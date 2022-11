El 2022 ha sido un año de mucho crecimiento para el cantante colombiano Sebastián Yatra. Uno, plagado de sentimientos a flor de piel, pero desde la conciencia, y de tener muchas ganas de aprender, según explica. A un lado quedaron las presiones y el ajoro de continuamente estar difundiendo temas musicales, para mantenerse centrado, creando desde el amor y no desde la necesidad.

Apenas comenzaba el año y arrancó lanzando su tercer álbum discográfico “Dharma”. El panorama se continuó pintando como uno lleno de oportunidades al debutar en la edición 94 de los premios Oscar, donde hizo historia siendo el primer colombiano en cantar en español sobre este escenario, al interpretar el tema “Dos Oruguitas”, composición del dramaturgo y actor Lin-Manuel Miranda, que compitió en la categoría de “Mejor canción” como parte de la banda sonora de la película “Encanto”.

Con esta, recientemente Yatra logró también su primera nominación a los American Music Awards por “Mejor Canción Latina”. En el transcurso arrancó su gira mundial “Dharma”, que le ha permitido llevar su música a América Latina y algunas provincias españolas, así como diversas ciudades de Canadá y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Es una gira que me ha tirado para arriba emocionalmente y que ha sido mi primera gira como realmente bien organizada. Arrancas esta carrera y son muchas piezas que hay que poner en su lugar para que las cosas marchen bien y para que sea una vida sana, al mismo tiempo que una vida donde estás girando, creando y haciendo arte. Siento que ha sido un año como de realmente empezar a agarrar un estilo de vida que me va a permitir que mi carrera dure por muchos más años”, dijo el artista a El Nuevo Día.

Será en Puerto Rico donde cierre de su gira, un lugar que le trae gratos recuerdos al haberse presentado aquí cuando su carrera comenzaba a despegar.

“Estar en la isla es como muy especial, porque además es de los primeros lugares donde hice un show que se llenó y yo no entendía cómo había ido tanta gente a verme. Fue en Vivo Beach Club y fueron como unas 3,000 personas. Ahora muy ilusionado de presentarme en el Coca Cola Music Hall, donde seguramente nos la pasemos bomba”, indicó acerca de su concierto, que está todo vendido, a celebrarse este próximo sábado, 12 de noviembre.

Alejándose de presentar un concierto en el que se integran muchos invitados, en esta ocasión Yatra optó por llevar algo más íntimo, para que de ese modo no se pierda la esencia del mensaje que quiere llevar durante la velada y a través de sus canciones.

“En esta gira quería vivir algo un poco distinto y quiero enfocarme mucho en el mensaje del show, en lo que ven en los visuales, en lo que yo cuento y en la energía que les puedo dar. A veces, cuando los shows tienen tantos invitados, se pierde un poco el mensaje y se vuelve más un festival. Entonces a mí me gustan los shows donde máximo tenga tres invitados, pero lo ideal es tener uno o dos. Sería muy lindo cantar con alguien de allá”, dijo el cantautor mientras no soltó prenda sobre si algún puertorriqueño lo acompañará en el escenario.

PUBLICIDAD

“Será un concierto de dos horas, en donde estamos ahí sin parar, es bacano porque como que va subiendo, subiendo y subiendo la cola, además de ir a cantar ‘Pareja del año’ en Puerto Rico, me vuela la cabeza”, indicó en referencia al tema que hizo en colaboración con el artista urbano boricua Myke Towers.

De los 17 temas de su disco “Dharma”, son muchas las canciones valiosas para el artista, aunque destaca a “Tacones Rojos” como una de las que sobresale. Y es que, precisamente, esta le ha valido dos nominaciones a los Latin Grammy, como Canción del Año y Canción Pop del Año. Asimismo, obtuvo otras dos nominaciones por Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal. Con estas, el vocalista ha alcanzado 13 nominaciones en estas premiaciones a lo largo de su carrera.

“Crucemos los dedos. Pase lo que pase, Puerto Rico me va a dar la suerte, porque salgo directo de allá para Las Vegas”, dijo el también músico acerca de la gala de premiación a celebrarse el 17 de noviembre, mientras celebra que recientemente estrenó su colaboración en la canción “Nervous”, del cantante estadounidense John Legend.

“En mi interpretación en español, a través de la letra pude contar lo que es esa emoción, la hice diferente a como estaba la letra y me inventé otras cosas, pero es como contar esos nervios que tienes con tu marido o con tu mujer, o esa persona con la que llevas tanto tiempo, pero igual se siente como el primer día y nunca dejará de sentirse como el primer día cuando está ese amor muy de verdad”, añadió el colombiano.

PUBLICIDAD

Antes de subir a un escenario

Aunque acepta que tiene algo de supersticioso, asegura que también se ha ido deshaciendo de “rituales” obligatorios que ponía en práctica antes de subir a un escenario. Desde practicar yoga y hacer calentamiento de piernas con su entrenadora, hasta calentar la voz, tocar la guitarra y el piano, y rezar justo antes de subirse a la tarima, son algunas de esas prácticas previas.

“Hay algo que he practicado en la gira, y es lo de no hacer absolutamente nada para no volverme como esclavo de esos rituales, porque yo antes era muy supersticioso, era como que ‘tengo que hacer esto y esto’ para que me vaya bien. Tengo que arrodillarme y rezar cada vez que salgo de la casa de la puerta, porque si no… Que de la misma forma que hago esas cosas porque me ayudarán a concentrarme y sentir que soy parte de algo y de estar más conectado con el mundo, con Dios o con la gente, que también de igual modo yo sea capaz de prender ese ‘switch’ y subirme a la tarima confiando en el momento, de donde estoy y de que estoy ahí por una razón, confiando que las cosas van a salir como tienen que salir”, detalló.

Un amplio sector juvenil sigue las canciones de Yatra por la vía del género pop, y es percibido como un artista que de alguna manera les alienta a creer en el amor, sin aludir a las drogas y siempre partiendo desde el respeto.

“Para mí la parte humana va por delante de todo lo artístico y de todo lo que tenga que ver con éxito. Es algo que siempre lo hice desde el inconsciente, más que todo. Pero, ahora que lo concientizo todavía más, me doy cuenta de la responsabilidad tan grande y de que quiero ir muy por ese camino de siempre dejarle algo positivo a la gente”, agregó.

PUBLICIDAD

Sin alejarse de “aquel niño de Medellín”

Hace un par de semanas cumplió 28 años y Yatra asegura que queda mucho de aquel niño que nació en Medellín. Todos los días se siente más cerca de ese niño inquieto, menciona.

“De ese niño que nació en Medellín, queda mucho, y lo van a ver en ‘Dharma’, porque en las pantallas que van a estar detrás de mí, que simulan una rueda gigante, que es el ícono de dharma, van a ver muchos videos y fotos mías de pequeño. Se darán cuenta de que soy el mismo, inquieto. Como que de pronto uno nace artista, pero no se da cuenta hasta mucho después. Estaba por ahí siempre y yo vivía la vida, como si estuviera encima de un escenario”, contó mientras a través de la pantalla en entrevista virtual, mostraba una foto suya de niño, en la que sale acompañado junto a sus hermano Andrés y Juan Manuel, con quienes sostiene una relación muy unida “e incondicional”.

Aunque en un principio le podía parecer clichoso, Yatra admite lo importante que ha sido sentir verdaderamente ese amor propio que tanto se promueve. Por lo tanto, hoy asegura sentirse muy feliz y en paz.

“Realmente cuando te empiezas a querer a ti mismo y ves que existes, es muy especial porque es lo que te ayuda a tener límites, a tomar decisiones basado en lo que es mejor para ti y también para los demás. Es que cuando tú estás bien puedes darle algo bueno a los demás. Cuando tú estás decidiendo por otras personas, sin estar seguro o sin estar bien, también hace daño”, manifestó el artista, quien como amante del fútbol, luego de los Latin Grammy se dirige a ver la semifinal y final del Mundial de Futbol.

PUBLICIDAD

Este año de tanto aprendizaje y logros lo culminará dedicándose tiempo para sí. Viajará para desconectarse de todo, pero a la vez para seguir reconectando consigo mismo.

“Voy a pasarla bien y a dedicarme también a hacer música. Me voy también a dedicar a vivir un tiempo y ya veremos qué sigue. Estoy tranquilo, como que no estoy con ansiedad. Yo siempre tenía mucha ansiedad de sacar, sacar y sacar cuál es el próximo ‘hit’, y qué es lo que sigue, pero ya no”, sentenció el cantante, quien en días pasados recibió el premio de Mejor Álbum en la categoría Global Latina, en “LOS40 Music Awards”, celebrados en Madrid, España.