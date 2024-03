Shakira lanza su nuevo disco con el que cierra sus desahogos musicales

“Se me perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino”, canta la artista colombiana.”Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola”, agrega en la canción.