La complicidad del grupo Cultura Profética con su audiencia puertorriqueña es una conexión inigualable que explica cómo han superado sus más de 25 años de trayectoria musical.

La agrupación puertorriqueña que presentó anoche su concierto “25 años Sobrevolando” en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan conoce a la perfección los colores musicales que disfrutan sus seguidores. La buena vibra de la mejor banda de reggae de América logra encender o calmar a un público con su fusión alternativa de reggae, bomba, ska, salsa, jazz, funk, reggae roots y ritmos afrocaribeños.

Los integrantes Willy Rodríguez, Omar Silva, Juanqui Sulsona y Eliut González saben lo que prefieren sus miles de fanáticos y anoche volvieron a revivirlo en un estadio casi lleno, ya que las gradas no fueron ocupadas en su totalidad. La banda presentó un concierto con más de 30 éxitos incluidos en sus seis producciones de estudio.

El grupo arrancó con una poderosa introducción musical compuesta por los “intros” de sus temas para darle paso a “Ritmo que pesa” y “La complicidad”, éxito que define la agrupación musicalmente y bajo la composición de contenido social de sus letras. La banda siempre ha estado “fuera de la caja” en relación a regirse por la onda comercial. Las letras de Cultura Profética solo procuran ser un reflejo de la sociedad, de lo que el grupo siente, observa, vive y desea desde la voz humana. Esa ha sido su fórmula de conectar y sobresalir en la escena musical. El concierto fue una celebración de esa fórmula respaldada por sus seguidores a quien el vocalista Willy les hizo saber que el festejo era de ellos y gracias a ellos.

El montaje del espectáculo a nivel de tarima, sonido e iluminación ha sido uno de los mejores que los músicos que comenzaron en el 1996 han presentado en el estadio Hiram Bithorn. Entre los temas más disfrutados por el público a juzgar por la respuesta de la audiencia, figuraron los éxitos “Un deseo”, “Para estar”, “De antes” , “Ten valor”, “La espera” “Rimas para seducir” y “Nadie se atreve”.

Un video de Eliezer Molina, excandidato independiente a la gobernación en las elecciones del 2020 sorprendió a la audiencia con un mensaje directo a las “nuevas generaciones, que saquen a los corruptos que nos gobiernan” y para dejar saber que las playas no se venden. De hecho, Molina asistió al concierto y llevaba una camisa con el mensaje “Las playas no se venden”. El video dio paso a los temas “Le da igual”, “Ideas nuevas” y “Sobrevolando”. De inmediato el coro colectivo “Somos más y no tenemos miedo” se apoderó de la arena del estadio en respuesta a los temas de crítica social.

El público que se dio cita en el concierto de 25 Aniversario de Cultura Profética llenó casi en su totalidad el estadio Hiram Bithorn. (Stephanie Ro)

El exponente Gallego abonó con un rap en el que desglosó las situaciones y problemas del país como la corrupción, la fuga de profesionales, la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, los femenicidios, el retiro de los maestros y el estatus político colonial, entre otros. Para Willy uno de los momentos más importantes del concierto fue el estreno del tema “Viértele flor”, un bolero con una sonoridad fuerte, que según dijo ha sido de las composiciones más difíciles que ha realizado. Otro momento especial del vocalista fue su reflexión sobre la pandemia de COVID-19, el beneficio de la salud natural y su postura sobre la medicina tradicional y los productos farmacéuticos que “deben ser para emergencias y no son preventivas”, sentenció. Asimismo afirmó que no se pueden exigir cambios al mundo si no se trabaja primero desde el interior del individuo.

Los artistas invitados que se unieron a la celebración fueron variados en géneros. Compartieron tarima Eladio Carrión, Yuba Iré, Vicente García, Claire Delić, Mofongo, Gallego, Aurelio “Yeyo” Lima, Gabón Lugo , Abisal y Jowell y Randy, estos últimos como de costumbre provocaron la euforia de la audiencia. El dúo de reguetoneros le dieron voz al tema “Solo por ti” y al medley de “Safaera” e “Ilegal”. La apertura del concierto estuvo a cargo de la cantante Delić, esposa de Willy, que interpretó 10 temas, uno de ellos, “Poco a poco” junto al cantautor Tommy Torres. Mientras que el cierre de esta gran celebración de Cultura Profética fue con sus éxitos “Baja la tensión” y “Saca, prende y sorprende”