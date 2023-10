La rapera puertorriqueña Villano Antillano se ha convertido en una figura influyente dentro de la comunidad LBGTT+ no solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica y otros países donde su música y su mensaje se han dejado sentir.

La pregunta de quién es Villano Antillano suele aparecer en las búsquedas continuamente de los navegadores de internet. Y más allá de su reciente controversia en Puerto Rico, por su concierto “Babilonia”, el primero que hará en su tierra natal, hay mucho más que contar sobre la artista.

Tal y como contó en una entrevista concedida a la revista “Rolling Stone en español”, y que hizo la portada de la edición de junio de 2023, su camino no ha sido fácil y ha estado lleno de retos, obstáculos y, en muchas ocasiones, momentos positivos.

En 2022 la artista de 27 años ganó reconocimiento local e internacional con el lanzamiento del sencillo “Bzrp Music Sessions, Vol. 51″, junto al productor argentino Bizarrap.

Sin embargo, todo su proceso de crecimiento y evolución personal se vio reflejado en un sinnúmero de trabajos musicales que grabó desde que apenas era una adolescente hasta que fue moldeando lo que el público conoce hoy día como Villano Antillano.

Natural de Bayamón

Villana Santiago Pacheco, nombre legal de la cantante, nació a mediados de los 90 en Bayamón y desde pequeña se sintió atraída por la música de salsa pesada, que escuchaba su padre, música pop de los 90 y mucho rock. Su padre se llama Richy Santiago y ha sacado la cara por la cantante en medio de las múltiples críticas que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Soy el papá de un ser humano maravilloso que es además una mujer trans. Soy el papá de un ser humano espectacular cuya vida siempre está en riesgo solo por existir. Villana es una de las personas más inteligentes que he conocido y posee una profundidad intelectual que me obliga a humildemente reconocer que, de ella como hija, he aprendido muchísimo más de lo que haya podido enseñarle cómo padre”, fue parte del mensaje que compartió en el 2022, el progenitor de artista y padre de dos hijas.

El primer CD que compró la artista fue “¿Dónde Están Los Ladrones?”, de Shakira, reveló además en una entrevista con Billboard. “Tengo recuerdos de mi infancia bien pegados a un CD player, viendo pasar horas escuchando las mismas canciones, y viendo cómo fue que el mundo evolucionó”, contó a ese medio. Entre sus inspiraciones musicales, agregó, se encuentran Gustavo Cerati, Sade y Nicki Minaj.

De igual modo, Viallano Antillano manifestó que la representación más grande en la música que ha tenido como persona femenina ha sido Ivy Queen. “Es mi referente, ningún rapero hablaba sobre los temas que habla ella. Además de que siempre ha sido una aliada y ha incorporado a personas de la comunidad LGBTQ+ a su gesta y a su trabajo, por lo que le tengo respeto”, mencionó a El Nuevo Día en una entrevista en 2021.

A pesar de que le interesaba el arte, se encerraba en su cuarto a grabar música en su computadora, lo que ayudó que, poco a poco, fuera creando su propio estilo y fuera dándole voz a sus frustraciones y sus pensamientos.

A los 17 años encontró en el rap “un arma” con la que desahogarse y ahora hechiza mentes con su música que, desde la “jodedera”, describe su experiencia como persona queer y mujer trans.

“No diría que me he encontrado a mí misma a través de la música, pero la música siempre me ha ofrecido un acompañamiento en ese proceso de yo encontrarme a mí misma. He encontrado siempre en la música un abrazo, algo que me recuerda que no soy la primera que pasa por aquí. Y como artista, como creadora, también he podido dejar eso para otras personas y utilizar mi experiencia para hacer ‘journaling’ o dejar algo ahí para que quien venga, lo encuentre”, explicó en esa entrevista con Rolling Stone.

Según contó en la extensa entrevista de Rolling Stone realizada por la periodista Melisa Parada Borda, la puertorriqueña tuvo que dejar su casa con 17 años, luego de tener desavenencias con sus padres, lo que la confrontó con el mundo real y la llevó a tener que valerse por sí sola.

En 2019 lanzó el EP “Tiranía”, que le dio a conocer dentro la comunidad LGBTT+, en 2020 se escuchó por primera vez el EP “Ketaprincesa” y en 2022 se publicó su primer álbum “Sustancia X”. Entre medio de estas producciones musicales, Villano Antillano ha grabado con artistas como iLe, Pedro Capó, Chesca, Corina Smith, Young Miko, Joyce Santana y Paopao, entre otros.

En 2021, además, se convirtió en el rostro de una de las cervezas de Residente. “Residente es uno de los artistas que me ha apoyado muchísimo desde mi inicio”, dijo a Billboard. “Residente no solamente lo ha hecho conmigo, sino que ha utilizado un montón de artistas queer de Puerto Rico y ha implementado (sus obras) en su trabajo, y apoya realmente”, agregó.

Otro momento importante para posicionarla como un referente musical fue cuando fue invitada al concierto que hizo Bad Bunny el 28 de julio de 2022, “Un verano sin ti” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, un evento que fue visto ampliamente vía streaming.

“Fue un momento súper especial para mí. Lo llevo bien en el fondo del corazón. No solamente me estaba viendo gente en todas las plazas públicas del país y en todas las casas del país, sino de la mayor parte de Latinoamérica”, dijo sobre ese momento a Billboard.

Luego de tantos años de arduo trabajo, de experimentar y de crear un estilo, en el 2022 Villano Antillano pudo experimentar el éxito y reconocimiento dentro del mundo de la música. Sin embargo, lo que para otros artistas hubiera significado vivir más tranquilo y aprovechar el momento, para la rapera, significó trabajar mucho más.

“Me encantaría poder decirte: ‘esto me solucionó todos los problemas, ya estoy súper hecha, estoy en la papa’, porque si yo fuera un macho cis (cisgénero) ciertamente ese exitazo significaría que yo estoy cimentada. Esa no es mi realidad”, explicó a la revista “Rolling Stone. “Y específicamente relacionado a eso de que soy una mujer trans, no hay otra explicación. Así que, para mí, es la realización entender: ‘Ah, ¿tú pensabas que iba a llegar un punto de tu vida donde la cosa mejoraba? No, mamá, tú siempre vas a tener que trabajar diez veces más que todo el mundo’, porque lamentablemente esa es la visión de las mujeres y, específicamente, de las mujeres trans”.

Al hablar sobre su nombre legal y artístico, la artista indicó que “yo no me considero realmente una villana”. En todo caso, se consideraría una anti-héroe. “Lo que diferencia a un anti-hero de una villana es que sus motivos usualmente suelen ser humanos. Hay una historia de reivindicación y quizá hay algo de justicia, y yo pienso que esa es una causa por la que yo siempre voy a guerrear”, detalló.

Eso sí, dejó claro que, aunque para algunos ella es vista como una figura positiva, para otros podría ser vista de manera negativa, algo que no le causa mucha molestia. “Me imagino que soy oscuridad para muchas personas, pero soy luz para tantas otras más, que no me importa. Villana con gusto. Y quien piensa realmente que soy una villana pues ‘whatever’, soy el cuco pa’ ti, tu peor pesadilla”.

Asimismo, en la entrevista de 2021 con este medio aceptó que si hubiera empezado a hacer o sacar música como luce ahora mismo, como mujer, no hubiese sido la misma historia. ”Ya yo tenía un nombre por ahí, ya la gente sabía quién era Villano Antillano y llegué al punto en que ya podía hacer lo que me daba la gana. Me podía salir el tiro por la culata, pero me salió bien”, contó la bayamonesa, quien ha lanzado los sencillos “Pájara” y “Muñeca”, este último junto a la también cantante trans Ana Macho.

”Ha sido como por etapas porque yo no había entendido mi poder musical ni como música hasta que me entendí como mujer. Ahí todo cambió”, añadió.

“Sí reconozco que me tiré para la esquina ‘full mujer’ porque fue algo que siempre quise explorar, que siempre sentí que era mujer dentro de mí y nunca me dejaron serlo, por la crianza y vivir en un país machista”, añadió a quien le encanta llevar un nombre artístico masculino luciendo como “un mujerón”.

La artista ha recibido críticas de algunos colegas del género urbano, como Cosculluela y Omy de Oro que rechazaron el comportamiento de ella en agosto de 2022 con la dominicana Tokischa en la discoteca Brava, en Isla Verde. Ambas raperas tomaron agua y lamieron un vaso a la misma vez, desde el piso y luego se besaron en la boca.

¿Qué es lo último de Villano Antillano?

Anunció su concierto en el Coca Cola Music Hall para el 27 de octubre. “Llevamos tiempito en el vacilón y no se nos había podido dar, ¡pero se acabó lo que se daba! Este viernes, 27 de octubre del 2023 se nos cumple la fantasía; nos vemos y nos jayamos POR TODO LO ALTO. Nos espera una noche llena de magia, lujuria y mucha satería”, develó.

Ante el anuncio un pequeño grupo en las redes sociales desataron una controversia ante la posibilidad de que niños tuvieran acceso al espectáculo, luego de que la intérprete de “Mujerón” expresara sería “una noche llena de magia, lujuria y mucha satería”.

La gerencia del Coca Cola Music Hall emitió un comunicado de prensa. “Ante la confusión que ha generado el concepto de la promoción realizada por los productores del concierto de Villano Antillano, es necesario aclarar que todas las facilidades de ASM Global tienen una política establecida sobre el acceso de menores de edad a nuestros recintos. En todos los eventos, sin importar el género musical, se establece que cualquier persona mayor de 2 años necesita boleto para poder entrar. Así mismo, cualquier menor de 16 años, debe de estar acompañado de un adulto, en todo momento”, reza el comunicado con fecha del 4 de octubre de 2023.

Tan reciente como el pasado jueves, la gerencia del Coca Cola Music Hall aclaró que el concierto de Villano es para mayores de 18 años.

La artista en el mes de octubre lanzó su sencillo “Cuero” y participó de los famosos Tiny Desk de NPR, que culminó con una canción de alabanza cristiana, ya que ella y los coristas se criaron en el evangelio.