Como un disco “cordillera”, así describe su octava producción musical “Placeres y pecados”, la cantautora española Vanesa Martín, al ser una llena de diversidad y contrastes, así como de contradicciones.

Entre España y Miami, grabó el disco que tiene a la pasión como la columna vertebral y manifestada en todas sus vertientes. La diversidad se debe a que en esta ocasión le acompañan varios productores para hacer el proyecto musical, tales como: Julio Reyes, Tato Latorre, Vito & Renzo, Mapache y Víctor Martínez, quienes asegura que sacaron lo mejor de cada una de sus composiciones y las vistieron con el traje adecuado. Esto también logró que ninguna canción se parezca a la otra, aunque sí mantienen un hilo conductor.

Según explicó, a medida que iba escribiendo canciones muy diferentes entre sí, surgió la necesidad de trabajar con productores diversos. A base de esa experiencia, teniendo un resultado provechoso y enriquecedor para el disco, no descarta que este sea el modo de continuar creando sus próximos proyectos.

“Para mí ha sido más trabajo en el sentido de que no es un solo productor con el que estaba y ya me conocía, sino que tuve que ir adaptando la agenda y estar con unos con otros, para que todo tuviera un hilo conductor coherente, además de mis canciones, mi manera de interpretar y mi manera de cantar. He ido un poco dándole sentido a todo el disco y el resultado positivo ha sido el que todos los productores han dado lo mejor de sí y cada canción brilla por sí sola, con una variedad increíble, que era lo que yo estaba buscando”, expresó a El Nuevo Día.

“Placeres y pecados” llega con sonidos orgánicos, guitarras y baterías acústicas, que están muy presentes junto a programaciones y los matices de producciones contemporáneas. Esto, sin dejar de lado los pliegues de sensibilidad y fuerza en sus 12 sencillos.

“Para mí el pecado le abre la puerta al placer, y van unidos los dos; yo alejándome de todo el concepto que tiene religioso, de lo que conlleva el pecado. Para mí el pecado es no atreverte a vivir, no atreverte a sentir, no atreverte a actuar. O sea, perder tu propia identidad, tu esencia. Y los placeres, pues vivir obviamente intensamente, comer, dormir, aprender, tener sexo… En mi caso es compartir escenarios, subirme a un escenario, disfrutar con mi familia. Para mí son placeres imprescindibles, primarios, y el pecado sería negarme a todo eso”, explicó acerca del título con el que ha nombrado su álbum.

Vanessa continúa evolucionando, pero con la misma esencia que le ha acompañado desde su primer disco “Agua”, con la diferencia de que ha ido echándole capas encima de aprendizaje y de herramientas para definir más el sonido, siendo también más clara en las letras y en lo que quiere mostrar.

“Todos estos años y toda la experiencia adquirida me ha servido para tener herramientas para evolucionar en todo. El crecimiento me permite elegir un equipo de trabajo interesante cada vez más y sí que en mi manera de escribir, mi manera de entender la música ha evolucionado, está 100% en los sonidos que ahora mismo están, de actualidad. Y sobre todo, mira, hacer música es muy divertido y no perder el norte de quién eras”, respondió la artista malagueña, quien presentará en directo sus nuevas canciones por primera vez el 16 de diciembre en un concierto que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid, España.

Será en su tierra donde arranque la gira musical para luego continuar por Estados Unidos y Latinoamérica, aunque aún no se han revelado las fechas precisas.

A continuación, le damos una mirada canción a canción a los temas del álbum que salió al mercado el pasado 25 de noviembre. Tal y como lo señaló Vanesa, al final, todas tienen una fecha de nacimiento y ninguna canción tiene que ver entre sí. Son todas completamente diferentes.

“En estas canciones, la pasión es el eje vertebral, y también se da la búsqueda, la reflexión, la aceptación y el desarrollo vital de cada uno a nivel individual, la frescura también. Quien quiera mi parte más íntima me encuentra y que quiera mi parte más salvaje me encuentra también y con mucha diferencia entre sí”, destacó.

1. “Quién lo diría”: Esta es una canción muy fresca, que estuvo a cargo de Tato Latorre, con un sonido muy actualizado, que está cargada de esperanza y pasión.

2. “Dos erizos”: A cargo también de Tato Latorre, está cargada de reflexión, búsqueda y aceptación también de esa vulnerabilidad del ser humano ante el amor.

3. “Punto y coma”: En este tema le colaboró su amigo, el productor Víctor Martínez, quien recientemente fue galardonado con un Grammy Latino por su trabajo con Jorge Drexler, y que se está convirtiendo en su favorito.

4. “Marzo”: En este, Vanesa explora nuevos terrenos, donde revisita palos del flamenco como el tanguillo de Cádiz y la chacarera argentina, con una producción actual, moviéndose entre lo acústico y las programaciones. “En ella, (la bailadora de flamenco) Sara Baras, que es una amiga a la que admiro y quiero, me parece que eleva la canción, su arte, su manera de entenderla y respetarla. Y es una de las canciones que se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de este disco”.

5. “Dinamita”: El ritmo de esta canción, producida por Víctor Martínez, contiene ritmos mucho más movidos, que con su intepretación también se aleja de la melancolía.

6. “Si pudiera”: Esta es una colaboración junto a los mexicanos Jesse & Joy, y que hasta la fecha, Puerto Rico ha sido el único que les ha visto cantarla en vivo por primera vez, en el concierto celebrado hace poquito que estuvimos ahí en Puerto Rico cantando en vivo y. Y ya por fin el público ‘Si pudiera’, es uno de los puntos fuertes del álbum, donde encontramos una canción redonda de principio a fin, con un estribillo demoledor y una interpretación de ambos artistas verdaderamente emocionante, donde empastan a la perfección.

7. “Verano eterno”: producida por Mercaderlab es otro de los temas vitalistas del álbum, que también representa el alma más Pop del disco, con un beat directo y un estribillo verdaderamente emocionante y memorable.

“Es una canción muy en la onda, muy vintage, muy retro y a la vez muy moderna, con un estribillo pegadizo y una reflexión irónica, de que el amor dura realmente dos años, como dicen los expertos, esa etapa de enamoramiento loca, de enajenación mental o de repente no es así. Bueno, es una canción muy fresca, muy luminosa y muy de soltarte la coleta y bailarla. Y en los conciertos en vivo va a ser imprescindible, yo creo”.

8. “Imán”: La nostalgia arropa a Vanesa, junto a la resignación y desesperanza, en esta canción producida por Víctor Martínez.

9. “Toscana”: Se trata de un pop fresco y “up tempo”, que tiene gran presencia en el álbum, donde Vanesa utiliza un estribillo luminoso y pegadizo. Esta fue producida por el dúo de productores Vitto y Renzo.

10. “Cuando no estabas”: Producido por Mapache, en colaboración con la agrupación Morat, este tema viene de una reflexión. “Estábamos hablando de esas segundas oportunidades que a veces son buenas en la vida y necesitamos vivir otras cosas para de verdad valorar esa persona que echamos de menos, que realmente nos ha hecho felices y nos hace sentir en casa y en calma. Es una de las canciones que curiosamente la gente más se emociona cuando la escuchan en el disco y cuando he tenido la oportunidad de hacerlo un par de veces en vivo, la gente se emociona muchísimo”, señaló.

11. “Mejor de lo que contaste”: Con el piano como protagonista, este tema de despedida, se perfila como uno de los favoritos, y es muy probable que sea el siguiente sencillo a promocionar, según contó.

12. “Álgebra”: Considerada como una de las joyas de este álbum, producida por Julio Reyes, y grabada en directo a piano y voz tras la sesión de composición de la misma, convirtiéndose en una de las interpretaciones más emocionantes, a la que se sumó el arreglo de un cuarteto de cuerdas.

“Es una canción ‘rescate’, como yo digo, que te atraviesa por dentro y que la letra habla por sí sola. Es una maravilla, la grabamos en una sola toma Julio y yo, no hay más, porque la magia que quedó preferimos dejarla sin tocar. El maestro Julio Reyes es mágico. Él y yo tuvimos una conversación increíble acerca de la vida. En aquel momento arrancaba la guerra entre Rusia y Ucrania y hablábamos del mundo loco que nos rodea y de cómo a veces los amantes también tiene su propio mundo loco interior’, agregó la cantautora.

Enamorada de Puerto Rico

Súper agradecida se siente de Puerto Rico, adonde ha venido a cantar en dos ocasiones. La primera en mayo y la segunda hace varias semanas, donde ha tenido muy gratas experiencias.

“Estoy enamorada del público de Puerto Rico, de la isla. Y además es un lugar donde yo terminé de escribir uno de mis discos anteriores ‘Todas las mujeres que habitan en mí', estaba de vacaciones en Culebra, ahí me enamoré de la isla”, contó la artista española. “Ahí terminé de escribir parte de aquel disco. Cuando de repente se me presentó la oportunidad de que mi música sonara ahí y de poder hacer territorio ahí, de que se convirtiera en una cita obligada en mi agenda, yo estoy poniendo toda la carne en el asador para que así sea, todas las ganas y toda la pasión. Me encanta. Soy una enamorada de Puerto Rico”.