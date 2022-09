Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

La conmovedora historia de Gabriela Colón Arzola, una madre de dos niños que tuvo que salir a toda prisa de su hogar en Cidra en medio del azote del huracán Fiona cuando su hogar se inundó, llamó la atención de muchas personas, que sintieron la necesidad de ayudarla.

Una de esas personas que sintió el llamado fue el productor Francisco “Paco” López, quien llegó hasta el barrio Honduras de ese municipio acompañado del exponente de música urbana Wisin para llevarle a la mujer una compra y otros artículos de primera necesidad.

Lo que vivieron ambos -López y Wisin- los estremeció profundamente. Mientras, para Gabriela conocer al afamado cantante fue un bálsamo.

“Ella no sabía que Wisin iba a llegar”, compartió López, quien fue la persona que se comunicó con Gabriela para indagar qué cosas le hacían falta.

“Cuando Wisin llegó, su cara fue de... Se impresionó totalmente, y su esposo también y sus hijos. De verdad que fue bien chévere. Le bajamos la compra. Wisin se comprometió con ellos a comprarle otras cosas adicionales, igual a los vecinos. Fue bien lindo”, agregó con mucha emoción el promotor.

La visita a Cidra fue documentada por López en una historia en su cuenta de Instagram (pacolopezpr), en la que compartió una foto en la que aparece Wisin, López, Gabriela y su hija e hijo.

En la imagen, López escribió lo siguiente: “Hoy fuimos al barrio Honduras en Cidra para darle la mano a Gabriela, que gracias a El Nuevo Día me enteré de su historia. Lo perdió todo con #Fiona. No esperen por el gobierno, salgan a la calle. Unidos como pueblo nos levantaremos nuevamente”.

El productor contó que en cuanto leyó la historia de Gabriela en El Nuevo Día, hizo gestiones para conseguir su teléfono. Una vez pudo comunicarse con la mujer, gestionó la visita.

El caso de Gabriela tocó la fibra de muchas personas. La fémina es madre de dos menores, uno de ellos con discapacidad, y se vio obligada a correr junto a sus crías cuando la crecida del río La Plata arrasó con todo a su alrededor, incluida su casa.

“El agua llegó hasta aquí (el primer piso de la casa), me tapó el carro completo. Tuvimos que escalar por ahí (la loma detrás de la casa) porque mis nenes estaban desesperados”, narró Gabriela en entrevista con este medio.

“Esto era... bueno, bajaban lavadoras, esto tenía corriente, no podíamos abrir la puerta. Fue bien desesperante. Entonces cogimos por ahí pa’ arriba (señalando la loma) Y yo estaba pensándolo, porque tengo un nene con impedimento y él no me camina. Y yo decía ‘Wao, Dios mío, cómo puedo’”. Pero mi nena me dijo, ‘Mamá, tenemos que salvarnos’”, agregó la mujer.

Esta narración fue la que conmovió al artista y al productor. De hecho, López salió estremecido al ver que otras personas están en las mismas condiciones que Gabriela.

“La historia de Gabriela me conmovió, pero cuando llegamos allí, vimos que los vecinos también perdieron todo. Había una viejita que había perdido todo. Tenía su matress y su cama afuera, los muebles... Todo”, recordó.

Ante la magnitud del desastre causado por Fiona, otros artistas que son representados por López como Myke Towers, Rauw Alejandro y Ozuna planifican visitar diversos pueblos para llevar ayuda.

El huracán Fiona entró este domingo por la zona suroeste de Puerto Rico con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora. La potencia de esos vientos y las lluvias destruyeron estructuras y causaron inundaciones en diversos municipios. Igualmente, provocó el desalojó de personas de sus hogares.