Llueva, truene o relampaguee, cuando la salsa llama el boricua siempre responde. Así quedó claro desde tempranas horas de la tarde del domingo, cuando miles de amantes de la salsa llegaron hasta Dorado para que nadie les contara y formar parte de “Sesiones Desde La Loma El Evento 2″.

Con sillas de playa y hasta sombrillas, por si el errático e impredecible clima del Caribe “aguaba” un poco el domingo, fanáticos salseros se ubicaron en los alrededores del Parque Agroturístico de Dorado para presenciar en tarima el talento de Luis Enrique, Bobby Valentín, Johnny Rivera, Ronald Borjas, David Rivera, Willito Otero, Michelle Brava, Christian Alicea, Lorna Marcano, Carlos Nevares, Karla Marie, Kayvan Vega, Zayra Pola y de su anfitrión, Norberto Vélez.

A minutos de subir al escenario, Vélez, exintegrante del grupo NG2, repasó con El Nuevo Día lo trascurrido desde 2019, año en el que dio vida a este innovador concepto que buscaba unir la salsa con una buena conversación.

“Esto comenzó como un hobby, y la gente tenía tanta hambre de llegar donde nosotros y ver cómo eran las grabaciones, que decidimos hacer un evento masivo para que la gente pudiera llegar hasta nosotros”, recordó el compositor, quien comenzó la sesiones desde un balcón ubicado en una loma en el pueblo de Hatillo.

“Este año, buscamos un lugar un poco más cómodo para poder recibir a la gente y tener todo listo”, agregó Vélez. Sin embargo, cabe destacar que “Sesiones Desde La Loma” solo cambió su ubicación, pues la buena música sigue siendo el plato principal de su ofrecimiento. “Comenzamos tempranito con una de las propuestas musicales nuevas de la salsa, David Rivera, la Fuerza de Choque para que la gente los pueda ver y conocer, luego, con la experiencia de Bobby Valentín y su Orquesta y la noche con el espectáculo de ‘Sesiones Desde la Loma’ con Johnny Rivera, Ronald Borjas, este servidor y Luis Enrique”.

En esta oferta de nuevos exponentes del género tropical se encuentra David Rivera, quien luego de su show, no creía la acogida del público allí presente. “Estaba bien caluroso, pero estuvo chévere. Me gustó un montón. Había mucha gente y vi a muchos cantando las canciones”, comentó Rivera, graduado de música del Instituto Berklee en Boston

Sobre “Sesiones Desde La Loma” como una plataforma para exponer a una gran variedad de artistas del género, Rivera dijo sentirse honrando, pues “esto es algo que está pasando nuevo y es histórico, eventualmente la gente va a hablar de esto. Es un privilegio que Norbert me haya dado la oportunidad de exponerme a mí. Nadie me conocía y él me dio la oportunidad”.

Tocó el turno de Michelle Brava y la emoción de partipar de este evento fue bien difícil de ocultar. “Esto es algo grandísimo. Es un honor compartir el escenario con artistas que quiero y admiro. Ademas, artistas representando la música de este género tan maravilloso y en este evento que la gente apoya tanto”, comentó la cantante y compositora antes de subir a la tarima y unirse al grupo musical La Fuerza De Choque.

“Soy la viejita del grupo”, bromeó, “pero estoy emocionada porque son artistas que están haciendo música con corazón, que están haciendo arreglos musicales con una energía”.

Pasaron las horas y la energía, rumba y gozadera seguía reinando en el parque, a medida que continuaban llegando las familias para bailar al son que tocaran.

Uno de los números más esperados era la aparición en escena de “El Rey del Bajo”, Bobby Valentín y su Orquesta. “Estoy contento de apoyar a Norberto en algo fuera de lo normal y que ha gustado mucho”, expresó el integrante de la Fania All Stars, quien participó el episodio número 39 de las “Sesiones Desde la Loma”.

“La presentación nuestra lo han visto en todos lados, me han llamado de Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá felicitándonos”, añadió.

Para Valentín, la salsa, como todo en la vida, evoluciona. “En la música, tiene que haber de todo porque la gente tiene más para escoger, no un solo estilo”, enfatizó.

A los nuevos del género, el Maestro ofreció su receta para el éxito: “Que hagan lo que hemos hecho muchos de nosotros, escuchábamos, y crear una identidad propia porque el que copia no va pa’ ningún lado”.

“De todo lo que escuchen, que agarren un poquito de aquí un poquito de allá. Como los chefs, hagan su propia receta para crear su propia identidad”.

“Sesiones Desde La Loma El Evento 2″ culminó anoche con la presentación de Luis Enrique.