A solo horas de hacer historia como el primer colombiano en cantar en español en el escenario de los Pemios Oscar, Sebastián Yatra está muy consciente y presente de lo que sucederá el próximo domingo en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

Su debut en la edición 94 de los Premios Oscar representa la visibilidad de la bandera y cultura latina en Hollywood, en especial la de su país Colombia.

El artista colombiano interpretará el tema “Dos Oruguitas”, composición en español del dramaturgo y actor Lin-Manuel Miranda,, que compite en la categoría de “Mejor canción” como parte de la banda sonora de la película “Encanto”.

El filme de Disney que cuenta la historia de una familia que vive en un lugar mágico en las montañas de Colombia, también está nominado en la categoría de “Mejor película animada”.

Si Miranda alcanza la codiciada estatuilla dorada lograría el título EGOT, acrónimo con el que se conoce a quienes han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. El dramaturgo sería el segundo puertorriqueño en lograr el máximo reconocimiento, luego de la actriz Rita Moreno.

Yatra sería igual parte de esta hazaña, ya que es quien le da voz a la balada en la película “Encanto” y también lo hará en directo en el escenario de los Premios Oscar, donde pocos cantantes latinos han tenido la fortuna de presentarse. De hecho, el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi también tendrá su debut en la ceremonia de la Academia al ser parte del grupo de artistas que canten “We Don’t Talk About Bruno”, tema también de Miranda.

La voz de “Tacones rojos” reveló a El Nuevo Día en entrevista en formato Zoom desde Los Ángeles que hay nervios, pero el orgullo que siente por representar a los latinos es tan inmenso que disipa cualquier emoción de miedo que surja previo a su debut. Lo más importante para él es vivirse el sueño musical en la meca del cine en medio de todas las emociones que pueda experimentar.

“Se reúnen todas las emociones, la verdad. Orgulloso, emocionado, nervioso. Me siento que estoy bastante presente, que no me estoy adelantando a las cosas, sino disfrutándolo. Viviendo cada ensayo, tomándome el tiempo con mi equipo y con mi profesora de canto y con todo esto de organizar bien la presentación del domingo. Ir a vivir esa experiencia con los ojos y el corazón abierto”, sostuvo el artista que vive agradecido de Miranda por la oportunidad y fortuna de interpretar el tema en el filme.

El intérprete natural de Medellín admitió que nunca imaginó pisar el escenario de los Oscar para interpretar un tema musical. No era un sueño que tenía fijado desde pequeño, al contrario, para él son oportunidades que se presentan y se convierte en grandes bendiciones en su carrera. Cantar “Dos oruguitas” será acto para enaltecer a Colombia ante el mundo.

“Nunca pensé que esto fuera a a pasar. No te cabe en la cabeza. Sería el primer colombiano en cantar en los Oscar en español. En general latinos muy pocas los que hemos tenido esa oportunidad. Entonces realmente es como ser parte de la historia. Para mí eso me parece tremendo. Es una gran responsabilidad ir a poner nuestra cultura en lo más alto y sobre todo en esta oportunidad con ‘Encanto’, que es una película basada en la cultura de mi país. Voy a poner a Colombia bien arriba”, sentenció con orgullo.

Yatra aseguró que se siente entusiasmado y feliz por la nominación de Miranda y vislumbra que el actor gane un premio Oscar.

Del dramaturgo contó que la conversación más reciente que tuvo con Miranda fue el programa de “Jimmy Kimmel” hace una semana.

“Él tiene una energía increíble y está bien emocionado por los premios. Seguro se llevará algo porque se lo merece. De verdad que es de las personas talentosas y al mismo tiempo sencillas. Es uno de los grandes líderes que he conocido a lo largo de mi carrera y por eso está donde está. Que emoción tan grande que todo el soundtrack que hizo para ‘Encanto’ se haya metido en los hogares de la familia alrededor del planeta”, subrayó.

La versión de ‘Tacones rojos’ en bilingüe

Otra de las oportunidades que se han convertido en fortunas para Yatra es su reciente colaboración con Jonh Legend en el éxito ‘Tacones rojos”, grabado en inglés.

Sebastián Yatra y John Legend (erick quituizaca)

La colaboración con Legend se dio luego de que la estrella internacional escuchó el tema y “le encantó”.

“A John le encantó la canción y eso fue súper lindo, que se conectara con el tema. Vamos a ver, a mandársela para que la grabe y uno realmente no sabe que esperar porque es una canción que uno pensaría que ya está en su punto máximo y que la grabe John Legend es otro sueño que uno nunca esperaría”, aseguró el artista que lo más que le gusta de la nueva versión bilingüe es que se escucha natural.

Yatra destacó que Legend mantuvo la esencia del tema en la versión en inglés. “Él me dijo que era la primera vez que traducía una canción de esa forma, pero parecía que llevara mil canciones traducidas. Se siente super natural en inglés. Pudimos hacer el video juntos. Estoy bien feliz con lo que transmite el video. La canción es para ponerte a gozar y a sonreír”, contó el artista que vendrá el 12 de noviembre a Puerto Rico con su gira de conciertos.

La cita con el público puertorriqueño espera sea una velada inolvidable en el escenario del Coca-Cola Music Hall en San Juan.