Usher tiene una nueva confesión que hacer: el galardonado cantante encabezará el Apple Music Halftime Show del Super Bowl 2024 en Las Vegas.

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron el domingo que Usher será la figura principal del espectáculo de medio tiempo que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium el 11 de febrero 2024. La megaestrella de la música, ganador de ocho premios Grammy, indicó que está ansionso por actuar en el escenario más grande de la NFL.

“Es un honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos”, mencionó Usher en un comunicado. “No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí”.

Usher saltó al estrellato con “Confessions”, que vendió más de 10 millones de unidades en Estados Unidos. y le valió ocho nominaciones a los Grammy de 2005, de las que obtuvo tres. Perdió el premio al álbum del año frente al último álbum de Ray Charles, “Genius Loves Company”, lanzado dos meses después de la muerte de la leyenda.

“Confessions” se encuentra entre uno de los proyectos musicales más vendidos de todos los tiempos y lanzó el número uno con éxitos como “Yeah!”, con Ludacris y Lil Jon, “Burn” y “Confessions Part II”. Su versión de edición especial incluyó el suave éxito “My Boo”, a dúo con Alicia Keys. El año que viene se cumplirá el vigésimo aniversario del álbum épico.

Usher, de 44 años, actualmente se encuentra en medio de una larga temporada de conciertos fijos en Las Vegas, “Usher: My Way”, que han tenido llenos totales y excelentes críticas. Se espera que concluya su residencia a principios de diciembre antes de hacer su aparición en el medio tiempo del Super Bowl un par de meses después.

De la misma forma, el cantante se desempeñó como entrenador en “The Voice” de NBC y apareció en varias películas, incluidas “Hustlers” y “Light It Up”. El fundador de Roc Nation, Jay-Z, destacó a Usher como el mejor “artista y showman”.

“Desde su debut a la edad de 15 años, ha estado trazando su propio rumbo único”, dijo sobre Usher, quien lanzó su álbum debut homónimo en 1994. En total, ha lanzado ocho proyectos de estudio llenos de éxitos, entre ellos “U Got It Bad”, “U Remind Me”, “You Make Me Wanna”, “Nice & Slow” y “Love In This Club” con Jeezy.

“Más allá de su impecable canto y su excepcional coreografía, Usher descubre su alma”, continuó Jay-Z. “Su notable viaje lo ha impulsado a uno de los escenarios más importantes del mundo. No puedo esperar a ver la magia”.

El año pasado, la cantante Rihanna llamó la atención del público al aparecer suspendida en una plataforma sobre el campo para un espectacular espectáculo de medio tiempo, mientras dejó ver que estaba embarazada.