contar lo que me pasó en estos últimos años, por lo que está siendo un disco con el que la gente se está sintiendo más identificada”.

Intensa gira y posible parada en la isla

Algo que caracteriza las presentaciones en directo de Rozalén es que siempre tiene en tarima a una intérprete de lenguaje de señas, lo que permite que sus espectáculos sean más inclusivos. “Esto es algo que hago desde mi primer gira, en 2012, donde estuve en Bolivia y conocí a Beatriz Romero, quien es la intérprete. Gracias a ella conocí más sobre la comunidad sorda y me pareció una idea bella” , mencionó Rozalén, quien ganó en 2021 el premio Goya a mejor canción original por “Que no, que no”, de la película “La boda de Rosa”. “La gente siempre me dice ‘no solo te oigo, sino que te veo’. Esto también ayuda a que pensemos un poco y nos demos cuenta de que nuestra realidad no es la única”.

Aunque nunca trabajó como psicóloga, se podría decir que ejerce a través de sus composiciones y canciones. “Al final, si uno cree en el destino o que estamos aquí por algo, aunque me tiré estudiando tanto tiempo, acabé detrás de las letras. El otro día estuve, en la ciudad donde estudié la carrera, me encontré con varios profesores que me enseñaron psicología y me recordaron que soy psicóloga con mis canciones. Entonces, siento que no perdí el tiempo del todo”, concluyó la española con una amplia sonrisa en su rostro.