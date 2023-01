No es común ver y escuchar un vibráfono en Puerto Rico, como podría ser en la escena musical de Nueva York, entre otras ciudades. Sin embargo, este instrumento musical de la familia de la percusión, llegó a la vida de Tommy Lee Ramos siendo un adolescente de 13 años.

Si bien domina la diversidad de instrumentos en la percusión latina, como lo es la conga, el bongó, el timbal y el cajón, por ejemplo, no hay otro instrumento que este joven de 24 años disfrute más que el vibráfono, ese instrumento de percusión melódica, que tiene teclas al igual que el piano, pero que se ejecuta con unas baquetas, que son unos palos en ratán con bolas de lana.

Mientras lo diferenció del xilófono y la marimba, los cuales tienen teclas son en madera y son de diferentes procedencias, señala que este ha sido un instrumento que le ha llenado de grandes satisfacciones, más allá de poder tocarlo a modo profesional, pues cuando lo ejecuta lo que le mueve es la vocación, la pasión, la intención de manifestar el arte y de ponerlo en el panorama, sobre todo en Puerto Rico, puesto que pocas personas lo conocen dentro de lo que es la comunidad popular y comercial.

“Mi intención con este instrumento es que se le respete aquí como a cualquier otro instrumento, que se le vea y se le pueda llamar por su nombre, que se le vea y se pueda conocer como cualquier otro instrumento que se ve en la calle. Y, aunque no sea un instrumento autóctono de Puerto Rico, pero que se dé a conocer”, expresó el músico natural de Canóvanas.

Fue en la Escuela Libre de Música de San Juan, en donde se topó con el profesor con el que dio sus primeros pasos en ese instrumento, Raúl Rodríguez –conocido como “Tatú”-, a quien considera su maestro y mentor.

“Lo vi tocando a él por primera vez y fue la persona que hizo que yo me enamorara de ese instrumento. Me enseñó diferentes vibrafonistas famosos que han sido de grande influencia a nivel auditiva, los que más escucho para poder de ahí sacar un vocabulario y puedo decir que cada día sigo mejorando”, indicó a la vez que resaltó a su vibrafonista favorito, el estadounidense Joe Locke, así como también destacó a su amigo suizo de ascendencia francesa Jean Lou Treboux, quien reside en Puerto Rico. Son músicos que le inspiran a ser mejor cada día.

Dentro del campo de la percusión orquestal, ha tenido la oportunidad de tocar los instrumentos de percusión clásica, siendo músico de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico por algunos años, en la que tocaba el tímpani así como el xilófono y el redoblante.

Siendo hijo de músicos profesionales dentro de lo que era la industria del rock cristiano en la década de 1990, Tommy Lee siempre estuvo inmiscuido en el mundo de la música sacra, siendo la batería su primer instrumento en la niñez. Este virtuoso toca el piano como su segundo instrumento, además de que disfruta de cantar y de tocar la guitarra acústica.

Tommy Lee está dedicado profesionalmente al instrumento desde los 18 años, y aunque indica que hay pocos vibrafonistas en Puerto Rico, pues se podrían contar con una sola mano, ser uno de ellos le ha rendido frutos.

“Gracias a Dios, el poder ser de los pocos que tocan este instrumento en Puerto Rico, me ha dado bastante trabajo. Podría decir que me ha dado empleo dentro de lo que es el ambiente musical, pues cada vez que hace falta un vibráfono, al ser tan escasos los vibrafonistas aquí siempre llaman a las mismas personas. Y también soy uno de los pocos que tiene ese instrumento aquí, porque en Puerto Rico no se consigue, hay que mandarlo a comprar a otro país”, indicó mientras recordó cómo obtuvo su vibráfono.

El músico Tommy Lee Ramos es de los pocos músicos que tiene vibráfono en Puerto Rico, el cual obtuvo a los 15 años. (Alexis Cedeño)

Cuando tenía 15 años, su mamá le compró el anhelado vibráfono, al que le comenzó a dedicar unas seis horas de práctica diaria, gracias a un músico que residía en Luquillo, que ya no lo estaba usando y decidió vendérselo.

“El instrumento estaba entero. Claro está, era un instrumento usado, pero, al ser así, eso también le da no solamente un valor sentimental, sino que, como decimos en la calle, ‘estaba curao’. El instrumento ya tenía una trayectoria y las teclas no sonaban como si fueran nuevas de paquete. No sonaban como si fueran teclas vírgenes, sino que ya tenían una experiencia de alguien que lo había tocado. Además de que ese instrumento pasó por las manos de ese músico, que llegó a tocar con Cheo Feliciano y con el Sexteto de Jon Cuba, que son algunas de mis influencias en lo que es la música latina”, contó el joven, que cuenta con su propio trío de jazz y latin jazz, llamado Tommy Lee Ramos Trío, con el que visita diferentes establecimientos y actividades privadas para amenizar.

Instruir mientras da a conocer el vibráfono

Siendo el vibráfono muy utilizado en lo que es el jazz tradicional y la música caribeña, la salsa, el soul y el latin jazz, Tommy Lee trae a la atención su utilización en exponentes como, por ejemplo, el cantante Cheo Feliciano junto al percusionista Joe Cuba; el cantante Rubén Blades y Seis del Solar cuando iba al frente Ricardo Marrero; también Luis Ramírez; Cal Tjader en Nueva York; y el denominado ‘Rey del Timbal’, Tito Puente, quien fue pionero de ese instrumento en el latin jazz.

Este músico graduado de bachillerato en Percusión Latina en Jazz y Música Caribeña en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, actualmente está haciendo una maestría en Educación Musical y simultáneamente otra maestría en Interpretación en Composición de Jazz y Música Moderna en la Universidad de La Rioja, en España, a modo virtual.

“Tengo varias aspiraciones, entre ellas en cuanto a la educación, quiero llegar a un nivel de poder ser profesor en una universidad. También quiero llevar este instrumento a su máxima expresión, a que se conozca aquí dentro de la gente en el género del jazz y el latin jazz. Con mis proyectos quiero también empezar a producir música por mi cuenta y también música dentro de lo que es el ambiente sacro de la música cristiana, que esas son mis raíces realmente. Y, dentro de todo, viajar al mundo haciendo música, que creo que ese es un sueño en común que tenemos la mayoría de los músicos”, manifestó el joven, que en la actualidad ofrece educación musical en la academia Crescendo Music.

Y es que Tommy Lee es de los que piensa que si tienes el conocimiento y no lo compartes, es en vano tener ese conocimiento. Por tal razón, ha tenido la oportunidad de ser maestro en diferentes entornos, como fue la comunidad 100 x 35, la escuela Aspira de Carolina junto a la Fundación Música y País y a la Fundación Resplandor Inc., asó como en la Iglesia Bautista de San Antón.

“Y así seguimos llevando lo que es el arte de la música a la juventud, a la adultez, a todas las edades aquí en Puerto Rico”, agregó mientras planifica continuar trabajando en lo que sería lanzar un disco con sus composiciones originales, en el que no solamente tocará este instrumento, sino que incluirá otros que también domina dentro del campo de la percusión latina.