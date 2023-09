Quienes siguen de cerca la carrera del cantautor colombiano Sebastián Yatra resaltan mucho la “energía bacana” que este emana sobre los escenarios, al interpretar sus canciones, y de cómo lo pueden percibir en lo cotidiano, a través de sus redes sociales.

Mientras explica el significado de “bacano”, que se resume a cuando está pasando un momento chulo, que va desde compartir con mis amigos y una buena plática, hasta tomarse un café en la mañana y salir de paseo, la lista no termina si describiera los momentos que vive con “energía bacana”.

Así que, con una letra mucho más personal, el artista natural de Medellín quiso plasmar en su nuevo sencillo “Energía Bacana”, que lanza este viernes, 15 de septiembre, cómo se siente en estos instantes, enfocado en el amor que experimenta a sus 28 años.

“Eso es bonito en mis canciones, que sean una representación de lo que yo tengo alrededor de mi vida y lo que siento en el corazón, y de las personas que voy conociendo. Esta letra tiene el enfoque en lo que es el amor en este momento y ese amor bonito, puro, que te levanta y te tira hacia arriba”, indicó a El Nuevo Día el dos veces nominado al Grammy y dos veces ganador al Latin Grammy.

Para la parte visual de su nueva propuesta, pudo identificar esta canción con la relación de pareja entre el astro portugués del fútbol Cristiano Ronaldo y la famosa empresaria y modelo con nacionalidad española y argentina, Georgina Rodríguez.

“Ellos son dos personas que se elevan mutuamente y que se aman un montón, y que tienen una familia súper linda. Es bonito que ellos me ayuden como a representarle al mundo lo que lleva esta canción y esta energía bacana”, señaló la voz de “Devuélveme el corazón” y “Pareja del año”.

Ya habiéndose aventurado como director en algunos de sus anteriores proyectos, como “Tacones rojos” y “Tarde”, Yatra volvió a darle rienda suelta a su faceta como codirector de este tema, teniendo precisamente a Georgina como protagonista de la historia.

“En el video se incluye a Georgina Rodríguez y sale Cristiano Ronaldo. Es algo que nunca me imaginé posible y la verdad que fue algo que se dio de forma muy natural. A Geo le encantó la canción y en el video salgo yo dirigiéndola a ella. O sea, es su video. Es como si fuese una extensión de su serie ‘Yo soy Georgina’, pero que ahora lleva un video musical y yo simplemente le ayudo a musicalizarla un poco. Me encantó poder haber compartido en este proyecto con ella. Yo creo que es algo que va a conectar mucho con la gente alrededor del planeta”, manifestó.

El grupo de “las Queridas”, que se han dado a conocer a través de la serie “Yo soy Georgina”, que se transmite en Netflix, también forman parte del video del cantante, quien señaló lo satisfecho y encantado con el resultado final. “En el video aparezco como que estoy dirigiendo a Geo y eso nos pareció muy, muy interesante. Darle ese enfoque a esta pieza visual”, agregó.

A nivel musical, el cantante, que ha sido incluido entre los 100 artistas más reproducidos en la plataforma Spotify con más de 37 mil millones de reproducciones globales y más de 26 millones de oyentes mensuales, explicó que es una mezcla entre muchas culturas, mientras resalta que tiene mucho de Puerto Rico.

“El ritmo también es el de reguetón, que me ha inspirado en muchas de mis canciones, pero después la armonía en la canción es como mucho más ‘chill’, como de ‘vibe’ y playa, pero no playa tropical, es como muy ‘chill’, muy zen. Después están las palmas que suenan un poco más como españolas y están los gritos y la fiesta, que es un poco como esa locura que yo llevo interna, después la juerga, y la forma de hablar es muy colombiana. Entonces hay un poquito de todo ahí mezclado”, especificó.

El proceso creativo de “Energía Bacana” describe que fue uno muy similar a “Traicionera” o “Pareja del Año”, que fueron escritas en una hora o menos, por lo que son canciones que se sienten como si ya estuvieran escritas porque tienen una inspiración muy especial. También hizo la salvedad de que su letra se puede extender a relaciones de amistad y de familia.

“Es que esta canción tiene, por ejemplo, en similitud a ‘Tacones Rojos’, que es una canción que tú le puedes dedicar a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, o sea, con la excepción de algunas frases que sí son un poco más que hacen referencia a tu pareja sentimental. Pero, la mayoría son de amor generalizado”, mencionó mientras comenzó a entonar algunos versos del nuevo tema.

Entre sus más recientes logros está haber sido un éxito rotundo su reciente canción “Vagabundo”, junto a Manuel Turizo y Beéle, este próximo 19 de septiembre recibirá el reconocimiento “Artista del Año”, en los RIAA Awards 2023, en Washington DC, una ceremonia que destaca el crecimiento de la música latina en Estados Unidos.

“Muchas gracias a la RIAA porque es un honor gigante. Nunca imaginé que la vida me llevara ahí. Es como un ‘forsecond moment’ porque yo me fui de Estados Unidos a hacer música en español, en Latinoamérica y en España, alrededor del mundo. Y la vida me trae de vuelta a Estados Unidos, a que me premien en Estados Unidos, por hacer música en español”, puntualizó.