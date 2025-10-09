Opinión
Feriados
9 de octubre de 2025
81°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Salsero Jota Ruiz presenta su primera producción como solista

Cuenta con canciones junto a los veteranos Tony Vega, Charlie Aponte, Norberto Vélez y Carlos García

9 de octubre de 2025 - 8:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cantante de salsa Jota Ruiz. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con una combinación de temas inéditos y otros “covers” traídos a la salsa, el trompetista, productor, compositor, arreglista y cantante ponceño Jota Ruiz presenta su primera producción como solista titulada “No me viste venir”.

“Esta es una producción muy especial para mí, pues no solo es mi primera producción como cantante, sino que en ella cuento con la colaboración de amigos como Tony Vega, Charlie Aponte, Norberto Vélez y Carlos García. También cuento con músicos, arreglistas y compositores increíbles como; Juan José Hernández, David Rivera, Jorge Báez, Ceferino Caban, Franky Suarez, Ramón Sánchez,Jay Lugo, Prof José Gómez, Savier Díaz ,Sammy García, Richie Bastar, Pedro Pérez ,William (Kachiro) Thompson y Juan Rivera. Cada uno de ellos puso su toque mágico para este proyecto” indicó entusiasmado Jota Ruiz.

El título de la producción precisamente sugiere su inesperada presentación en esta nueva etapa como cantante, ya que Jota Ruiz, es muy reconocido por sus destacadas participaciones como trompetista en las giras de conciertos de artistas como Ricky Martin, Luis Fonsi, Victor Manuelle, Tito Nieves, Olga Tañón, Tony Vega, Charlie Aponte, Andy Montañez y NG2, entre otros.

“‘No me viste venir’ nace hace cinco años en el proyecto “Sesiones Desde La Loma”, cuando Norberto Vélez me anima a cantar, fue de ahí en adelante que se convirtió en otra pasión dentro de la música”, añadió Ruiz.

Entre los temas que componen la producción se encuentran: “Trompeta En Mano”, “En Un Solo Día”, “Esa Chica”, “Si Tú Entendieras”, “La Vecina Lola”, “Lo Que A Ella Le Gusta”, “Un Beso y Una Flor” y “Lágrimas Negras”.

“Estoy seguro que quien lo escuche lo va a disfrutar, es un trabajo maduro y muy bien pensado” finalizó diciendo el polifacético artista.

“No me viste venir” está disponible en todas las plataformas digitales.

Tags
Salsa
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
