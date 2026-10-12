Ryan Castro recibe la bendición de Eddie Santiago

Ryan Castro es uno de los artistas más relevantes del panorama colombiano en la actualidad; su versatilidad y carisma lo han convertido en un personaje que rompió con los paradigmas y estándares del género urbano, permitiéndole incursionar con éxito en otros géneros y conectar con diversos públicos.

Desde hace varios años, cuando se acercan las temporadas de final de año y sus fiestas, Castro convirtió en una tradición lanzar canciones pensadas para que las familias disfruten de las celebraciones: merengue y ritmos decembrinos de la clásica parranda paisa como ‘El Pichón’ Y ‘Mi Fortuna’ están entre los temas de su repertorio pensados para la época.

Este 10 de octubre, Castro anunció un nuevo lanzamiento especial a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, y por primera vez, el ‘cantante del ghetto’ incursiona en la salsa, con la bendición de uno de los mayores exponentes del género: Eddie Santiago.

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Castro y su equipo llegaron este sábado al Museo de la Salsa, ubicado en el barrio Obrero de Cali, para grabar una nueva versión de ‘Lluvia’, uno de los temas más reconocidos del género.

Más precisamente, Castro llegó al museo en el que desde 1968 Carlos Alfredo Molina ha recopilado y construido un archivo incomparable de la salsa, para grabar el video oficial de esta nueva versión del clásico del puertorriqueño.

A través de su cuenta de Instagram, Castro anunció: “AWOO!! Mi Cali querida, vine a grabar un video muy especial para mi carrera que es la versión de lluvia junto al maestro Eddie Santiago”.

El cantante oriundo del barrio Pedregal de Medellín, agregó: “No había otro lugar donde se sintiera más real que en el museo de la Salsa de la sucursal!! ‘Lluvia’ del maestro Eddie Santiago y el Awoo!! Qué honor y qué placer que el maestro haya pensado en mí para esto, una más para la colección”.

Castro confirmó que esta nueva versión de ‘Lluvia’, en la que aportará un verso inédito al clásico atemporal de Eddie Santiago, será lanzada este jueves 15 de octubre a las 7 de la noche. Además, reveló un fragmento de la canción en el último ‘slide’ de la publicación.

Este lanzamiento también aparece como una apuesta estratégica del artista paisa, quien se presentará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali como parte de su gira mundial Sendé World Tour.

El evento estaba programado, inicialmente, para realizarse el 22 de agosto; sin embargo, por cuenta de la devastación del terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca, el concierto fue reprogramado para el próximo jueves.

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