El cantante y compositor Tommy Torres se reencontró esta noche con su público boricua, luego de más de un año alejado de los escenarios por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, “El playlist de anoche”, el músico celebró un “meet & greet” en el Distrito T-Mobile donde firmó las copias de los asistentes.

“Me voy a perfumar y ponerme bonito, que después de un año y medio… estoy loco por verlos en persona. #ElPlaylistdeAnoche Espacios limitados. Se atenderá por orden de llegada. Nos reservamos el derecho de admisión”, fue el mensaje con el que el esposo de Karla Monroig invitó a sus fanáticos -a través de las redes sociales- a que asistieran a la actividad.

El evento arrancó a las 6:00 p.m.

“El Playlist de Anoche”, un álbum en el que comparte créditos en composición y producción con Benito Martínez, mejor conocido en el ambiente artístico como Bad Bunny, llega nueve años después del último disco de Torres.

La semana pasada, en entrevista con este medio, el músico explicó que hasta cierto punto sus seguidores sentirán como si este fuera su primer disco, porque, aunque hay ciertas cosas que hacen eco con lo que ha hecho en el pasado y que se conectan con sus discos anteriores, el tipo de balada será distinto.

“Trabajamos esto como una banda, todas las canciones las escribimos juntos, todo el disco lo grabamos juntos pensando que cualquier cosa que hagamos nos tiene que emocionar a los dos, porque tiene que ser unánimemente decidido. Él saca su laptop, pone un beat, cosa que dentro de su mundo es lo más natural, pero dentro de mi mundo es algo totalmente nuevo. Tal vez no se me hubiese ocurrido poner ese sonido con una guitarra acústica y, lo mismo él me puede traer una canción casi trap en su base y yo comienzo a cantarla con la guitarra y la canción se convierte en otra cosa”, apuntó.

Asimismo, ayer, se dio a conocer que el productor puertorriqueño regresará al Coliseo de Puerto Rico para presentar su concierto “El playlist de anoche live”. La cita será el 14 de enero de 2022, según anunció un comunicado de prensa.

La venta de boletos comienza mañana, a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.com. El espectáculo se realizará en alianza con la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts, señala la comunicación.

El escrito enfatizó que el ganador de múltiples Latin GRAMMY, ofrecerá un recorrido musical por sus grandes éxitos, sumando su nuevo álbum.