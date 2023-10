Oscuridad y, luego, luz. Una mujer vestida de blanco aparece, de repente. Emerge de una zona etérea, donde todo parece existir en el mayor grado de pureza. El manto que reposa sobre su cabeza y las facciones afiladas de su rostro la hacen ver como un ser divino. Sus grandes ojos oscuros tienen la profundidad de mil galaxias.

La botella frente a ella contiene una sustancia oscura y ajena a la inocencia del espacio. Al principio, la mujer la observa con detenimiento, después vierte un poco del líquido en un vaso de cristal y lo lleva hasta sus labios. La mujer cae, temblorosa, al suelo y su mundo cambia en un instante.

Rojo. Rojo escarlata. Rojo vino. Rojo sangre.

El espacio se ha transformado en un reino de fuego intenso. La mujer ha abandonado sus telas blancas por vestiduras negras y la inocencia de su mirada ha sido sustituida por malicia. En el lugar de un ser divino ha emergido una reina hechicera, que da comienzo a su aquelarre con los versos de un poema.

“Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese:

un intento de vida;

un juego al escondite con mi ser.

Pero yo estaba hecha de presentes,

y mis pies planos sobre la tierra promisora

no resistían caminar hacia atrás,

y seguían adelante, adelante,

burlando las cenizas para alcanzar el beso

de los senderos nuevos”.

Cuando la música empieza a sonar, ya la reina se ha hecho dueña de todas las almas que la han venido a visitar.

***

Es una noche de domingo y las criaturas de la noche se preparan para responder al llamado de su maestra. Espíritus, fantasmas, brujas y demonios han llegado hasta aquí, seducidos por un poder que estremece a sus instintos más primitivos. Mientras hacen su entrada al salón, muchos se acomodan cerca de la tarima desde la que se presentará la suma sacerdotisa en carne propia.

El primer concierto de Villano Antillano en Puerto Rico quedará para siempre marcado en la historia. En un tiempo relativamente corto, la rapera se ha convertido en un símbolo y su música en bandera de justicia. El éxito de su carrera ha sido a fuerza de trabajo duro, perseverancia y bastante tolerancia en una industria que puede ser tan cruel como fructífera. Contra viento, marea y tempestad, como ella misma cantó en su presentación para el “Tiny Desk” de NPR, la Villana ha forjado su propio camino.

“Yo veo a Villana como una persona que está borrando estigmas y poniendo el nombre de las personas trans en el mundo. Y puedes ver cuántas de nosotras estamos aquí para apoyar a nuestra chica. Siento que se trata de liberación”, dice Aura, una joven que ha llegado disfrazada de “Shego”, un personaje de la popular serie animada “Kim Possible” y, obviamente, una de sus villanas. Apenas a unos días de “Halloween”, la vasta mayoría de los asistentes al concierto han llegado disfrazados.

Cientos de fanáticos llegaron al recinto para celebrar y disfrutar de los éxitos de Villana. (Josian Bruno Gómez)

Junto a Aura, vestida completamente en tonos de rosa que no tienen nada que envidiarle a “Barbie”, se encuentra Isis Afrodita, quien también ha llegado hasta el recinto para celebrar todo lo que representa la rapera.

“Yo pienso que es una figura con un poder político, también. Es como una luz al final del camino. Es una figura que en sus líricas puede ser bien apoteósica y llamativa para distintos sectores, porque puede impactar a otros de forma negativa, como ellos dicen, pero a nosotres nos da empoderamiento porque sabemos que en este país nos invisibilizan e, incluso, nos matan. Pero estamos aquí y ella para mí representa una figura bien importante, porque nosotras, las personas de experiencia trans, necesitamos también esas plataformas donde estas figuras estén y hablen las cosas como se tienen que hablar”, explica Isis.

Las jóvenes luego se unen al resto de los devotos que esperan en arena la llegada de la reina. Allí también está Marielle De León, vestida en un sensual atuendo rojo.

“Este momento es tan histórico, porque siempre hemos estado tan cerca para llegar a estas alturas, como cuando teníamos a figuras como Kevin Fret. Y hemos visto a otras artistas fuera de Puerto Rico llegar a estos niveles. Se necesitaba esto para que más adelante haya cosas más grandes. Ella ha estado con nosotras, ha sido parte de esta comunidad desde sus principios. Muchos aquí la conocemos desde que hacía los shows en El Hangar o en El Local. Es como nosotras mismas estar allá arriba”, dice y en ese preciso momento sus palabras se ahogan en los gritos del público que alerta a todos que el conjuro está por comenzar.

***

El espectáculo comienza con un cortometraje en el que Villano Antillano sale vestida de blanco y su mundo luego se transforma en un universo de rojo. Mientras el filme transcurre, se pueden escuchar los versos del poema “Yo misma fui mi ruta”, de Julia de Burgos, recitados por Villana. Cuando la rapera aparece finalmente en tarima, lo hace vestida con un traje de falta extremadamente corta e interpretando “Hedonismo”, uno de los temas de su producción más reciente.

“Contra viento marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová”, corea, breve y jocosamente, ante un público que ruge al verla pasearse por la tarima.

“¿Les entregaron la propaganda afuera de que se van a quemar en el infierno por estar aquí?”, pregunta la artista, en referencia a un grupo de religiosos que llegó hasta la entrada del recinto a repartir propaganda.

“Allá nos vemos”, dice con una risa maquiavélica.

El “set list” de la noche incluye temas como “Hello Kitty”, “Cuero”, “Cáscara de coco”, “Yo tengo un novio”, “Mujerón”, “Vendetta”, “Puesta”, “Cruel”, “Kaleidoscópica” y “Vicio”.

Uno de los momentos más anticipados de la velada es la interpretación de uno de los temas que marcó un antes y un después claro en la música producida por y para personas queer en Puerto Rico. Cuando Ana Macho emerge y se une a Villana para cantar “Muñeca”, las cientos de almas presentes corean las estrofas y versos con tanta fuerza que prácticamente encubren las voces de las artistas.

Concierto Babilonia de la rapera y cantante boricua Villano Antillano (Josian Bruno Gómez)

Un breve intermedio es marcado por la presencia de varios integrantes del colectivo Laborivogue, quienes transforman la tarima en una gran pasarela en la que bailan a los estilos del “ballroom”, culminando su presentación con una gran pancarta que lee “La perrería es política”.

La segunda parte del concierto inicia de forma parecida a la primera, con un video de Villana en el mundo de rojo en el que recita parte una parte icónica de la novela “Dune” de Frank Herbert.

“No debo temer. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá, donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo”.

El segmento cuenta con la presencia de RaiNao, para dar voz al tema “Un amarre”. Otro esperado momento llega cuando Villana comienza a rapear el tema que la hizo internacional casi de la noche a la mañana de la mano de una pista del argentino Bizarrap. Durante “Mala mía”, una vez más, las voces de las brujas, fantasmas y demonios presentes se retumban por todo el salón mientras cantan cada verso junto a Villano Antillano.

La velada termina su parte musical con el tema “Mujer”, que cuenta con la presencia de Ileana Cabra para cerrar la velada con un mensaje de empoderamiento femenino.

Aunque el Coca-Cola Music Hall no es un recinto de la magnitud de un Coliseo, la pasión del público presente hace que el espacio se sienta como el festival de música más grande. Los atuendos han sido planificados con cuidado, la ‘jayaera’ es el espíritu que posee a la noche. Hasta aquí han llegado los devotos más fieles de Villano Antillano. Hasta aquí han llegado incontables personas con historias de vida que ven reflejadas, de una forma u otra, en la persona que les canta desde la tarima. No hay conexión más pura ni magia más poderosa que esa.

Pero la noche no termina con la música. A la reina hechicera todavía le falta invocar el sortilegio más importante de la noche.

“Esta comunidad que está aquí se basa en amor, en tolerancia, en respeto y todo el mundo lo sabe", dijo la artista. (Josian Bruno Gómez)

“Ahora sí que yo me voy a jayar”, anticipa, antes de dar paso a un monólogo de casi ocho minutos en el que arremete sin piedad contra todos los males del mundo.

“Ustedes saben que llevo más de un mes bajo un escrutinio y una persecución política inimaginable. Y yo quiero que quede algo claro: yo he recibido amenazas de muerte, yo he recibido confrontaciones, yo he recibido mil cosas que no les quiero ni mencionar. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando un partido político se atreve a fomentar el odio de la manera en que lo están haciendo, le dan ideas a la gente loca. Para empezar, a mí me parece una locura que representantes del gobierno tengan la osadía de perseguir a ciudadanos. Me parece inconcebible. Máxime, representantes políticas que encubren el abuso de curas religiosos que violan a niños”, dice.

“Esta comunidad que está aquí se basa en amor, en tolerancia, en respeto y todo el mundo lo sabe. Todas las familias puertorriqueñas tienen un hijo, una hija, un primo, una prima, un tío, una tía, una abuela, una madre, un padre que son maricones, lo digan o no lo digan, porque asumir esta vida, caminar este camino, es muy difícil. Yo no condeno a nadie que se quede en el clóset por el resto de su vida, porque aguantar lo que nosotras aguantamos está cabrón”.

“Pero yo no tengo miedo. Me seguiré parando aquí y me seguiré parando en todas las tarimas, porque cuando yo salgo al mundo exterior y vienen chamaquitos y chamaquitas de todas partes del mundo a abrazarme y a llorar conmigo por lo que yo significo para elles, eso vale más que todo. Hay muchas cosas malas que se dicen allá afuera, hay mucha verborrea que se tira, pero recuerden siempre que por más odio que ustedes vean, yo recibo el triple del amor”.

Las palabras de la hechicera resuenan como un trueno en el salón, mientras sus fieles se deleitan en el éxtasis inescapable del conjuro que sus oídos y sus corazones acaban de presenciar.