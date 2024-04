Sonia López es homenajeada como la reina del escenario que siempre fue

“Fue la precursora en tocar congas de pie al frente de su orquesta. Eso antes no se daba. Eran los hombres con las congas metidas entre las piernas, y ella decía, no, yo soy una mujer, yo no me voy a meter la conga porque cuando tenga traje...”, agregaron acerca de su progenitora, quien bien vestida y en tacones tocaba hasta por cuatro horas.

Las últimas horas de la conguera

“Ella esperó estar en su casa para ella morir. Ella no quería morir en el hospital. El cambio, que era lo que yo no entendía, fue tan drástico de mami, de la que estaba en el hospital, a mami, la que llegó a la casa. Estaba donde quería estar. Se despidió de sus cuatro hijos. Cuando llegó mi hermano, que fue el último que llegó, ella pues se le fue en un momento dado y la revivieron porque faltaba yo. Llegué como a las siete y pico de la noche y aunque me dicen que ella ya no estaba hablando ni comiendo. Cuando llegué al cuarto, ella me dice, ‘dame una hora’. Me lo dijo ella y estaba mi esposo al lado, quien se fue del cuarto, me dejó con ella. Ahí yo la besé, la abracé, le dije lo mucho que la amaba, lo importante que era para nosotros, todo lo que había hecho por nosotros. A la 1:30 de la mañana falleció. Así de fuerte era”, detalló la presentadota de “PR En Vivo”, que transmite por TeleOnce.