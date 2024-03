Shakira: “No es un álbum de divorcio. Reúne la transformación de la vulnerabilidad en resiliencia”

En realidad, los últimos años no han sido amables con Shakira. En 2022, después de 11 años y dos hijos juntos, se separó del futbolista Gerard Piqué , lo que llevó a lo que ella califica como la “disolución de mi familia” . Se enfrentó a cargos de evasión fiscal en España y en noviembre pasado recibió una sentencia suspendida de tres años y pagó una multa de 8 millones de dólares, además de impuestos e intereses no pagados anteriormente.

En “Las mujeres ya no lloran” , su primer álbum nuevo en siete años, Shakira transforma su dolor en arte, desde la bachata de “Monotonía” hasta el electro-pop de “Te felicito” y la mega viral “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ con Bizarrap.

“He pasado por tantas cosas en estos últimos años que literalmente tuve que recoger los pedazos de mí misma y volver a unirlos”, dijo Shakira a The Associated Press en una entrevista por videollamada desde Miami. “ Y durante ese proceso, creo que la música fue el pegamento”.

SHAKIRA: Bueno, en estos siete años que llevo criando hijos, he estado aprendiendo mucho sobre mí misma como madre, como mujer. Pero también he estado haciendo música. Es solo que ha sido algo más esporádico, ya sabes, aquí y allá. Cada vez que tenía la oportunidad de sacar una canción, lo hacía. Pero no tuve tiempo de ponerme a trabajar. Esta vez, fue una compulsión y una necesidad. Fue muy importante para mí poder expresar, en y a través de estas canciones, tantas experiencias de vida y encontrar la catarsis, ya sabes, y poder encontrar los efectos terapéuticos de escribir y verme de vuelta en el estudio.