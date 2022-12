Una de las mejores experiencias que puede tener cualquier persona en la vida, es viajar y conocer nuevas culturas. Si ese viaje implica tocar frente al público en uno de los festivales europeos de música clásica para jóvenes en el mundo, la experiencia y los recuerdos serán mucho mejor.

Eso es lo que 45 jóvenes estudiantes Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli, de Caguas, podrán sentir y vivir el próximo verano luego de que fueran invitados a participar del Lisbon Music Festival, un festival anual internacional donde participan bandas, agrupaciones, orquestas y coros de todas partes del mundo.

Sin embargo, a pesar del privilegio y el orgullo que siente de haber sido convocados para este festival, la realidad es que ninguno de los gastos del viaje está incluido. “Para nosotros es un gran honor haber recibido esta invitación, pero la realidad que tenemos que afrontar es que la mayor parte de los estudiantes que forman parte de la banda vienen de familias con recursos económicos limitados. Es por eso que estamos pidiendo ayuda a la gente”, explicó Miguel A. Rivera Trinidad, director de la Banda Sinfónica Avanzada de la Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli. “Para tales fines, se creó el Comité Pro Fondos Banda Escolar de Caguas, organizado por un grupo de padres, que se encargará de juntar el dinero para poder cumplir el sueño de estos jóvenes que van desde los 12 a los 18 años”.

La Banda Sinfónica Avanzada de la Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli de Caguas está compuesta por 45 jóvenes entre las edades de 12 a 18 años. (Suministrada)

Para tales fines, se organizarán espectáculos gratuitos en los que se le solicitará a los asistentes una donación, como es el caso de un espectáculo navideño que se llevará a cabo el domingo, 18 de diciembre, a la 1:00 p.m. en el teatro de la escuela en Caguas, así como un futuro torneo de golf y una carrera 5K, además de otras actividades.

“También ya hemos contactado con varios servidores públicos que siempre nos han dado la mano, como el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, el videpresidente de la Cámara de Representates, José “Conny” Varela, la directora ejecutiva de la Corporación de las Artes Musicales, Melissa Santana y el presidente de la cooperativa de ahorro y crédito Buena Coop de Aguas Buenas, Jesús Carrasquillo, quienes se expresaron dispuestos a ayudarnos”, explicó Rivera Trinidad, quien lleva 18 años trabajando en la Escuela Especializada de Música, 10 de esos a cargo de la Banda Sinfónica Avanzada. “De igual forma, como la escuela es parte del sistema de educación pública, también hablamos con Eliezer Ramos Parés, secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico y también nos prometió ayudarnos”.

De hecho, cuando la Banda Sinfónica Avanzada pise la tarima del festival en Lisboa será la primera vez que lo haga una banda del Departamento de Educación de Puerto Rico, de la isla y de todo el Caribe. En el caso de estos jóvenes, aprovecharán el viaje también para visitar otras ciudades en Portugal y España, como Oporto y Granada, donde también darán varios espectáculos. Incluso, Rivera Trinidad indicó que están a punto de cerrar un acuerdo para tocar en vivo en los predios del complejo monumental La Alhambra en la ciudad española.

Este viaje, que se llevaría a cabo del 2 al 15 de julio, va a significar para muchos de los participantes en su primer viaje en avión, además de que le abrirá la visión de lo que es tocar frente al público y pertenecer a una banda de música. “Tenemos que ayudar a estos jóvenes para que tengan estas experiencias positivas y dejen atrás los malos momentos que hemos tenido en los pasados cuatro o cinco años”, mencionó el profesor, quien también toca el trombón para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. “Como profesor, puedo decir que a mí me toca el corazón llevar a estos estudiantes a Europa, que de otra no podrían hacerlo ni visitar estas ciudades. Realmente, ser el director de esta banda es la mayor satisfacción que he tenido en mi carrera como artista”, añadió Rivera Trinidad, quien ha tocado en importantes salas de conciertos alrededor del mundo, como el Carnegie Hall.

La Banda Sinfónica Avanzada de la Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli de Caguas llevará a cabo un espectáculo navideño el domingo, 18 de diciembre, a la 1:00 p.m. en el teatro de la escuela en Caguas. (Suministrada)

De hecho, la invitación recibida por los organizadores del festival en Lisboa se da, en gran medida en otras presentaciones anteriores a nivel internacional. Según el director musical, cuando se hizo cargo de la banda hace 10 años, recibió la encomienda de lograr tocar en otros países. La primera presentación bajo su tutela fue en la toma de posesión del gobernador Alejandro García Padilla. Luego de eso, participaron en las competencias de banda del Distrito Escolar de Cidra, donde obtuvieron el primer lugar. En 2015 a compitieron en el Disney Music Festival en Orlando, donde ganaron también los primeros tres premios de competencia. Acto seguido, en el 2016 fueron invitados al Certamen de Música de la ciudad de Valencia, en España y, más adelante, viajaron a la ciudad de Pamplona, también en España para tomar parte de otro festival de música, y tocaron también en Disneyland Paris, en Francia.

Los interesados en ayudar a los de la Banda Sinfónica Avanzada de la Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli, pueden hacerlo a través de una cuenta de ATH Móvil, bajo “bandaescolarcaguas” o llamando al 939-274-1629 (Rocío López), donde se pueden consultar sobre distintas maneras para hacer donativos. Cabo señalar que el Comité Pro Fondos está registrado en el Departamento de Hacienda, por lo que las donaciones podrían ser incluidas en la planilla de contribución sobre ingresos. Además, pueden encontrar más información en la página de Facebook, bajo “Banda Sinfónica Caguas”.