“Vamos a tener un grandísimo espectáculo por el centenario del natalicio de mi papá durante la celebración del Día Nacional de la Zalsa, el próximo 19 de marzo, en el estadio Hiram Bithorn”, expresa de entrada, con evidente satisfacción, el percusionista Tito Puente, Jr., hijo del legendario músico, compositor y arreglista de origen puertorriqueño, Ernesto Antonio “Tito” Puente, mejor conocido como el “Rey del Timbal”, quien falleció el 31 de mayo de 2000, a los 77 años.

“Estoy muy feliz de que la gente de Puerto Rico pueda escuchar la música de mi padre, quien tuvo una carrera de más de cinco décadas, con 186 discos y una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, entre otros logros”, enumera el músico tras resaltar que se presentará con la Orquesta de Tito Puente y reconocidos músicos que tocaron con su padre.

Entre ellos, menciona al percusionista de salsa y jazz latino John “Dandy” Rodríguez, quien entró a la Orquesta de Tito Puente a los 17 años como bongosero; al músico, arreglista y compositor José Madera, director musical de la orquesta por más de 35 años; así como otros músicos como el timbalero Orestes Vilató, los percusionistas Nicky Marrero, Endel Dueño, Frankie Figueroa y el cantante Frankie Morales.

Son los músicos que lo acompañarán “para tocar los grandes éxitos” del también llamado “Rey de la Música Latina”. Entre ellos, menciona algunos de los más emblemáticos y recordados, como “Oye como va”, “Ran Kan Kan” y “Para los Rumberos”.

“Habrá muchas sorpresas en esta celebración”, promete Tito Puente Jr., mientras se muestra agradecido “por esta oportunidad de compartir con todos los fanáticos de Puerto Rico que escuchan la música de una figura hispana tan importante como Tito Puente”.

“Zapatos muy grandes”

El hijo del maestro Tito Puente es un reconocido percusionista que se ha dedicado, en los últimos veinte años, a mantener “viva” la música de su famoso padre que, según dice, “es mi misión y destino”. Pero el músico acepta que su trayectoria es muy difícil de emular. “Son unos zapatos muy grandes para mí”, admite y destaca que su padre es el rey, “pero yo no soy ni príncipe”.

“Mi papá tocaba múltiples instrumentos musicales: marimba, timbales, vibráfono, saxo alto, piano, conga y bongó, entre otros. Yo soy percusionista, pero a mí también me gusta el rock americano. Pero mi carrera ha estado dedicada a seguir empujando la música de Ernesto Antonio Puente”, afirma Puente Jr.

Sin embargo, acepta que, por ser hijo de Tito Puente, mucha gente piensa que “debía tocar como mi padre”, aunque enfatiza que “yo no toco como mi padre porque él era un genio”.

“Yo presento sus arreglos musicales y tengo un estilo muy distinto. Me parezco (físicamente) a mi padre, pero en mis presentaciones yo toco sus arreglos y composiciones”, reitera el músico. No obstante, dice que en algo sí se parece: le gusta ofrecer oportunidades a los músicos jóvenes, a la gente que toca el timbal, para que puedan estar en el escenario y tocarlo conmigo porque “el espíritu de mí papá vive en mí corazón”.

“Era una súper estrella, pero en la casa era papi, muy normal con sus hijos, conmigo y mis hermanos, Audrey y Richard Puente, al igual que con mi mamá, Margarita”, agrega y resalta lo mucho que extraña a su padre y su emblemática sonrisa.

Puente para las nuevas generaciones

Por esta razón cree que su deber también es lograr que las nuevas generaciones conozcan el genio musical que fue su padre. “La juventud de hoy no ha visto a Tito Puente en vivo. Pero ahora hay una cultura de YouTube, de internet, televisión y redes sociales y, para mí es muy importante que conozcan su música”.

El energético percusionista alude al significado de su apellido, Puente, que en inglés sería “Bridge”, una analogía perfecta para describir su interés de ser “puente” para llevar esta música a diferentes generaciones, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo. “Mi papá es un puente para interconectar a muchas generaciones y que puedan disfrutar de su música”.

En ese sentido, afirma con orgullo que mucha gente le ha dicho que se parece mucho a su padre y no le molesta que lo comparen. “Yo sé quién soy, estoy muy contento con la persona que soy y, de corazón, escogí seguir con la música de él. Ese es mi destino para que las nuevas generaciones de la música de salsa conozcan el mambo, el guaguancó y la rumba”.

“Si me comparan no me importa porque todavía no tengo el pelo blanco”, agrega entre risas el músico de 52 años. Para demostrar el parecido, toma la carátula de un disco con la foto de un joven Tito Puente, con su habitual sonrisa y se la pone cerca de su rostro y sonríe igual que su progenitor.

El músico explica que lleva más de dos décadas tocando la música de su padre y menciona que su primer disco, “Los pasos de mi padre”, que salió al mercado en el 2003, es parte de esta celebración, así como el aniversario número 60 del disco “El rey es bravo”, que salió al mercado en 1963 con una de las canciones más famosa del timbalero, “Oye como va”, la original y el “remix” (remezcla), de Carlos Santana, del año 1971.

De la misma forma, el músico afirma que tiene entre manos otros proyectos relacionados con su padre. Menciona, por ejemplo, su más reciente disco, “The King and I”, que salió al mercado en 2021, para el aniversario número 20 de la muerte de padre, en el que tiene artistas como Tony Vega, José Alberto “El Canario”, Domingo Quiñones y Michael Stuart, además de otras súper estrellas de la música.

“Tengo muchos arreglos de Tito Puente y, en el futuro, van a haber nuevas grabaciones o remezclas de la música de mi padre. También tenemos planes para hacer una película sobre su vida como músico y compositor. Mi misión es mantener viva la música de mi padre. Mi destino es empujar su música y que las nuevas generaciones conozcan la gran figura de Tito Puente”, afirma el percusionista, quien exhorta al público a disfrutar del concierto que se ofrecerá el domingo, 19 de marzo, en la edición número 39 del Día Nacional de la Zalsa.

“Estaré allá tocando algunos temas con muchas de las estrellas de la música de salsa”, añade y comenta que desde Puerto Rico seguirán con una gira por Suramérica como parte de esta celebración por el natalicio de su famoso padre.

La venta de boletos de arena, vip y entrada general del Día Nacional de la Zalsa se pueden adquirir a través del portal PR Ticket.