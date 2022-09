Para algunos se trata de “El dúo de la historia”, para otros son “Los Líderes”, como se autoproclamaron, porque si hay algo que profesa el dúo de reggeatón Wisin y Yandel es que para lograr el sitial que han ocupado por más de dos décadas y prevalecer, han trabajando constantemente, siendo unos continuos soñadores, que han disfrutado de retarse a sí mismos.

Por eso ahora, los multipremiados artistas dicen estar en una etapa de cerrar un ciclo como dúo de manera definitiva, para enfrentarse a otras metas individuales como dueños de sus respectivas empresas y enfocados también en sus familias.

Aunque se encuentran en Miami, donde se preparan para arrancar este jueves su gira “La última misión” por todo Estados Unidos, no están enajenados de la situación crítica por la que atraviesa Puerto Rico luego del paso del huracán Fiona. Incluso Wisin, afirmó que reside en Cayey, al igual que su mamá y su familia, y es donde tiene su empresa, el estudio musical La Base, por lo que como residente de la isla también le afecta la situación. No obstante, aprovechó para hacer un llamado a la acción comunitaria, que es lo que afirma, nos distingue como pueblo.

PUBLICIDAD

“El gobierno no lo ha hecho bien y eso no es de ahora, eso es de hace muchos años. Nosotros, el que ama a Puerto Rico, tiene que salir a la calle y ponerse las botas de goma, empezar a ayudar y usar los recursos en gente que necesita. Eso es ser boricua porque nosotros somos solidarios. Una de las cualidades más grandes que tiene el boricua es que si alguien no tiene qué comer, dividimos el plato y le damos la comida a nuestro vecino. Eso es lo que hay que fomentar en este momento. Llegó el momento de no echarle la culpa a nadie. Puerto Rico lo haces tú y si eres boricua y amas a tu tierra, tienes que ir a la calle, y eso es lo que estamos haciendo”, dijo mientras expresó sus felicitaciones a todos los deportistas, influyentes, artistas y todas las personas que decidieron por cuenta propia demostrar lo que es ser boricua.

Ya en el 2013 habían anunciado su separación para darle espacio a proyectos personales que fueron emprendiendo, incluyendo sus carreras en solitario como cantantes. No obstante, tanto Wisin como Yandel aseguran que se encuentran en su mejor momento, mientras resaltan que por más de 20 años en el transcurso de su carrera han recibido el cariño y apoyo de millones de personas, por lo que de una manera responsable quisieron cerrar una etapa inolvidable, dejando el nombre “Wisin y Yandel” como una marca establecida.

“Necesitamos dar lo mejor para cerrar un ciclo que fue memorable y a la vez recargar nuestro corazón con nuestra familia. Tenemos otra mentalidad en este momento. Hace tantos años que salimos, que ya pues nos hemos convertido poco a poco en empresarios y tenemos grandes proyectos. Seguimos también descubriendo talento en muchas facetas. Creo que es un momento bonito el que estamos pasando”, señaló Wisin.

PUBLICIDAD

Estrenan disco

Con la misma energía de siempre, anuncian que este viernes, 30 de septiembre, los intérpretes de “Mírala bien” salen a la calle con una producción de 21 temas, a la que le han llamado igual que su gira, “La Última Misión”, en la que imponen su sello distintivo, pero con la frescura de fusiones que permite el género urbano y las colaboraciones de grandes artistas como Rosalía, Rauw Alejandro, Ozuna, J. Balvin, Prince Royce, Jay Wheeler, Jennifer López, Sean Paul, Chencho Corleone, Sech y Jhay Cortez.

“Por cuatro años lo estuvimos trabajando porque la pandemia nos bloqueó todo. Ya estábamos listos para salir antes de la pandemia con nuestra gira y con nuestro disco, pero todo se atrasó. O sea, que tuvimos dos años más, dos años dándole un ‘update’ a todos los temas que teníamos. Ahí fueron entrando otras colaboraciones y todo fue bien fluido, no metimos presión a nadie, todo el mundo colaboró con nosotros, se sentían orgullosos de poder estar en nuestra última misión y nos los transmitieron. Fue algo bien orgánico”, dijo Yandel, mientras ambos agradecieron a todos los colaboradores que fueron parte del mismo, incluyendo a los productores Luny Tunes, Tainy, Dj Urba y Rome, Nesty y “toda la brigada”.

A este dúo urbano le ha caracterizado además el cuidado que le ponen a las letras de sus canciones, que aunque gozan de picardía, prefieren nunca irse a los extremos por tener un público variado que los sigue, incluyendo los niños. Este disco, según cuentan, no es la excepción. Al álbum le incluyeron cinco de los éxitos que fueron lanzados como sencillos previamente: “No Se Olvida”, “Chica Bombastic”, “Recordar”, “Llueve” y “Ganas De Ti”.

PUBLICIDAD

“Lo interesante de producir música urbana es no perder la esencia, pero atrevernos a hacer cosas diferentes y refrescantes. Ese es el disco de ‘La Última Misión’, obviamente con reggaetón puro, que identifica lo que es el ‘Dúo de la historia’, pero también con lo que trajo Rosalía, Rauw Alejandro, Ozuna, Jhay Cortez, Sech, Jennifer… Lo que trajeron todos estos artistas también, esa esencia de ellos, y eso hace que haya una mezcla rica, que musicalmente sea un disco interesante y refrescante. Es un disco dedicado 100% a todas las chicas, a todas las latinas, porque nuestras letras están dedicadas a ellas, obviamente con picardía, pero con cuidado”, agregó Wisin.

Terreno fértil para los dúos

Si miran para atrás y ven todo lo que han logrado desde el 1998, tal vez en un inicio Wisin y Yandel no se hubiesen visualizado el uno sin el otro. Para ese entonces, los dúos llevaban la voz cantante en lo que era el reguetón, con el surgimiento de: Baby Rasta y Gringo, Zion y Lennox, Alexis y Fido, Maicol y Manuel, Lito y Polaco, Héctor y Tito, Plan B, y Rakim y Ken Y, por mencionar algunos. Muy pocos han prevalecido, del resto solo queda el recuerdo, la nostalgia y su música en conjunto.

“Pienso que nosotros no hemos parado de trabajar, esa ha sido la diferencia. Uno puede tener el talento que sea, pero si no te mueves y no trabajas, la cosa se queda, no importa el talento. Nosotros somos obreros y nos gusta trabajar y nos gusta todo el tiempo retarnos a nosotros mismos”, indicó Yandel.

PUBLICIDAD

Por otra parte, cabe destacar que no ha habido el mismo surgimiento de dúo en las nuevas generaciones de la música urbana. ¿Están pasados de moda los dúos?, les preguntamos.

“Eso es bien interesante. Voy a decir algo a todos los talentos que me están leyendo, que sueñan con ser grandes en la música: a veces es más importante trabajar en equipo, que trabajar de manera individual. Mucha gente piensa en ‘yo’, pero hay veces que hay que decir ‘nosotros’, porque para tú hacer un proyecto de altura y poder competir, necesitas herramientas, necesitas trabajar en equipo y si tú tienes un panita o alguien que rapea y tú cantas, pues mira brother, la vacante de los dúos es muy grande, no hay dúo ahora mismo, hay bien pocos. Hay muchos dúos que han dejado huella en el movimiento del reggaetón”, aceptó Wisin.

Celebración de cierre de año

Luego de una exitosa gira por Suramérica y más de 30 fechas en Estados Unidos, que arrancan este jueves, comienza el conteo regresivo en ruta hacia los 14 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Con la misma ilusión que trae y se celebra la Navidad en Puerto Rico, así Yandel se mostró vía Zoom, quien adelantó que habrá parranda en el Choliseo. Mientras dice lo mucho que va a disfrutar ese cierre de año y que va a ser “icónico”, Wisin a su lado comienza a entonar el verso que dice: “Mañana por la mañana”.

“En Puerto Rico fue donde empezamos a soñar, donde comenzó un negocio que no conocíamos, donde tropezamos, donde nos dijeron que sí por primera vez. Así que hay algo muy especial, porque tú puedes ir a diferentes ciudades y diferentes partes del mundo, pero qué bien se siente cuando tú sientes ese cariño genuino de Puerto Rico, de tu tierra. Eso nos da ese estímulo para poder hacer algo memorable, para no pensar en lo económico, al contrario, sino que el que salga de allí entienda que Wisin y Yandel fueron una marca que sumó mucho al género y que tratamos de seguir abriendo paso a nuevas generaciones. Lo vamos a cerrar en Puerto Rico y toda esa celebración va a ser en nuestra tierra”, dijo Wisin.

PUBLICIDAD

“La última misión”, el disco

Incluye 5 éxitos que fueron lanzados como sencillos previamente: “No Se Olvida”, “Chica Bombastic”, “Recordar”, “Llueve”, “Ganas De Ti”, además de un tema intro especial y las siguientes canciones en estreno: