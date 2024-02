Sean “Diddy” Combs es acusado de conducta sexual inapropiada por parte de un productor musical

La demanda, presentada en un tribunal federal de Nueva York, acusa a Combs de repetidos casos de manoseos y toques sexuales no solicitados. También indica que el hombre tuvo que trabajar en un baño, mientras Combs se duchaba y caminaba desnudo.

El abogado Tyrone Blackburn, que presentó la demanda en nombre del productor, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios. Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que consientan en ser identificadas o decidan contar sus historias públicamente.