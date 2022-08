El exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny sigue inspirado en décadas pasadas para promocionar su más reciente sencillo “Neverita”, cuyo video musical rindió homenaje al de “Suavemente” del cantante Elvis Crespo, que estrenó en el 1999.

En esta ocasión, en sus historias de la red social Instagram, el intérprete utilizó anoche una imagen de la periodista y meteoróloga puertorriqueña Susan Soltero, mientras presentaba el reporte del tiempo en “Las Noticias” de Univisión, de donde fue despedida en 2014 junto a otros colegas periodistas.

En la misma imagen aparece el cantante con la indumentaria de sol que utilizó en el video de “Neverita”. Bad Bunny, de igual manera, se muestra en el pronóstico del tiempo, como un día soleado y caliente de lunes, con temperatura máxima de 200 grados.

Esta mañana, a través de su cuenta de Facebook y de Twitter, la también ambientalista se expresó: “¡Bad Bunny, te amo! Dos veces me has hecho inmortal. No hay palabras para agradecer lo que has hecho por mí. Me has hecho famosa en una nueva generación. Gracias ‘I feel the love’”.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que el multipremiado artista usa la imagen de Soltero, quien llegó a sufrir un quebranto de salud en mayo pasado.

La creadora de Premium Healthy Pets, quien actualmente es colaboradora de la estación radial La X, con intervenciones ofreciendo pronóstico en las mañana en “El Relajo” y en las tardes en “La Terapia”, en el 2017 también le agradeció al llamado “Conejo Malo”, al mencionarla en una canción que lanzó para aquel momento, titulada “Chambea”.

“Cuando oí ‘Susan Soltero… aguacero’, dice un verso de dicha canción. En aquel momento, la comunicadora dijo en los medios: “Yo ‘yes me rankeó, me inmortalizó’ en una de sus canciones y que un joven se haya acordado de mí. Que sepa quién yo soy porque estoy fuera del aire de la meteorología…”.

En julio de 2019, Soltero convocó a las personas para que se unieran a su modo de protesta, que consistió en rodar por El Castillo San Felipe del Morro cuando se oponía a la gobernación de Wanda Vázquez