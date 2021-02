El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra atravesó el año pasado por un periodo de reflexión y transición. La soledad y el distanciamiento de los escenarios al que se vio obligado por la pandemia, lo sumergieron en un proceso del que hoy está agradecido, pues logró sanar muchas heridas.

Ese tiempo le sirvió para reorganizarse y comprender por qué verdaderamente decidió dedicarse a la música. A su vez, fue un periodo de muchas despedidas. Les dijo adiós a ideas, sueños, pero también a familiares, amistades, incluso a su relación con la actriz Tini Stoessel.

“Me han pasado bastantes cosas internas mías, muy de aquí adentro (del corazón) y estaba en un proceso de evolución y de abrir los ojos de muchas cosas. De empoderarme un poco más de mi vida, de tomar mis propias decisiones. Ha sido complicado, pero ha sido sano al final. Me siento más aquí, me siento más en paz y con un poco más de confianza”, expuso en vídeo entrevista desde México.

PUBLICIDAD

Una de las cosas que le ayudó en su proceso fue componer la balada “Adiós”, una canción que simboliza la dualidad de las despedidas: la tristeza que la acompaña y la promesa de un nuevo comienzo. El tema, que salió a inicios de mes junto a un vídeo musical, nació en enero del año pasado. El artista narró que se encontraba en el estudio de grabación cuando le surgió la frase “Mira, si la vida fuera fácil yo tendría mil amores más”. En ese momento, se sentó al piano y la inspiración surgió.

“‘Adiós’ es la primera canción que saco que es una improvisación mía en el sentido de que uno siempre está ahí, escribiendo, componiendo, pero las canciones normalmente toman un tiempo. Aquí fue que fui a un estudio una noche para terminar de grabar unas voces para una canción que iba a lanzar y había un piano en el estudio. Soy bien inquieto y tenía muchas cosas pasándome en la cabeza y en mi corazón y me puse a tocar unos acordes y ahí salió la canción. Le dije a los muchachos, póngame el micrófono y ahí arranco a cantar y fui hasta el final de la canción sin darme cuenta de nada”, reveló sobre el proceso creativo de este tema, al que luego le agregó los coros con la colaboración del compositor español Pablo López.

“Es una canción que nació más de un sentimiento que de las ganas de escribir un tema”, agregó.

Sebastián Yatra señaló que a pesar de todas las situaciones a las que se enfrentó el año pasado, el tiempo que estuvo consigo mismo, fue clave para salir del individualismo y pensar en el porqué de muchas cosas, incluso, le dio otro sentido a su carrera musical.

PUBLICIDAD

“Arranqué en esto porque quería escribir, grabar mis canciones, compartirlas y mostrárselas al mundo. Pero hoy en día con las redes sociales y todas las cosas que hay para llegarle a la gente, y con los números y con esa obsesión por el engagement, es fácil olvidarte que eres cantante”, relató.

“Llevo siete años de carrera y ya he vivido muchas cosas. Pegar una canción, obvio que es una bendición gigante, pero la vida no puede consistir solamente en pegar otra canción, ¿me entiendes? Tenemos que encontrarle mucho más provecho y un propósito más grande. Ojalá las canciones sigan pegando y uno continúe haciendo música que haga a la gente moverse y las haga llorar. Pero sí creo que en la vida tenemos que darle más importancia a otras cosas que la tienen. Hay tantas cosas por hacer en este mundo que vale la pena enterarse de ellas”, sostuvo el intérprete que desea poder colaborar este año con alguna entidad u organización para ayudar a personas alrededor del mundo y poder tener un impacto social y no solo musical.

Sebastián Yatra, por otro lado, dijo que continúa trabajando en lo que será su nuevo álbum de estudio, el cual incluirá esta nueva balada, así como otros temas que espera compartir con el público en verano. Mientras tanto, está entusiasmado con un nuevo proyecto de actuación para la plataforma Netflix del que formará parte este año.

Se trata de la producción “Érase una vez... pero ya no”, primera serie musical de la plataforma producida en España, la cual será dirigida por el mexicano Manolo Caro, creador de la afamada serie “La casa de las flores”. “Estoy feliz de formar parte de este proyecto con el director Manolo Caro que es un crac y lo quiero mucho y sigo sorprendido que me hayan llamado para este proyecto”, expresó Yatra.

El vocalista, a su vez, se mostró muy contento con sus siete nominaciones a los premios Lo Nuestro, así como a los premios Nickelodeon Kids Choice Awards, donde compite por “Artista de Música Global Favorito” junto a Taylor Swift (Estados Unidos), BTS (Asia), David Guetta (Europa), Savannah Clarke (Australia) y Master KG (África).