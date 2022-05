Aunque en el pasado el cantautor y estrella de la música latina Rubén Blades anunció su retiro de las giras internacionales lo cierto es que hasta los fanáticos del compositor sabían que esto no ocurriría o al menos estaban esperanzados de que no sucedería. Blades es pluma, letra, melodía, música y la vida misma en un escenario, por lo que negarse hacerlo sería claudicarse a su esencia.

Si bien es cierto que el destacado compositor panameño ha podido desempeñarse con éxito en otras facetas como actor de cine y televisión, abogado, profesor y político al ocupar el cargo de Administrador General y Ministro de Turismo de la República de Panamá, la pasión musical está en sus venas por lo que sentirse activo en un escenario a sus 73 años es vivir.

Esto sumado a que su obra musical es una documentación de crítica social de la humanidad.

“Después de recibir el premio especial de Persona del Año 2021 en los Latin Grammy (en noviembre) me pareció necesario el mantenerme activo en la música. Anteriormente estaba pensando no hacer nada con giras y de vez en cuando hacer una presentación especial y no volver al trajín después de tantos años, porque tengo la necesidad de administrar mi tiempo ya que la serie de “Fear the Walking Dead’ me toma siete meses al año filmarla, pero reconozco que volver a los escenarios después de la pandemia que estuvimos más de un año y medio sin hacer nada era más que necesario no tanto para mí sino para los músicos. Voy a seguir”, afirmó el cantautor que tiene sobre su espalda una cargada agenda de trabajo.

Blades explicó en entrevista por Zoom con El Nuevo Día que su prioridad es administrar bien el tiempo para poder cumplir con todos los proyectos que tiene. Hacer una gira como la que realiza en la actualidad que va a diferentes países incluyendo Puerto Rico requiere de mucho tiempo al igual que el rodaje de la octava edición “Fear the Walking Dead”. Aseguró que mientras tenga salud y pueda cantar con la “calidad vocal que el público espera y demanda de mí voy a seguir haciéndolo”.

“El día que yo no sienta que no puedo hacer eso (cantar con la misma calidad que lo distingue en su más de 50 años de trayectoria) inmediatamente canceló”, aseguró el profesor de Steinhardt Dean’s Scholar-in-Residence en la Universidad de New York (NYU).

El artista que se convirtió la semana pasada en el primer latino en recibir la Medalla de las Artes de la Universidad de Harvard se presentará el domingo, 14 de mayo con su concierto “Salswing Tour” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El cantante estará a acompañado por Roberto Delgado y su orquesta y el espectáculo promete ser de más de tres horas, como fue el último que dio en la isla. Su álbum “Salswing” fue merecedor del Grammy al Mejor Álbum Tropical y Mejor Álbum del Año de los Premios Latin Grammy.

Su cita obligada con Puerto Rico

“Lleguen temprano”, advirtió el cantautor a los fanáticos que se den cita en el concierto.

El amor y agradecimiento del compositor a Puerto Rico siempre ha sido un referente en su carrera musical.

“Volver a Puerto Rico siempre es agradable. Quiero mucho a Puerto Rico y me siento feliz allá y muy agradecido con Puerto Rico porque ustedes tienen tantos buenos artistas que no tienen la necesidad de importar talento. Siempre lo han tenido. Es un placer ir allá porque es un público muy conocedor. Además de que tenemos uno de los repertorios más completo que tiene una banda luego de décadas de trabajo”, mencionó el cantautor que adelantó que parte del repertorio será cantar todas las canciones de su célebre álbum “Siembra” de forma consecutiva.

Blades hizo su carrera rodeado de grandes cantantes y músicos puertorriqueños que al igual que él, revolucionaron la música latina desde la década de 1960. Es por ello que en su concierto en la isla no puede faltar un homenaje a su hermano y amigo del alma el fenecido Cheo Feliciano.

El artista aprovechó la entrevista con el Nuevo Día para enviarle un abrazo enorme a su amigo Ismael Miranda, quien se recupera de un derrame cerebral que sufrió a principios de 2021.

En medio de la pandemia de COVID-19 el actor filmó la séptima temporada de “Fear the Walking Dead” y trabajó en la producción de dos nuevas producciones que verán la luz en el 2022. El primer lanzamiento será el álbum grabado con el grupo vocal brasileño, “Boca Livre”. El disco se grabó a cinco voces y se trata de nuevas versiones de los clásicos del artista como “Sin tu cariño” y “Dime”, entre otros. El otro disco es la segunda producción del “Paraíso Road Gang”, que según dijo se produjo al estilo del argumento “mixtura, es una versión más ecléctica”. Detalló que álbum va a tener distintos géneros que incluyen salsa, pop, rock, reguetón y jazz, entre otros.

El otro proyecto que tiene es su autobiografía que ante una vida tan extensa y de quehacer en diferentes ámbitos le ha costado definir qué vivencias desea contar en su libro. Blades se encuentra en la revisión del primer manuscrito.

“Lo que se me hace difícil es escoger de qué voy hablar. Tengo experiencia en la música, en la política, en el cine… y experiencias como inmigrantes. Hay tantas cosas de qué hablar y quiero dejar algo bien claro todo, porque las narrativas que andan por ahí muchas son eradas o son falsas y uno tiene que dejar las cosas claras”, puntualizó.