Stone Temple Pilots se presentan por primera vez en Puerto Rico

La agrupación, que se formó en 1992 en California y ha vendido más de 70 millones de álbumes, se llegará a la isla para complacer a una fanaticada que ha esperado por ellos durante años para escuchar en vivo grandes éxitos como “Sex Type Thing”, “Wicked Garden”, “Interstate Love Song”, “Big Empty”, “Trippin’ on a Hole in a Paper Heart”, “Sour Girl”, “Down”, “Between The Lines”, entre muchos otros.