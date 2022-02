La última vez que la cantante Lissette Álvarez escuchó el aplauso del público sobre un escenario fue en las Fiestas de la Calle San Sebastián en enero del 2020. Meses después vendría la pandemia y con ella le cambiaría la vida a la artista cubana, al igual que a todos los seres humanos en el planeta tierra.

El regreso a los escenarios después de tanto tiempo es uno de los motivos que hará que el espectáculo “A pesar de todo”, que se presentará el próximo sábado, 26 de febrero, a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas, sea uno muy emotivo y especial para esta veterana artista que tuvo muchos éxitos en la década de 1970, 1980 y 1990.

“El público va a disfrutar mucho de este ‘show’, porque hay una combinación de repertorio que hace tiempo que no han escuchado, junto con algunos temas nuevos y algunas sorpresas. Este es un espectáculo bien pensado y uno donde cuidadosamente escogí el repertorio de canciones”, comentó Álvarez minutos antes de comenzar uno de los ensayos del espectáculo, que incluirá temas como “Eclipse” “Fuego”, “A pesar de todo” y “Quiéreme”, entre muchas otros.

En esta ocasión, Álvarez tendrá como invitada especial a Nydia Caro, a quien conoce desde que eran muy jóvenes. “Nosotros somos amigas desde hace muchos años y tenemos una larga lista de anécdotas que contar”, añadió la cantante, quien comenzó desde muy niña a participar de los programas de televisión que tenían sus padres, Olga Chorens y Tony Álvarez. “Yo diría que la conozco desde finales de la década de 1960, pero no lo tengo claro. Eso sí, ella me dijo que me va a recordar en el ‘show’ dónde exactamente fue, así que me hará esa sorpresa”, comentó la artista mientras reía.

Su segundo hogar

Otra razón por la cual el espectáculo será muy especial para la cantante, que reside en Miami desde hace muchos años, es que considera a Puerto Rico como su segundo hogar. “Para mí Puerto Rico es el lugar más importante de mi vida, porque el amor que siento de la gente es inmenso. De hecho, yo he vivido más en Puerto Rico que en Cuba, porque salí de allí cuando tenía 11 años solamente y llegué a Puerto Rico como tres años después”, explicó la cantante, quien salió junto a su hermana Olga en la Operación Pedro Pan hacia un orfanato en Estados Unidos, donde pasó varios años sin ver a sus padres. “Entonces al llegar a Puerto Rico encontramos un hogar, el amor de esta isla, de la gente maravillosa, y fue muy hermoso para mis padres y para mí. Ellos comenzaron el “Show de las Doce” y el gran apoyo que tuvieron del público les dio mucha ilusión, ya que habían perdido todo cuando salieron de Cuba. Siempre hemos adorado a Puerto Rico”.

Tanto es el amor que siente por la isla, que Álvarez, junto con su esposo el músico Willy Chirino, son dueños de un apartamento en la zona de Isla Verde, razón por la cual antes de la pandemia pasaban muchos meses del año en la isla. De hecho, la cantante mencionó que tiene un grupo muy grande amistades con las cuales siempre tiene contacto. Desde que llegó la semana pasada a la isla, ha quedado a cenar con buenos amigos como Ivonne Class, quien también es la productora de su espectáculo, con su ex esposo Chucho Avellanet y su esposa Marisela Berti, así como Marisol Calero, de quien dice que ha mejorado mucho su estado de salud. Todavía espera poder reunirse con muchas amistades más.

Contagiada con COVID-19 en dos ocasiones

Tanto Lissette, como su esposo Willy, han vivido muy de cerca la pandemia y el COVID-19. Tanto así que ambos se contagiaron en dos ocasiones con el virus, con la suerte de que ninguno tuvo síntomas fuertes, ni consecuencias serias. “Mi esposo y yo compartimos el COVID-19. Porque él empezó la primera vez con un poco de catarro, un poco de gripe y yo no tenía ningún síntoma, la verdad. Entonces fuimos a hacernos la prueba. Él salió positivo y yo negativo, pero yo decía yo tenía que estar positiva también”, manifestó Álvarez, quien está vacunada contra la COVID-19 al igual que su esposo. “Efectivamente, a los cinco días me hice la prueba y lo tenía también, pero dije yo no voy a dejar a mi esposo solo, así que lo compartimos juntos. Gracias a Dios, yo fui bastante asintomática. Empecé a tomar todas las cosas que te mandan, el zinc y la vitamina C, entre otras. Yo me he quedado tomando todas esas vitaminas y me bombardeo con ellas”. La cantante indicó que la segunda ocasión que les dio el COVID-19 ella comenzó a tener síntomas de cansancio extremo algunos días, pero que fuera de eso no tuvo otros síntomas.

La cantante nacida en 1947 se mantiene en perfecto estado de salud y luce extremadamente bien, algo que le achaca a su alimentación. “Trato de mantenerme delgada, porque eso sí es muy importante. Yo soy vegetariana. Pero no por mi salud, sino que lo hago por los animales, porque yo adoro los animales”, mencionó Álvarez, quien no ha comido carne desde el 1993 luego de ver el vídeo “Dieta para una nueva América”, hecho por John Robbins, hijo del fundador de Baskin Robbins. “Ahí se ve lo que se les hace a los animales para prepararlos como alimentos. Entonces, mi hija y yo decidimos que no íbamos a contribuir más eso”.

Vida de madre y abuela

Lissette disfruta su vida en Miami, donde todavía comparte con su madre Olga, quien se mantiene activa a los 98 años con un programa de radio todos los domingos en la emisora Poderosa de Miami, además de estar cerca de sus hijos y nietos, con los que comparte continuamente.

“Tengo tres hijos con Willy y él tiene tres hijas de su primer matrimonio. De ahí, tenemos seis y cinco nietos divididos entre las dos familias. Tengo nietos de diferentes edades, que disfrutamos tremendamente”, comentó Álvarez.

La música corre por las venas de la familia Álvarez y Chirino, lo que se ve reflejado en los talentos musicales que tienen los hijos de la pareja de artistas. “Todas nuestras hijas componen y cantan. No te puedo explicar lo bien que cantan y tocan instrumentos. Son muy talentosos. Inclusive la hija mayor de Willy, Angie Chirino se ganó un Grammy antes que su papá, por componer la canción de Marc Anthony ‘Dímelo (I Need To Know)’”, describió con orgullo la cantante. “Todas son muy talentosas y tocan los instrumentos. Por ejemplo, mi hija Nicole toca guitarra y hace shows. A veces se junta con Alana, la que vive en Los Ángeles, y también lo hacen muy bien. De hecho, en Navidad estuvo con nosotros y cantó más lindo que nunca”.

Los boletos para el espectáculo “A pesar de todo” están a la venta en TicketCenter (www.tcpr.com o 787-792-5000.