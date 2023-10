Crecer escuchando salsa “gruesa” y “de la vieja” es algo característico de los puertorriqueños, ¿y cómo no serlo? Si esta pequeña isla ha exportado la “crème de la crème” de embajadores de este género musical. Y para rendirle el tributo que bien merece, el Banco Popular dedicará su especial musical número 31 a su transformación con “Salsa: sabor y evolución”.

El clásico televisivo, un “regalo” de la institución financiera a los boricuas para marcar el comienzo de las Navidades será transmitido el domingo, 3 de diciembre a las 8:00 p.m. por los principales canales de televisión.

Este año la producción cuenta con la participación artística de grandes en el género como Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, Choco Orta, La India, Michael Stuart y Domingo Quiñones entre otros con un variado repertorio musical que va desde canciones emblemáticas como ‘Siembra’, hasta medleys con temas como ‘Conciencia’ y ‘Déjate Querer’, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la misión de comprimir años llenos de “sabor y evolución” en tan solo 11 temas no fue tarea fácil, según contaron a El Nuevo Día su productor y directores.

“Tuvimos que escoger entre un cancionero inmenso, sabíamos que íbamos a dejar muchos temas. Fuimos haciendo tópicos sobre la evolución de salsa, que de eso se trata este especial. Y en base a esos tópicos y momentos evolutivos encajamos la música que entendíamos iba a acorde con ese momento”, explicó Julio Cesar Torres, uno de los directores del especial musical.

“Salsa, sabor y evolución” explorará las principales aportaciones musicales dentro de los géneros, artistas y canciones que fueron pieza clave en el desarrollo y proceso evolutivo de la salsa. Además de los tan esperados números musicales, habrá entrevistas a figuras y conocedores del tema, acompañado de pietaje para dar contexto al televidente.

Para Euskady Burgos, presidente de Cinetrix, casa productora a cargo de esta producción, el pie forzado para arrancar con el proceso creativo fue cuestionarse: “¿Qué está pasando con la salsa que todo el mundo le quiere meter?”, comentó.

En la foto el director Juanky Álvarez, el productor Euskady Burgos y el director, Julio César Torres. Fotos por Nahira Montcourt. (Nahira Montcourt)

“Hay una fiebre en la juventud. Ellos van a los chinchorros, ponen la vellonera, van a las fiestas y tienen su playlist salsero por sus papás, pues vamos a nutrirlos de esto”, agregó Burgos.

Y es por esta línea que se desarrolla el proyecto, dedicado para que el “cocolo” de toda la vida, y hasta sus hijos, se sienten juntos en el sofá a disfrutar y conocer más sobre el género.

PUBLICIDAD

Por su parte Juanky Álvarez, quien también funge como director, indicó que “nos concentramos en realizar una producción que mantuviera un equilibrio entre la salsa del pasado y sus exponentes, junto a nuevos artistas que están desarrollando sus carreras adoptando este género musical como lo son Merari, Luis Figueroa y David Rivera, entre otros”.

Según explicó Álvarez, una vez el equipo determinó que el tema del especial de este año giraría en torno a la salsa y su evolución musical, “poco a poco fuimos deshilando los aspectos evolutivos donde la salsa fue transformando, entendimos que el “bugalú” era un buen comienzo y de ahí fuimos viendo hacia donde la historia nos llevaba y poco a poco ir creando algo que tuviera un appeal generacional”.

En la foto Rafa Pabón y Domingo Quiñones graban el tema que cantarán ¡Ay, qué rico!. Fotos por Nahira Montcourt. (Nahira Montcourt)

Precisamente, El Nuevo Día tuvo acceso a la filmación del número musical que marca la época del “bugalú” o “boogaloo” representado con la canción “Ay, ¡qué rico!”, con el extraordinario junte de la voz del salsero Domingo Quiñones y el exponente del género urbano, Rafa Pabón.

Súper contento y en familia, dijo sentirse Domingo Quiñones al formar parte de la “evolución” de un género que tanta gloria le dio. “Si se quiere echar hacia adelante, hay que estar al día en todas las cosas. Y cuando se unen los géneros, me llena de alegría ver a muchachos que los vi crecer y a algunos nacer y que hoy día estén haciendo cosas y llegando a lugares a donde la salsa no había podido llegar”.

En cuanto al junte con Rafa Pabón, el salsero se cantó listo de subirse al escenario y unirse al joven compositor, pues, aunque pareciera que sus respectivos géneros los separan, el respeto por la música los unió. “Me siento contento de que los noveles me acepten todavía. A mis 61 años, con un joven, que puede ser mi hijo o hasta mi nieto… me da alegría porque si mi nieta no me va a escuchar a mí, ahora me escuchan por escucharlo a él”, bromeó la voz de “No voy a dejarte ir”.

PUBLICIDAD

Para este momento de la salsa, la producción decidió transportar al espectador a una fiesta de los años 20, pero con elementos de épocas como los 60 y 70.

Por su parte, minutos antes de comenzar a grabar, Rafa Pabón no podía ocultar su emoción de la oportunidad de participar de un espectáculo que forma parte de la cultura puertorriqueña y que desde pequeño se sienta a ver. “Es algo que siempre había querido hacer, se me dio la oportunidad en esta ocasión y de la mano de Domingo Quiñones, interpretando un tema de Eddie Palmieri”.

Aunque considera su número como una “gran responsabilidad” el intérprete de “Ta to Gucci” aseguró que se siente cómodo con la salsa, pues “es algo que desde pequeño escucho”.

Sobre el género que lo vio crecer, se expresó entusiasmado con la nueva cepa de salseros. “Hay muchos jóvenes lanzándose a la salsa como Luis Vázquez, Luis Figueroa y Cristian Alicea que son contemporáneas conmigo y están apostando a este género, es algo que se dejó de ver por un tiempo”.

Al igual que en años anteriores, parte de los recaudos serán a beneficio de programas musicales para niños y jóvenes apoyados por la Fundación Banco Popular.

“Queremos que el salsero y el que no es salsero, se disfrute y conozca un poco más sobre este género que ha sido tan importante en nuestra cultura”, concluyó Juanky Álvarez.