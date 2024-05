Vanesa Martín asegura que Puerto Rico la enamoró

“El público de Puerto Rico es increíble. La verdad que estoy enamorada. Ya conocía a Puerto Rico porque a nivel personal es un país que me gustaba y fui a descubrirlo. De hecho, uno de mis discos lo terminé en Culebra. Fue maravilloso. Me parece que Puerto Rico es un lugar inspirador. Me encanta la gente, la alegría del puertorriqueño, que sabe vivir, que sabe disfrutar y que es abierto. Estoy feliz de regresar”, aseguró la artista en entrevista vía Zoom desde España.

La primera vez que la vocalista se presentó con su espectáculo en la isla fue en el 2022 . De esa noche, dijo que guarda momentos lindos y de felicidad que espera poder sumar al nuevo encuentro musical, que será un concierto único e irrepetible porque no se trata de un show que ha realizado en otro destino ni se sostiene de un disco en particular.

La voz de “Te has perdido quien soy” detalló que este concierto es un repaso completo de su carrera musical por lo que interpretará temas de toda su discografía, incluyendo éxitos internacionales como canciones que solo conocen sus fieles seguidores. Martín reconoció que desde que ella lanzó su primera producción discográfica en el 2006 ella no es una artista que se ha valido de promoción en los medios de comunicación, en su caso ella lo describe como “de boca a boca”.

“Soy una disfrutona de la vida, que me he atrevido a ser valiente y que gracias a Dios tengo una carrera preciosa. Mi familia está bien y yo me siento bien, por lo que me atrevo a decir que he vivido bien”, añadió la artista, que espera llegar unos días antes a Puerto Rico “para gozarme la isla”.